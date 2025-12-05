Inteligencia artificial Automatización de TI

Db2 Intelligence Center 1.1.3: más visibilidad, más flexibilidad, más velocidad

La última actualización de Intelligence Center amplía la compatibilidad, refuerza la profundidad de monitorización y simplifica la implementación para ayudar a los equipos a ejecutar Db2 con más velocidad, confianza y seguridad.

Publicado el 5 de diciembre de 2025
Los equipos de bases de datos modernos se enfrentan a una realidad difícil: más entornos, más complejidad y menos tiempo para gestionarlo todo. Casi dos tercios de los administradores de bases de datos (DBA) afirman que la resolución de problemas es la tarea que más tiempo les consume, y el 68 % hacen malabarismos con múltiples herramientas cada día, lo que ralentiza el diagnóstico y aumenta el riesgo operativo*.

Db2 Intelligence Center reúne estos flujos de trabajo en un solo lugar. Como consola de gestión de bases de datos unificada con IA para Db2 en implementaciones on-prem, en la nube, PureScale y contenerizadas, Intelligence Center ofrece a los equipos una visibilidad rápida y consistente y reduce el esfuerzo manual necesario para mantener las cargas de trabajo en buen estado.

Esta versión ofrece mejoras en el rendimiento de la monitorización, la flexibilidad de la plataforma y la sencillez de la instalación.

Entre los aspectos más destacados se incluyen:

  • Actualización más rápida en páginas de monitorización de gran volumen
  • Reducción del tiempo de instalación con la implementación en contenedores
  • Conocimiento mejorado sobre clústeres para clientes de PureScale que ejecutan cargas de trabajo de misión crítica

4 nuevas mejoras en Intelligence Center

Al aprovechar el impulso de las versiones anteriores, esta actualización ofrece mejoras específicas que mejoran la profundidad de monitorización, amplían la compatibilidad de plataformas y simplifican la implementación, lo que garantiza que Intelligence Center sea más rápido y fácil de operar en entornos Db2 complejos.

1. Monitorización mejorada de PureScale

Los clientes de PureScale pueden diagnosticar problemas con mayor rapidez y mantener una disponibilidad continua en sus cargas de trabajo de mayor volumen y de misión crítica. 

Esta versión introduce una visibilidad más profunda y eficiente de los entornos PureScale, incluyendo vistas más completas del estado de cada miembro y del CF, métricas más rápidas a nivel de nodo y mejores conocimientos sobre el bloqueo, el comportamiento del bufferpool y la utilización de los recursos.

2. Soporte para macOS

Los equipos pueden trabajar donde prefieran, lo que acelera las pruebas, la iteración y la colaboración interfuncional. 

Db2 Intelligence Center ahora es totalmente compatible con macOS, lo que permite a los desarrolladores, analistas y arquitectos ejecutar IC directamente en sus dispositivos principales, acelerando el desarrollo local y los flujos de trabajo.

3. Instalación en contenedores

Las implementaciones más rápidas y repetibles reducen la fricción para los equipos de I&O y facilitan la adopción de Intelligence Center en toda la organización. 

Una nueva opción de instalación en contenedores simplifica significativamente la configuración y garantiza implementaciones más consistentes en todos los entornos. Con la instalación basada en contenedores, los equipos pueden poner en marcha Intelligence Center en cuestión de minutos con configuraciones predecibles y versionadas adecuadas para entornos de desarrollo, prueba, on-prem y con configuraciones air-gapped.

4. Mejoras en rendimiento y seguridad

Esta versión incluye múltiples actualizaciones de la plataforma central diseñadas para mejorar el rendimiento, fortalecer la posición de seguridad y reforzar la resiliencia del sistema.

Desbloquear la eficiencia para los equipos de datos modernos

En conjunto, estas mejoras crean un Intelligence Center más accesible y resiliente para dar soporte a los equipos Db2 modernos:

  • Los DBA obtienen una inteligencia de clúster más profunda y un acceso más rápido a las métricas más importantes para mantener una disponibilidad continua.
  • Los desarrolladores y arquitectos obtienen una mayor flexibilidad, con soporte nativo para macOS y una configuración más fluida del entorno local.
  • Los equipos de infraestructura y operaciones se benefician de una implementación estandarizada y en contenedores, lo que facilita la gestión de las instalaciones en entornos híbridos o regulados.
  • Los líderes de TI obtienen un gobierno más sólido y una mayor preparación de la plataforma, con un rendimiento y una seguridad reforzados integrados en cada actualización.

A medida que los entornos Db2 evolucionan hacia panoramas on-prem, en la nube y en contenedores, estas actualizaciones ayudan a los equipos a adelantarse a la complejidad con una plataforma diseñada para el rigor operativo y la eficiencia impulsada por IA.

Vea Db2 Intelligence Center en acción

Vea la última demo de Intelligence Center, en la que se muestran la monitorización, Database Assistant, Query Tuner, los flujos de trabajo con IA y las últimas características:

Diseñado para las cargas de trabajo de misión crítica globales

Db2 combina décadas de confianza empresarial con un nuevo rendimiento con IA, automatización inteligente y gestión de nivel empresarial. Con las últimas innovaciones de Intelligence Center, Db2 sigue elevando el listón de lo que las empresas pueden esperar de una base de datos moderna: disponibilidad permanente, gestión de nivel empresarial y operaciones proactivas que se adaptan en tiempo real.

