Empoderar a los usuarios de IBM Z con IA agéntica

IBM está redefiniendo la forma en que los usuarios interactúan con IBM Z con el lanzamiento de nuevas capacidades de IA agéntica que mejoran la productividad, simplifican las operaciones y ayudan a los usuarios a trabajar de una manera más natural y orientada a objetivos.
Tanto si los usuarios están obteniendo información, acelerando las actualizaciones del sistema, simplificando las tareas diarias o automatizando las respuestas a incidentes a través de soluciones de gestión de servicios de TI, el marco de trabajo de IBM Z está diseñado para proporcionar inteligencia optimizada en toda la plataforma.
Aprovechando el impulso del innovador lanzamiento de IBM z17a principios de este año, esto no es solo una evolución, es una reimaginación completa de la experiencia IBM Z.
Nuestra estrategia es elegantemente simple, pero muy deliberada: crear agentes de IA basados en usuarios reales y casos de uso reales, comenzando por dos de los grupos más influyentes, los equipos de operaciones de TI y de desarrollo de aplicaciones para IBM Z.
Estas nuevas características ayudan a los operadores de TI a resolver problemas de manera más eficiente al comprender el contexto conversacional, razonar a través de interacciones de varios pasos, tomar decisiones basadas en objetivos y automatizar flujos de trabajo complejos. Esto representa un cambio significativo de la resolución reactiva de problemas a la gestión proactiva e inteligente del sistema. IBM watsonx Assistant for Z potencia el chat de IA y la experiencia de tiempo de ejecución de agentes detrás de productos como IBM® Concert, lo que permite respuestas contextuales que respaldan la corrección de incidentes.
IBM watsonx Code Assistant for Z le ayuda a acelerar cada fase del ciclo de vida de desarrollo y modernización de aplicaciones de mainframe, aprovechando la IA y la automatización. Por ejemplo, la Organización Nacional de Seguridad Social de Egipto (NOSI) se propuso modernizar sus aplicaciones principales para satisfacer las crecientes demandas empresariales y respaldar la escalabilidad futura. Con watsonx Code Assistant for Z, observaron una reducción de hasta el 94 % en el tiempo para analizar código COBOL complejo y una reducción de hasta el 79 % en el tiempo para comprender aplicaciones complejas1. Con las últimas mejoras de watsonx Code Assistant for Z, los desarrolladores ahora pueden:
IBM Z está evolucionando para dar soporte a la IA de nivel empresarial con un conjunto de servicios fundacionales diseñados para hacer que la integración de la IA sea segura, escalable e impactante. Estos servicios forman la columna vertebral del ecosistema de IA de IBM Z y están diseñados para funcionar con la infraestructura existente de una organización para:
Durante décadas, IBM Z ha sido la columna vertebral inquebrantable de las cargas de trabajo de misión crítica en todos los sectores industriales a nivel mundial. En abril de 2025, lanzamos IBM z17, que permite a los clientes implementar y escalar casos de uso de IA directamente en la plataforma. Esto acercó el conocimiento a los datos y las transacciones, optimizó flujos de trabajo complejos y aceleró la agilidad empresarial de formas nunca antes posibles.
Aprovechando ese impulso, esta semana presentamos el IBM Spyre Accelerator on IBM z17, diseñado para funcionar de manera fluida con el avanzado procesador IBM Telum II. Juntos, forman una combinación potente y sinérgica que mejora drásticamente el rendimiento de la IA en IBM Z. Esta combinación crea un entorno ideal para ejecutar modelos de IA, incluida la IA generativa, justo donde viven sus datos.
IBM Z no solo es compatible con la IA, sino que está impulsado por la IA. Con servicios básicos de IA que respaldan la integración de la seguridad, el rendimiento escalable y el impacto real en el negocio, las organizaciones pueden incorporar la IA a sus sistemas centrales para alcanzar nuevos niveles de productividad y conocimiento.
La IA agéntica en IBM Z supone un cambio estratégico en la forma en que las empresas aprovechan la potencia del mainframe. Al poner a los usuarios en el centro y habilitar agentes inteligentes conscientes del contexto, ofrecemos productividad, simplicidad y eficiencia al tiempo que mejoramos las habilidades de los equipos. Este es el siguiente capítulo de nuestro compromiso con la innovación y no hemos hecho más que empezar.