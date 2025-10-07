Tomar el control del riesgo criptográfico en la era cuántica: presentación de IBM® Guardium Cryptography Manager

La seguridad de datos está llegando a un punto de inflexión crítico. La información confidencial se está extendiendo por los entornos híbridos, ampliando la superficie de ataque y complicando el cifrado y el gobierno. Al mismo tiempo, se prevé que la computación cuántica introducirá riesgos significativos: los algoritmos de cifrado, en los que confía la mayoría de las organizaciones, se romperán, exponiendo los datos cifrados actuales.
Un nuevo informe del Institute for Business Value de IBM revela una brecha preocupante: solo el 30 % de las organizaciones han completado un inventario criptográfico, lo que deja a la mayoría desinformadas tanto sobre las vulnerabilidades actuales como sobre los riesgos cuánticos emergentes.
En respuesta, IBM presenta Guardium Cryptography Manager, una solución unificada con IA, creada para ayudar a las empresas a proteger los datos y tomar el control de su postura criptográfica. Esta nueva solución, que ofrece visibilidad, gestión centralizada del ciclo de vida, cifrado y corrección de la criptografía poscuántica, ayuda a las organizaciones a avanzar hacia la criptoagilidad.
El liderazgo de IBM en seguridad de datos y criptografía poscuántica se basa en décadas de innovación criptográfica, amplia experiencia empresarial e investigación pionera. Desde la contribución a los estándares de criptografía poscuántica del NIST hasta la protección de infraestructuras de misión crítica, IBM ha estado durante mucho tiempo a la vanguardia del avance criptográfico.
Lo que distingue a IBM es su posición como líder en sistemas cuánticos y criptografía poscuántica, lo que le da conocimiento sobre los riesgos potenciales que plantea la computación cuántica y las herramientas necesarias para darles dirección. Esta doble experiencia posiciona a IBM de forma única para ayudar a los clientes a navegar la transición a la resiliencia cuántica.
El año pasado, IBM introdujo Guardium Quantum Safe para ayudar a las empresas a evaluar las vulnerabilidades criptográficas. Hoy, estamos ampliando esa base con Guardium Cryptography Manager, que une el conocimiento sobre riesgos cuánticos con el cifrado y la gestión de objetos criptográficos en toda la empresa.
"El enfoque de IBM sobre la criptoagilidad refleja una comprensión más amplia del panorama criptográfico en evolución. Al alinear su estrategia de seguridad de datos con los riesgos cuánticos emergentes y aprovechar su experiencia en computación cuántica, IBM está bien posicionada para ayudar a las organizaciones a prepararse para la próxima era del cifrado", dijo Heather West, doctora, directora de investigación de IDC. "Esta postura con visión de futuro es esencial ahora que las empresas comienzan a navegar por la transición a largo plazo hacia la resiliencia cuántica".
Guardium Cryptography Manager aprovecha la IA generativa para ofrecer conocimiento avanzado y acelerar la corrección para permitir decisiones rápidas e inteligentes. Las capacidades clave de la nueva solución incluyen:
Guardium Cryptography Manager ofrece una visibilidad profunda del panorama criptográfico de una organización, asigna dependencias de objetos criptográficos a activos de TI relevantes y proporciona informes listos para auditorías. Las nuevas capacidades también incluyen una puntuación de riesgo empresarial y flujos de trabajo de corrección automatizados para ofrecer una visión holística del riesgo en todo el entorno y facilitar una migración fluida al cifrado con resistencia cuántica.
Guardium Cryptography Manager ofrece una visibilidad centralizada y sin agentes respecto al estado de cifrado de las principales bases de datos empresariales, lo que facilita la identificación de instancias sin cifrar o parcialmente cifradas en todos los entornos. Automatiza la detección de brechas de cifrado e inicia solicitudes de corrección para proteger los datos confidenciales mediante el uso de las capacidades de cifrado nativas de cada base de datos.
Guardium Cryptography Manager ya está disponible, con soporte para la gestión del ciclo de vida de los certificados y el cifrado transparente de bases de datos en noviembre de 2025. La nueva solución se basa en las innovaciones más amplias de la cartera de IBM Guardium, que permite a las organizaciones proteger los datos confidenciales en entornos híbridos, multinube, SaaS y on-prem, a lo largo de todo su ciclo de vida. Entre esas innovaciones se encuentra el primer software del sector que unifica el gobierno y la seguridad de los agentes.
IBM también está introduciendo nuevas funcionalidades de cumplimiento continuo de datos en Guardium Data Protection, lo que permite a las organizaciones automatizar la supervisión, mapear sus requisitos normativos y monitorizar la preparación para las auditorías.
