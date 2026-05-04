IBM Db2 Genius Hub es una experiencia de consola con IA diseñada para aportar inteligencia y autonomía directamente a las operaciones de bases de datos. Correlaciona continuamente las señales de rendimiento y el contexto operativo en todo el patrimonio de Db2, lo que ayuda a los equipos a comprender rápidamente qué cambió, por qué sucedió y qué hacer a continuación a través de recomendaciones óptimas respaldadas por expertos.



En el núcleo de esta experiencia está la inferencia por IA. Cada recomendación, explicación y perspectiva generada por Db2 Genius Hub se basa en la capacidad de ejecutar modelos de IA de forma eficiente contra datos operativos en vivo, a menudo en entornos complejos a escala de producción.



Entregar esta capacidad en local impone exigencias considerables en cuanto a rendimiento, capacidad de respuesta y escalabilidad. La IA debe funcionar lo suficientemente rápido como para ser que se puede ejecutar, lo suficientemente consistente como para ser de confianza y lo suficientemente eficiente como para integrarse de manera fluida en la infraestructura empresarial existente.

Aquí es donde las inferencias de Intel Gaudí desempeñan un papel clave como servidores de inferencia. Al aprovechar Gaudi para acelerar las cargas de trabajo de inferencia de IA, Db2 Genius Hub refuerza cómo opera la IA en entornos Db2 en las instalaciones aislados. La arquitectura multitarjeta de Gaudi y el motor RedHat vLLM, combinados con la compatibilidad con la ejecución de instancias simultáneas de LLM, permiten una distribución eficiente de las cargas de trabajo de inferencia y una gestión fluida de una alta concurrencia de solicitudes. Este diseño ayuda a mantener una latencia óptima para cada solicitud, ofreciendo una experiencia más sensible, consistente y elevada para Db2 Genius Hub en implementaciones en las instalaciones.



Estas mejoras apoyan directamente la misión de Db2 Genius Hub de reducir la carga manual y cambiar los equipos de la lucha contra incendios reactiva a la gestión proactiva de bases de datos, manteniendo la transparencia, la explicabilidad y el control en entornos de producción.