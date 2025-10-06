Presentación de DataPower Nano Gateway y API Developer Studio: dos grandes pasos para un futuro de IA agéntica y developer-first

Las empresas se apresuran a modernizarse y, al mismo tiempo, obtienen un claro ROI de la IA. Las API se sitúan en el centro de esa realidad: cómo se conectan, gobiernan y escalan las aplicaciones, los datos y los agentes.

Hoy nos complace presentar dos nuevas capacidades que acercan esa visión a los desarrolladores de API, arquitectos y líderes de tecnología:

DataPower Nano Gateway: una puerta de enlace ultraligera a nivel de aplicación que se inicia rápidamente, funciona de manera eficiente y ofrece a los desarrolladores un control preciso y basado en políticas justo donde se ejecutan sus servicios. API Developer Studio: una herramienta para desarrolladores con IA que reúne a los desarrolladores de API donde trabajan para crear, gestionar, proteger y socializar proyectos de API.

Estamos introduciendo estos avances dentro de API Connect, y se vuelven aún más potentes cuando se utilizan en el contexto de IBM® webMethods Hybrid Integration, entregando un gobierno coherente y una IA agéntica que amplifica tanto las experiencias de creación como las de ejecución.