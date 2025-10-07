Tomar el control del riesgo criptográfico en la era cuántica: presentación de IBM® Guardium Cryptography Manager

La seguridad de datos está llegando a un punto de inflexión crítico. La información confidencial se está extendiendo por los entornos híbridos, ampliando la superficie de ataque y complicando el cifrado y el gobierno. Al mismo tiempo, se prevé que la computación cuántica introducirá riesgos significativos: los algoritmos de cifrado, en los que confía la mayoría de las organizaciones, se romperán, exponiendo los datos cifrados actuales.

Un nuevo informe del Institute for Business Value de IBM revela una brecha preocupante: solo el 30 % de las organizaciones han completado un inventario criptográfico, lo que deja a la mayoría desinformadas tanto sobre las vulnerabilidades actuales como sobre los riesgos cuánticos emergentes.

En respuesta, IBM presenta Guardium Cryptography Manager, una solución unificada con IA, creada para ayudar a las empresas a proteger los datos y tomar el control de su postura criptográfica. Esta nueva solución, que ofrece visibilidad, gestión centralizada del ciclo de vida, cifrado y corrección de la criptografía poscuántica, ayuda a las organizaciones a avanzar hacia la criptoagilidad.