Durante más de 20 años, IBM y Lenovo se han asociado para ofrecer una infraestructura de nivel empresarial. Hoy en día, esa colaboración está evolucionando para ayudar a los clientes a acelerar la adopción de la IA en entornos de nube híbrida y soberanos.
Juntas, las empresas ofrecen ahora soporte integral para el ciclo de vida, reforzado por importantes avances en los productos, como GPU de inferencia de IA, IBM® Storage Scale y modernas tecnologías de red.
A medida que las organizaciones implementan la IA en entornos híbridos, las cargas de trabajo con uso intensivo de datos siguen creciendo más rápido de lo que los sistemas heredados pueden soportar. El resultado: creciente presión sobre la infraestructura, aumento de la latencia y mayor exposición a riesgos operativos y de seguridad. Para mantenerse al ritmo, las empresas necesitan arquitecturas escalables, seguras e integradas que soporten cargas de trabajo impulsadas por IA con control y soberanía totales, reduciendo la complejidad operativa.
Para la mayoría de las empresas, implementar con éxito la IA requiere una modernización de la TI. La integración perfecta de los nuevos sistemas optimizados para IA con los entornos existentes es uno de los pasos más críticos y desafiantes. Incluso pequeños errores de configuración pueden provocar un tiempo de inactividad significativo. Los estudios demuestran que aprovechar la monitorización inteligente y automatizada del sistema puede detectar de forma proactiva los problemas antes de que afecten a la empresa, lo que reduce significativamente el riesgo operativo.
El camino a seguir es claro: combinar la experiencia con la automatización con IA a lo largo de todo el ciclo de vida de TI. Este enfoque cierra las brechas operativas, refuerza la fiabilidad y da a los equipos de TI más tiempo para innovar y transformarse.
A través de IBM Technology Lifecycle Services (TLS), las organizaciones reciben servicios de ciclo de vida y soporte de múltiples proveedores en las plataformas de IA híbrida de misión crítica de Lenovo, incluidos los entornos de inferencia de IA on-premises.
Los expertos de IBM planifican, implementan, dan soporte, optimizan y actualizan soluciones de nivel empresarial a través de infraestructuras híbridas. Esta colaboración combina una infraestructura de clase empresarial con las capacidades de servicio global de IBM TLS para dar soporte a la implementación, las operaciones continuas y la gestión del ciclo de vida de entornos híbridos de IA listos para producción.
IBM TLS simplifica el soporte de TI de múltiples proveedores para la IA al servir como un único punto de responsabilidad para acelerar los resultados empresariales de la infraestructura al tiempo que reduce la carga operativa para IBM y los sistemas de múltiples proveedores.
IBM TLS transforma el soporte reactivo tradicional en operaciones inteligentes y proactivas utilizando IA agéntica y automatización.
Los clientes se benefician de:
Para las organizaciones que gestionan entornos híbridos complejos, estas eficiencias se traducen directamente en una mayor resiliencia, un mayor tiempo de actividad y una experiencia del cliente constantemente mejor.
La solución de mantenimiento gestionado (MMS) de IBM para Lenovo ofrece un modelo de asistencia flexible y por niveles, con opciones que incluyen un gestor técnico de cuentas (TAM) de IBM dedicado. Los clientes obtienen orientación personalizada, planificación proactiva, servicio priorizado y tiempos de respuesta acelerados.
La infraestructura de Lenovo, combinada con el soporte de IBM TLS, ayuda a los entornos empresariales complejos a operar a escala, con una resolución media del 97 %¹ en la primera llamada para hardware, software y redes de múltiples proveedores, y una puntuación OSAT del 92 %¹.
La innovación constante de IBM ha sido reconocida recientemente por su excelencia en servicios de campo basados en la inteligencia artificial, y IDC ha nombrado a IBM líder en el IDC MarketScape: Worldwide Hardware Support Services 2025 Vendor Assessment². Este reconocimiento subraya la capacidad de IBM para ayudar a las organizaciones a navegar por las cambiantes demandas de TI con confianza y eficacia.
Juntos, IBM y Lenovo ayudan a las organizaciones a operar con confianza cargas de trabajo de IA a escala en infraestructuras híbridas complejas.
IBM y Lenovo mostrarán conjuntamente estas capacidades en NVIDIA GTC, ubicado en The Lenovo Hub en 402 South Market Street, San José, California 95113 (detrás del McEnery Convention Center).
La demostración en directo pondrá de relieve cómo la automatización inteligente, el análisis predictivo y la asistencia proactiva pueden transformar la prestación de servicios, acelerar la resolución de incidencias y mejorar la eficiencia operativa en los entornos de TI de las empresas.
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