Datavault AI presenta la monetización de datos empresariales a través de agentes de IA creados con IBM® watsonx.ai

Según McKinsey & Company, se prevé que la IA generativa suma entre 2,6 y 4,4 billones de dólares al año en aplicaciones empresariales clave, lo que convierte a la automatización impulsada por IA en una de las fronteras de inversión más importantes en tecnología empresarial.

IBM trabaja con las principales empresas de software, colaborando para ayudarlas a integrar la tecnología de IBM para crear nuevos casos de uso dentro de la experiencia de un socio determinado para resolver los problemas de los clientes. IBM proporciona talento en ingeniería de IA y una profunda experiencia técnica que puede ayudar a ampliar y acelerar el impacto de sus ofertas para los clientes.

"Creemos que este es un punto de inflexión estratégico para Datavault AI y marca un hito importante en nuestra hoja de ruta de comercialización a escala empresarial", dijo Nathaniel Bradley, CEO de Datavault AI. "Al integrar IBM watsonx a nivel técnico y colaborar con IBM, estamos en condiciones de escalar nuestra plataforma de monetización de datos a nivel mundial.".