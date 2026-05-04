IBM® Db2 Genius Hub es una experiencia de consola con IA diseñada para aportar inteligencia y autonomía directamente a las operaciones de bases de datos.
A medida que las empresas se mueven de experimentar con la IA a hacerla operativa a escala, una realidad se hace evidente: la IA debe funcionar de forma fiable donde viven los datos de la empresa. Para muchas organizaciones, eso significa ejecutar modelos de IA a nivel local, más cerca de los sistemas de producción, gobernados estrictamente y diseñados para lograr la coherencia en lugar de comprometer.
En este contexto, la inferencia de IA desempeña un papel crítico. La inferencia es donde la IA aporta un valor real interpretando señales, generando perspectivas y guiando la acción en tiempo real. Para los sistemas de misión crítica, como las bases de datos empresariales, el rendimiento de la inferencia repercute directamente en la confianza operativa y la experiencia del usuario.
Esta es la base sobre la que IBM Db2 Genius Hub ofrece autonomía impulsada por IA y donde la inferencia Intel Gaudi ha ayudado a elevar la experiencia de IA en las instalaciones.
IBM Db2 Genius Hub es una experiencia de consola con IA diseñada para aportar inteligencia y autonomía directamente a las operaciones de bases de datos. Correlaciona continuamente las señales de rendimiento y el contexto operativo en todo el patrimonio de Db2, lo que ayuda a los equipos a comprender rápidamente qué cambió, por qué sucedió y qué hacer a continuación a través de recomendaciones óptimas respaldadas por expertos.
En el núcleo de esta experiencia está la inferencia por IA. Cada recomendación, explicación y perspectiva generada por Db2 Genius Hub se basa en la capacidad de ejecutar modelos de IA de forma eficiente contra datos operativos en vivo, a menudo en entornos complejos a escala de producción.
Entregar esta capacidad en local impone exigencias considerables en cuanto a rendimiento, capacidad de respuesta y escalabilidad. La IA debe funcionar lo suficientemente rápido como para ser que se puede ejecutar, lo suficientemente consistente como para ser de confianza y lo suficientemente eficiente como para integrarse de manera fluida en la infraestructura empresarial existente.
Aquí es donde las inferencias de Intel Gaudí desempeñan un papel clave como servidores de inferencia. Al aprovechar Gaudi para acelerar las cargas de trabajo de inferencia de IA, Db2 Genius Hub refuerza cómo opera la IA en entornos Db2 en las instalaciones aislados. La arquitectura multitarjeta de Gaudi y el motor RedHat vLLM, combinados con la compatibilidad con la ejecución de instancias simultáneas de LLM, permiten una distribución eficiente de las cargas de trabajo de inferencia y una gestión fluida de una alta concurrencia de solicitudes. Este diseño ayuda a mantener una latencia óptima para cada solicitud, ofreciendo una experiencia más sensible, consistente y elevada para Db2 Genius Hub en implementaciones en las instalaciones.
Estas mejoras apoyan directamente la misión de Db2 Genius Hub de reducir la carga manual y cambiar los equipos de la lucha contra incendios reactiva a la gestión proactiva de bases de datos, manteniendo la transparencia, la explicabilidad y el control en entornos de producción.
Ofrecer una experiencia de IA confiable y de alta calidad en entornos locales requiere una colaboración estrecha entre capas tecnológicas y equipos. Requiere una validación continua frente a cargas de trabajo reales, concurrencia real y experiencia de usuario real.
Como parte de la colaboración entre IBM e Intel, Db2 Genius Hub sirvió como un campo de validación práctico y real para la inferencia de Intel Gaudi. El enfoque no estaba solo en el rendimiento bruto, sino en cómo se comporta la inferencia en escenarios empresariales realistas donde llegan múltiples solicitudes simultáneamente, la comprensión contextual importa y la calidad de la respuesta debe mantenerse consistente.
Una parte clave de este esfuerzo consistió en evaluar los agentes de IA de Db2 Genius Hub utilizando Gaudi como servidor de inferencia. Esto incluyó la realización de exhaustivas pruebas de estrés y evaluaciones específicas de dominio en escenarios como búsqueda contextual y flujos de trabajo de llamada de herramientas, reflejando cómo los usuarios interactúan con el sistema en producción. Estas pruebas se realizaron en diferentes niveles de simultaneidad para entender cómo el rendimiento de la inferencia y la calidad de la respuesta se mantuvieron bajo carga.
Para cada evaluación, se capturaron datos detallados de respuesta y puntuación que se compartieron con el equipo de inteligencia. Este bucle de feedback permitió identificar problemas sutiles que iban desde la coherencia de la respuesta hasta la degradación de la calidad en condiciones de mayor concurrencia y dirección de forma iterativa. A continuación, las mejoras se volvieron a probar, medir de nuevo y perfeccionar aún más.
Esta colaboración subraya el valor de un enfoque de la innovación de la IA dirigido por los ecosistemas. Al alinear las capacidades con casos de uso reales, IBM e Intel pudieron avanzar en la preparación de Gaudí para la IA de producción, ofreciendo finalmente una experiencia de IA en las instalaciones más receptiva, fiable y de nivel empresarial.
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