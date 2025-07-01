Capacitar a las organizaciones con una herramienta de integración de datos adaptativa

1 de julio de 2025
Durante la última década, el panorama de la integración de datos ha experimentado una gran transformación. Este cambio se ha visto impulsado por una creciente demanda de agilidad, escalabilidad y menor coste de propiedad, lo que ha dado lugar a un nuevo ecosistema de herramientas. Hemos pasado de los almacenes de datos a Hadoop, de los data lakes a los almacenes de datos en la nube y ahora la arquitectura de lakehouse llama la atención.
Los retos que plantea el cambiante panorama de la tecnología de datos en cada cambio (desde ETL hasta los data lakes de la era Hadoop y el ELT en la nube) han obligado a los integradores de sistemas y a los equipos de TI a replantearse sus estrategias de datos desde cero. Pero a medida que las organizaciones buscan adoptar plataformas más nuevas, a menudo se enfrentan a un lío de tecnologías superpuestas y una creciente deuda técnica.
El IBM Business Partner Dot Group, un integrador de sistemas de ingeniería de datos con sede en el Reino Unido con más de 27 años de experiencia, está experimentando estos desafíos de primera mano. Para ayudar a las empresas a superar estos desafíos, Dot Group se ha asociado con IBM para ofrecer un enfoque práctico y que priorice el valor para la integración de datos utilizando IBM watsonx.data integration, una moderna herramienta de Integración de datos que incorpora todo el espectro de capacidades de integración de datos para orquestar datos en todos los formatos y pipelines.
"La promesa de democratizar los datos y dar a las personas acceso de autoservicio a los datos nunca se hizo realidad", afirma Simon Parkinson, director general de Dot Group. "La mayoría de los clientes que vemos han terminado con múltiples ERP, herramientas ETL, bases de datos, plataformas de BI y, sin embargo, siguen teniendo la misma ambición de intentar obtener conocimiento"
El resultado es un entorno desafiante en el que los equipos pasan la mayor parte de su tiempo manteniendo los sistemas existentes en lugar de innovar. "Muchas empresas luchan por elaborar una hoja de ruta paso a paso para salir de este ciclo", explica Parkinson. "La pregunta realmente es: ¿cómo se construye ese primer peldaño y, al mismo tiempo, se garantiza que todos los peldaños posteriores continúen aportando valor?"
En este entorno, el mayor desafío no es solo encontrar las herramientas adecuadas, sino saber por dónde empezar, cómo simplificar y cómo ofrecer valor incremental sin embarcarse en proyectos de transformación de varios años.
"La proliferación de herramientas es la clave aquí", continúa Parkinson, "los clientes buscan una herramienta que interopere bien, con modelos de licencia simples, todo en un solo mercado. IBM watsonx.data integration realmente parece que los clientes podrán comenzar con cualquier caso de uso singular, ya sea ELT/ETL, observabilidad de los datos, transmisión en tiempo real o replicación de datos, y ampliarlo según sea necesario", explica Parkinson. "Antes había que comprar todo el petrolero. Esto es mucho más ligero y fluido".
"La idea es que los clientes puedan obtener licencias para una parte y luego iniciar sin esfuerzo minipilotos y POC para otras capacidades sin tener que pasar por todas las juntas de revisión de arquitectura y los procesos de compras que se vuelven tan lentos y costosos", comparte Parkinson.
Aunque la adopción de la IA es absolutamente una prioridad para los líderes empresariales de todos los sectores, los integradores de sistemas y los equipos de TI siguen empantanados por problemas fundamentales de calidad de los datos. "Nuestra experiencia es que las empresas siguen estancadas en la fase de experimentación con la IA porque la falta de calidad de sus datos les está frenando", afirma Parkinson. "Antes de que puedan mover a la siguiente fase de madurez de la IA, primero tienen que hacer correcciones en sus datos".
Una vez implementada, IBM watsonx.data integration permitirá a los clientes de Dot Group e IBM:
"Con suerte, al ofrecer diferentes capacidades de integración de datos dentro de un plano de control unificado, las empresas pueden desbloquear la agilidad, la productividad y la escalabilidad. Esto, junto con la nueva experiencia de usuario, significa que sus ingenieros o arquitectos de datos no tendrán que ser expertos en siete herramientas diferentes", continúa Parkinson. "Pueden ser un experto capaz de utilizar siete herramientas diferentes. Simplemente pueden ponerse manos a la obra”.
Descubra cómo watsonx.data integration puede capacitar a sus equipos de datos para acelerar la entrega de datos para IA y análisis con un plano de control unificado para integrar datos estructurados y datos no estructurados, utilizando cualquier estilo de integración.
Experimente IBM watsonx.data integration de forma gratuita.
Acerca de Dot Group
El IBM Business Partner Dot Group es un integrador de sistemas de ingeniería de datos con sede en el Reino Unido con más de 27 años de experiencia ayudando a las organizaciones a administrar, mover y optimizar sus datos. Fruto de la adquisición de Ascential Software, los autores originales de DataStage e Informix, Dot Group tiene profundas raíces técnicas y una larga historia de trabajo con sistemas de datos a escala empresarial.
Acerca de Simon Parkinson
Simon Parkinson es el director general de Dot Group, donde lidera la experiencia de la compañía en tecnologías IBM y soluciones de ingeniería de datos. Un campeón de IBM, Simon se especializa en ayudar a las organizaciones a eliminar los cuellos de botella de datos y transformar sus estrategias de integración de datos para desbloquear conocimientos en tiempo real y una ventaja competitiva.