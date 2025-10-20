IBM lanza Rapid AI Security Assessment, una oferta conjunta de IBM Consulting Cybersecurity Services e IBM® Guardium AI Security.
A medida que las organizaciones aceleran su adopción de la IA, se enfrentan a un desafío cada vez mayor: cómo innovar de manera responsable y al mismo tiempo gestionar el riesgo. Desde la IA en la sombra hasta los modelos mal configurados y la exposición de datos confidenciales, el panorama está plagado de puntos ciegos que pueden provocar costosas infracciones y fallos de cumplimiento.
La evaluación rápida de la seguridad de la IA acelera el compromiso para ayudar a las organizaciones a descubrir riesgos ocultos, generar confianza en sus implementaciones y sentar las bases para un gobierno escalable de la IA.
La evaluación rápida de la seguridad de la IA es un compromiso dirigido por experto diseñado para ayudar a los clientes a obtener rápidamente visibilidad de su panorama de IA e identificar riesgos críticos de seguridad, en unas pocas semanas. Esta oferta proporciona un enfoque estructurado y de alto impacto para la transformación de la seguridad de la IA empresarial.
Rapid AI Security Assessment proporciona un enfoque integral para proteger su panorama de IA, guiándole desde el descubrimiento inicial hasta la toma de decisiones informada con resultados claros y ejecutables, que incluyen:
Lo que recibirá si participa en una evaluación de seguridad de la IA:
IBM ofrece un enfoque de la seguridad de la IA basado en la investigación, escalable y preparado para el futuro, que combina una profunda experiencia en ciberseguridad, herramientas avanzadas de IA y un marco de gobierno probado.
Únase a nuestro próximo webinar para descubrir cómo Rapid AI Security Assessment puede ayudar a su organización a asegurar su viaje hacia la IA.