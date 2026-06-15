Docling para IBM watsonx: convierta documentos complejos en datos preparados para la IA

Las iniciativas de IA empresarial suelen tener éxito o fracasar en función de la calidad de los datos en los que se basan. Sin embargo, la mayor parte del conocimiento empresarial está atrapado en documentos complejos que nunca se diseñaron para el consumo de IA, como archivos PDF, imágenes y diapositivas. A medida que las organizaciones desarrollan sistemas RAG, experiencias de búsqueda empresarial y agentes de IA, la transformación de esos documentos en datos estructurados y fiables es un requisito imprescindible para lograr una IA fiable a gran escala.

Con más de 40 millones de descargas, el kit de herramientas Docling de código abierto se ha convertido en una solución popular a este problema, ayudando a los equipos a convertir documentos en formatos estructurados que conservan el diseño, las tablas, el orden de lectura y las relaciones. Ahora, IBM ofrece Docling como un servicio gestionado de nivel empresarial.

Con Docling para IBM Watsonx, los equipos pueden pasar de documentos en bruto a datos reutilizables y regulados para IA de forma más rápida y rentable, sin tener que implementarlos y mantenerlos ellos mismos. A un precio fijo de 4 dólares por 1000 páginas, Docling para IBM watsonx ofrece un 20 % menos de precios para la Document Conversion en comparación con los principales proveedores seleccionados*, al tiempo que ayuda a los equipos a preparar entradas de mayor calidad para RAG, Enterprise Search y flujo de trabajo de agentes.