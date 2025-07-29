Datavault AI presenta la monetización de datos empresariales a través de agentes de IA creados con IBM® watsonx.ai

29 de julio de 2025
Hoy, Datavault AI, partner Platinum de IBM Partner Plus®, ha anunciado su comercialización expandida, que incorpora IBM watsonx.ai para sus agentes insignia de IA (DataScore® y DataValue), liderando el camino en experiencia de datos de IA, valoración y monetización. Esta expansión está diseñada para ayudar a los clientes a optimizar su modelado financiero empresarial, evaluación de riesgos y estrategias de precios en las instalaciones, en la nube y entornos híbridos.
Según McKinsey & Company, se prevé que la IA generativa suma entre 2,6 y 4,4 billones de dólares al año en aplicaciones empresariales clave, lo que convierte a la automatización impulsada por IA en una de las fronteras de inversión más importantes en tecnología empresarial.
IBM trabaja con las principales empresas de software, colaborando para ayudarlas a integrar la tecnología de IBM para crear nuevos casos de uso dentro de la experiencia de un socio determinado para resolver los problemas de los clientes. IBM proporciona talento en ingeniería de IA y una profunda experiencia técnica que puede ayudar a ampliar y acelerar el impacto de sus ofertas para los clientes.
"Creemos que este es un punto de inflexión estratégico para Datavault AI y marca un hito importante en nuestra hoja de ruta de comercialización a escala empresarial", dijo Nathaniel Bradley, CEO de Datavault AI. "Al integrar IBM watsonx a nivel técnico y colaborar con IBM, estamos en condiciones de escalar nuestra plataforma de monetización de datos a nivel mundial.".
El ecosistema de IBM colabora con sus partners en sus iniciativas de comercialización (GTM) y presta apoyo a empresas como Datavault AI para ayudarles a implementar, probar y desarrollar soluciones que contribuyan a acelerar la adopción de la IA en sectores clave, como las finanzas, la sanidad, los deportes, el entretenimiento y el gobierno.
Por ejemplo, como Platinum IBM Partner, Datavault AI colaborará con el equipo de ventas y la red de partners de IBM para acelerar la captación de clientes y el compromiso con ellos.
IBM espera ver el ecosistema con IA totalmente integrado de Datavault AI, diseñado para ayudar a las organizaciones a monetizar sus activos de datos a través de sus tres agentes de IA insignia:
Además, la plataforma patentada Data Vault Web 3.0 de Datavault AI se ve mejorada por sus integraciones completas, lo que permite una monetización de datos segura, conforme y escalable en todos los sectores.
La plataforma continúa evolucionando con los avances en las capacidades de indexación, percepción y monetización de datos. La razón por la que nos asociamos con empresas como Datavault AI es poder ver en acción la innovadora tecnología con watsonx integrado.
