Presentación de DataPower Nano Gateway y API Developer Studio: dos grandes pasos para un futuro de IA agéntica y developer-first

API Connect es nuestra plataforma de gestión de API de extremo a extremo que ayuda a los equipos a crear, gestionar, proteger y socializar API en entornos híbridos, con la ayuda de la IA a lo largo del ciclo de vida.
Las empresas se apresuran a modernizarse y, al mismo tiempo, obtienen un claro ROI de la IA. Las API se sitúan en el centro de esa realidad: cómo se conectan, gobiernan y escalan las aplicaciones, los datos y los agentes.
Hoy nos complace presentar dos nuevas capacidades que acercan esa visión a los desarrolladores de API, arquitectos y líderes de tecnología:
Estamos introduciendo estos avances dentro de API Connect, y se vuelven aún más potentes cuando se utilizan en el contexto de IBM® webMethods Hybrid Integration, entregando un gobierno coherente y una IA agéntica que amplifica tanto las experiencias de creación como las de ejecución.
Los analistas del sector siguen subrayando lo rápido que se están expandiendo las huellas de software y lo centrales que son las plataformas API para ese crecimiento. Forrester menciona la gestión de API como una capacidad fundamental en su evaluación Wave más reciente, lo que refleja el papel estratégico de la categoría para las empresas. IDC también destaca el aumento explosivo del desarrollo de aplicaciones modernas (con la IA generativa en la mezcla), presagiando la proliferación masiva de aplicaciones y API en los próximos años.
Ese ritmo de crecimiento trae consigo oportunidades, pero también riesgos. A medida que las API se multiplican y proliferan, los desarrolladores se enfrentan a una complejidad creciente y las empresas luchan por mantener la innovación segura y gobernada. En ese contexto, los ganadores serán aquellos que simplifiquen los flujos de trabajo de los desarrolladores, integren la seguridad y el gobierno de forma predeterminada y escalen con confianza en entornos híbridos. Ahí es exactamente donde encajan los dos anuncios a continuación.
DataPower Nano Gateway es una puerta de enlace de nueva generación diseñada para cargas de trabajo modernas y nativas de la nube. Se ejecuta junto con sus aplicaciones, lo que brinda a los desarrolladores un control directo sobre el tráfico de API, la seguridad y las políticas en el límite del servicio, para que puedan cambiar rápidamente sin esperar a equipos centralizados.
Ya hemos equipado a las organizaciones con potentes puertas de enlace: la API Gateway federada, que ofrece una visibilidad completa y un gobierno coherente en todas las API, dondequiera que se ejecuten, para que las organizaciones puedan escalar la innovación con confianza; y la pasarela de AI, que centraliza el control de las API de IA para desbloquear decisiones más inteligentes y acelerar los resultados empresariales.
Ahora, presentamos DataPower Nano Gateway, que ofrece tiempos de ejecución individuales livianos implementados a nivel de producto API para un escalado preciso y aislamiento de fallos, además de una huella pequeña y un inicio rápido para permitir el auto-scaling y la tolerancia a fallos.
Los clientes de vista previa nos dicen que DataPower Nano Gateway es "fácil de usar, rápido y listo para la nube", precisamente la experiencia que esperan los desarrolladores.
En las validaciones internas, DataPower Nano Gateway demuestra un arranque de clase de milisegundos, una latencia de un solo dígito de milisegundos y una huella medida en decenas de MB, la combinación que desea para servicios coubicados de alto rendimiento.
"Necesitamos una gestión de API que sea segura, escalable y que no nos ralentice. Danos el control sin el caos", fue una de las principales opiniones de los usuarios de API, que se repitió en nuestras conversaciones sobre el terreno.
Utilice DataPower Nano Gateway para proteger monolitos o microservicios y reducir los efectos de "vecino ruidoso" aislando el tráfico cerca de la carga de trabajo.
API Developer Studio unifica la creación de API, políticas y pruebas, todo ello gestionado como código, para lograr velocidad, coherencia y colaboración. Está diseñado para satisfacer a los desarrolladores dondequiera que se encuentren (aplicación web, escritorio o complemento IDE) y, al mismo tiempo, mantener el gobierno al alcance de la mano.
Con demasiada frecuencia, el diseño de API, la configuración de políticas y las pruebas viven en herramientas separadas. Esto implica cambios de contexto, traspasos y desviaciones. Con API Developer Studio, obtiene la propiedad de extremo a extremo en una sola experiencia (vista de formulario o código) con control de versiones y CI/CD desde el principio.
Las respuestas privadas de vista previa validan firmemente nuestra dirección, destacando la potencia del flujo de creación unificado y la flexibilidad de tratar todo como código.
La combinación de DataPower Nano Gateway de API Connect y API Developer Studio cambia el modelo operativo de los equipos de API:
Habilitar la IA agéntica es un enfoque central de IBM webMethods Hybrid Integration, incluida la creación de pasarelas de IA, la aceleración de la gestión del ciclo de vida de MCP y el aprovechamiento de tecnologías de IBM como watsonx. Profundice aquí en algunos de estos últimos avances.
Nos enorgullece anunciar que API Connect ha sido galardonada con el premio Innovador del año en los API Awards de 2025, parte de API World, que reconoce los avances en el sector de las API y los microservicios.
¿Listo para ver DataPower Nano Gateway y API Developer Studio en API Connect?