Capacitar a las organizaciones con una herramienta de integración de datos adaptativa

Durante la última década, el panorama de la integración de datos ha experimentado una gran transformación. Este cambio se ha visto impulsado por una creciente demanda de agilidad, escalabilidad y menor coste de propiedad, lo que ha dado lugar a un nuevo ecosistema de herramientas. Hemos pasado de los almacenes de datos a Hadoop, de los data lakes a los almacenes de datos en la nube y ahora la arquitectura de lakehouse llama la atención.

Los retos que plantea el cambiante panorama de la tecnología de datos en cada cambio (desde ETL hasta los data lakes de la era Hadoop y el ELT en la nube) han obligado a los integradores de sistemas y a los equipos de TI a replantearse sus estrategias de datos desde cero. Pero a medida que las organizaciones buscan adoptar plataformas más nuevas, a menudo se enfrentan a un lío de tecnologías superpuestas y una creciente deuda técnica.

El IBM Business Partner Dot Group, un integrador de sistemas de ingeniería de datos con sede en el Reino Unido con más de 27 años de experiencia, está experimentando estos desafíos de primera mano. Para ayudar a las empresas a superar estos desafíos, Dot Group se ha asociado con IBM para ofrecer un enfoque práctico y que priorice el valor para la integración de datos utilizando IBM watsonx.data integration, una moderna herramienta de Integración de datos que incorpora todo el espectro de capacidades de integración de datos para orquestar datos en todos los formatos y pipelines.