A medida que las organizaciones implementan la IA en entornos híbridos, las cargas de trabajo con uso intensivo de datos siguen creciendo más rápido de lo que los sistemas heredados pueden soportar. El resultado: creciente presión sobre la infraestructura, aumento de la latencia y mayor exposición a riesgos operativos y de seguridad. Para mantenerse al ritmo, las empresas necesitan arquitecturas escalables, seguras e integradas que soporten cargas de trabajo impulsadas por IA con control y soberanía totales, reduciendo la complejidad operativa.

Para la mayoría de las empresas, implementar con éxito la IA requiere una modernización de la TI. La integración perfecta de los nuevos sistemas optimizados para IA con los entornos existentes es uno de los pasos más críticos y desafiantes. Incluso pequeños errores de configuración pueden provocar un tiempo de inactividad significativo. Los estudios demuestran que aprovechar la monitorización inteligente y automatizada del sistema puede detectar de forma proactiva los problemas antes de que afecten a la empresa, lo que reduce significativamente el riesgo operativo.

El camino a seguir es claro: combinar la experiencia con la automatización con IA a lo largo de todo el ciclo de vida de TI. Este enfoque cierra las brechas operativas, refuerza la fiabilidad y da a los equipos de TI más tiempo para innovar y transformarse.