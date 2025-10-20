A medida que las organizaciones aceleran su adopción de la IA, se enfrentan a un desafío cada vez mayor: cómo innovar de manera responsable y al mismo tiempo gestionar el riesgo. Desde la IA en la sombra hasta los modelos mal configurados y la exposición de datos confidenciales, el panorama está plagado de puntos ciegos que pueden provocar costosas infracciones y fallos de cumplimiento.

La evaluación rápida de la seguridad de la IA acelera el compromiso para ayudar a las organizaciones a descubrir riesgos ocultos, generar confianza en sus implementaciones y sentar las bases para un gobierno escalable de la IA.