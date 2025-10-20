Inteligencia artificial Seguridad

Descubra los riesgos ocultos de la IA con Rapid AI Security Assessment de IBM

Publicado 10/20/2025
Autores

Albert Puah

WW Sales Leader, Data Security & Quantum-Safe

IBM

IBM lanza Rapid AI Security Assessment, una oferta conjunta de IBM Consulting Cybersecurity Services e IBM® Guardium AI Security.

A medida que las organizaciones aceleran su adopción de la IA, se enfrentan a un desafío cada vez mayor: cómo innovar de manera responsable y al mismo tiempo gestionar el riesgo. Desde la IA en la sombra hasta los modelos mal configurados y la exposición de datos confidenciales, el panorama está plagado de puntos ciegos que pueden provocar costosas infracciones y fallos de cumplimiento.

La evaluación rápida de la seguridad de la IA acelera el compromiso para ayudar a las organizaciones a descubrir riesgos ocultos, generar confianza en sus implementaciones y sentar las bases para un gobierno escalable de la IA.

¿Qué es Rapid AI Security Assessment?

La evaluación rápida de la seguridad de la IA es un compromiso dirigido por experto diseñado para ayudar a los clientes a obtener rápidamente visibilidad de su panorama de IA e identificar riesgos críticos de seguridad, en unas pocas semanas. Esta oferta proporciona un enfoque estructurado y de alto impacto para la transformación de la seguridad de la IA empresarial.

Del descubrimiento a la decisión: 

Sus resultados de seguridad de IA de Assessment

Rapid AI Security Assessment proporciona un enfoque integral para proteger su panorama de IA, guiándole desde el descubrimiento inicial hasta la toma de decisiones informada con resultados claros y ejecutables, que incluyen:

  • Descubrimiento de los activos de IA y IA en la sombra: escanee su nube y sus entornos de desarrollo para identificar componentes de IA conocidos y desconocidos, incluidos modelos, conjuntos de datos, endpoints y complementos.
  • Inventario y contextualización: construya una lista de materiales de IA estructurada (AI-BOM) alineada con casos de uso empresarial y marcos normativos como la Ley de IA de la UE y la ISO/IEC 42001.
  • Evaluación y priorización de los riesgos: evalúe las vulnerabilidades, los errores de configuración y las lagunas de cumplimiento. Reciba un informe clasificado por riesgo con recomendaciones que se pueden ejecutar.

Tres entregables clave:

Lo que recibirá si participa en una evaluación de seguridad de la IA:

  1. Informe de inventario de activos de IA: descubrimiento automatizado de componentes de IA y IA en la sombra en entornos de nube, lo que da como resultado una lista de materiales de IA estructurada (AI-BOM).
  2. Informe de recomendaciones priorizadas: evaluación de los riesgos de seguridad, incluidos los errores de configuración, las vulnerabilidades y las lagunas de cumplimiento, con orientación de corrección que se puede ejecutar.
  3. Informe ejecutivo: un resumen de alto nivel de los hallazgos y recomendaciones estratégicas adaptados para la toma de decisiones de liderazgo.

Por qué los clientes eligen IBM para su seguridad

IBM ofrece un enfoque de la seguridad de la IA basado en la investigación, escalable y preparado para el futuro, que combina una profunda experiencia en ciberseguridad, herramientas avanzadas de IA y un marco de gobierno probado.

  • Barandillas basadas en la investigación: actualizadas continuamente por IBM® Research para anticiparse a las amenazas emergentes.
  • Gobierno integrado: alinea la seguridad de la IA con el gobierno de la IA en toda la empresa para una gestión de riesgos informada y unificada.
  • Marco preparado para el futuro: diseñado para proteger los sistemas de IA generativa y los agentes autónomos en evolución.
  • Modelo operativo escalable: automatiza y simplifica la mitigación de riesgos en entornos complejos.
  • Respuesta ágil al riesgo: permite la detección temprana del riesgo y la rápida evolución hacia alternativas seguras.
  • Seguridad de IA híbrida: aplica una seguridad coherente en hiperescaladores, SaaS, on-prem y plataformas empresariales.

Tome el control de la seguridad de la IA de su empresa

Únase a nuestro próximo webinar para descubrir cómo Rapid AI Security Assessment puede ayudar a su organización a asegurar su viaje hacia la IA.

Regístrese aquí

Más información Regístrese aquí