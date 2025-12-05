Los equipos de bases de datos modernos se enfrentan a una realidad difícil: más entornos, más complejidad y menos tiempo para gestionarlo todo. Casi dos tercios de los administradores de bases de datos (DBA) afirman que la resolución de problemas es la tarea que más tiempo les consume, y el 68 % hacen malabarismos con múltiples herramientas cada día, lo que ralentiza el diagnóstico y aumenta el riesgo operativo*.

Db2 Intelligence Center reúne estos flujos de trabajo en un solo lugar. Como consola de gestión de bases de datos unificada con IA para Db2 en implementaciones on-prem, en la nube, PureScale y contenerizadas, Intelligence Center ofrece a los equipos una visibilidad rápida y consistente y reduce el esfuerzo manual necesario para mantener las cargas de trabajo en buen estado.

Esta versión ofrece mejoras en el rendimiento de la monitorización, la flexibilidad de la plataforma y la sencillez de la instalación.

Entre los aspectos más destacados se incluyen: