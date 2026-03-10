Próximamente en watsonx.data: convierta los datos no estructurados en contexto para la IA con OpenRAG

Convierta el conocimiento atrapado en datos no estructurados en contexto para la IA. OpenRAG ofrece una recuperación agéntica segura para una IA más precisa y fiable.
IBM presenta OpenRAG, un marco de recuperación abierto y agéntico diseñado para convertir el conocimiento empresarial en un contexto fiable para la IA, de forma segura y a escala. OpenRAG pronto estará disponible en watsonx.data, la plataforma de datos híbrida y abierta de IBM para acceder, preparar y entregar datos preparados para la IA.
Muchas soluciones RAG agrupan la recuperación, la orquestación y los modelos en sistemas cerrados. Con OpenRAG, los equipos mantienen el control sobre cómo se consumen, recuperan y razonan sus datos, sin estar encerrados en una única pila controlada por el proveedor.
OpenRAG reúne tres de las mejores tecnologías de código abierto en una base componible. En conjunto, estas herramientas han acumulado más de 200 000 estrellas de GitHub y millones de descargas:
OpenSearch también llegará pronto a watsonx.data como motor de búsqueda y recuperación integrado, que mejorará la calidad de la recuperación para que la IA reciba el contexto correcto en el momento adecuado. Tanto OpenSearch como OpenRAG en watsonx.data preservan la experiencia de código abierto al tiempo que ofrecen una oferta SaaS totalmente gestionada con seguridad y monitorización integradas.
A medida que la IA pasa de la experimentación a las implementaciones generalizadas, queda cada vez más claro que el valor de la IA depende del contexto. Para ayudar a tomar decisiones fiables, la IA debe comprender no solo los datos en los que se basa, sino también lo que representan y cómo deben utilizarse.
Por suerte, todas las organizaciones cuentan con enormes depósitos de conocimientos a la espera de ser operacionalizados por la IA. El único problema es que está atrapado en formatos como correos electrónicos, tickets de soporte, transcripciones de llamadas y archivos PDF. Los datos no estructurados, que son aproximadamente el 90 % de los datos empresariales, representan un recurso importante y en gran medida sin explotar para la IA. El reto consiste en convertir ese recurso en algo que la IA pueda buscar y aprovechar de forma fiable en millones de archivos y sistemas.
Muchos equipos recurren a la generación aumentada por recuperación (RAG) para fundamentar la IA en los datos empresariales. Pero la RAG convencional a menudo se queda corta en producción. Se basa en la single-shot retrieval, sigue una lógica de proceso fijo, tiene dificultades con las preguntas complejas y, en última instancia, resulta difícil de poner en práctica, sobre todo a medida que aumentan las cargas de trabajo y crece su uso.
OpenRAG en watsonx.data adopta un enfoque agéntico para RAG. Entiende la intención del usuario y aprovecha el razonamiento de varios pasos y la llamada a herramientas para generar resultados consistentemente precisos, fiables y dignos de confianza.
OpenRAG facilita la conexión de flujos de trabajo de IA a bases de conocimiento, ya sea en watsonx.data o en sistemas de almacenamiento en la nube como Google Drive, Microsoft OneDrive, Microsoft SharePoint y AWS S3. Y dado que la elección del modelo es importante, puede utilizar los modelos de vanguardia de OpenAI y Anthropic o conectarse a watsonx.ai para elegir entre miles de modelos, incluidos sus propios modelos personalizados.
Una vez conectada a datos, modelos y herramientas, la recuperación pasa a formar parte del proceso de razonamiento. El agente puede decidir cuándo buscar, llamar a las herramientas adecuadas, recuperar contexto adicional y refinar su respuesta de forma iterativa hasta que tenga suficiente información para proporcionar una respuesta fundamentada.
Este enfoque permite una amplia gama de flujos de trabajo. Un asistente de atención al cliente puede recuperar tickets y documentación relevantes y llamar a las API internas para comprobar el estado de los pedidos. Un asistente de ventas puede extraer perspectivas de un CRM conectado y de las transcripciones de las llamadas para elaborar un informe de cuenta personalizado. Y un asistente de cumplimiento puede buscar y razonar entre políticas, extraer cláusulas relevantes y validar recomendaciones con respecto a la orientación normativa.
Dado que OpenRAG se ejecuta en watsonx.data, estas aplicaciones no se limitan a un único repositorio. Pueden acceder de forma segura a datos estructurados y datos no estructurados dondequiera que residan. OpenRAG soporta más de 20 tipos de archivos, incluidos PDF, imágenes, PowerPoints y archivos Excel, dando a los flujos de trabajo de IA acceso al conocimiento en el que los empleados confían cada día, no solo a los datos más fáciles de consultar.
Bajo el capó, OpenSearch proporciona las capacidades de búsqueda principales de OpenRAG (indexación, búsqueda híbrida por palabras clave y vector, canales de consulta y recuperación) y por sí sola es una potente herramienta de búsqueda empresarial de código abierto.
OpenSearch en watsonx.data está diseñado para cargas de trabajo de producción de alto rendimiento y larga duración. Los equipos pueden realizar búsquedas y recuperaciones de nivel empresarial sin tener que unir varias herramientas.
En esencia, OpenSearch combina la búsqueda avanzada de texto completo con la recuperación semántica moderna. La búsqueda tradicional por palabras clave garantiza coincidencias precisas y un ajuste de relevancia de grano fino, mientras que la búsqueda vectorial nativa permite la recuperación basada en similitud entre incrustaciones para capturar significado y contexto. La búsqueda híbrida reúne estos enfoques en un modelo de puntuación unificado, que mejora la calidad de la recuperación al equilibrar las coincidencias exactas con la comprensión semántica.
El resultado son datos más precisos, relevantes y comprensibles para los flujos de trabajo RAG, los agentes de IA y las aplicaciones de búsqueda semántica que operan con los datos empresariales actuales.
Con OpenRAG y OpenSearch en watsonx.data, IBM permite a las organizaciones implementar cargas de trabajo con confianza con controles integrados de seguridad, identidad y acceso. El gobierno en la recuperación de datos, las entradas de los usuarios y los resultados de la IA garantiza la visibilidad, la gestión de riesgos, el cumplimiento y la auditabilidad a escala.
Con OpenSearch como motor de recuperación principal, OpenRAG permite flujos de trabajo de IA que pueden recuperar, razonar y actuar en todo el alcance de los datos de la organización. Estas capacidades llegarán pronto a watsonx.data, permitiendo que el conocimiento que actualmente está enterrado en documentos se vuelva operativo, buscable y listo para alimentar agentes de IA listos para producción.
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