Próximamente en watsonx.data: convierta los datos no estructurados en contexto para la IA con OpenRAG

IBM presenta OpenRAG, un marco de recuperación abierto y agéntico diseñado para convertir el conocimiento empresarial en un contexto fiable para la IA, de forma segura y a escala. OpenRAG pronto estará disponible en watsonx.data, la plataforma de datos híbrida y abierta de IBM para acceder, preparar y entregar datos preparados para la IA.

Muchas soluciones RAG agrupan la recuperación, la orquestación y los modelos en sistemas cerrados. Con OpenRAG, los equipos mantienen el control sobre cómo se consumen, recuperan y razonan sus datos, sin estar encerrados en una única pila controlada por el proveedor.

OpenRAG reúne tres de las mejores tecnologías de código abierto en una base componible. En conjunto, estas herramientas han acumulado más de 200 000 estrellas de GitHub y millones de descargas:

Docling para la conversión de archivos complejos en datos preparados para la IA

para la conversión de archivos complejos en datos preparados para la IA OpenSearch para la búsqueda y la recuperación híbridas

para la búsqueda y la recuperación híbridas Langflow para la orquestación de flujos de trabajo

OpenSearch también llegará pronto a watsonx.data como motor de búsqueda y recuperación integrado, que mejorará la calidad de la recuperación para que la IA reciba el contexto correcto en el momento adecuado. Tanto OpenSearch como OpenRAG en watsonx.data preservan la experiencia de código abierto al tiempo que ofrecen una oferta SaaS totalmente gestionada con seguridad y monitorización integradas.