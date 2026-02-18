Los clientes clasifican a IBM entre los principales proveedores empresariales en los premios G2 Best Software Awards de 2026

Las experiencias de usuario reales, los premios del sector y las investigaciones de los analistas dan a los compradores de tecnología las pruebas de confianza que necesitan para evitar el ruido de los proveedores y elegir soluciones que realmente funcionen.
A medida que las organizaciones aceleran las inversiones en IA, infraestructura híbrida y ciberseguridad, los compradores dependen cada vez más de reseñas por pares de confianza en sitios como G2 para guiar decisiones complejas de software.
En los premios G2 Best Software Awards 2026, IBM obtuvo el reconocimiento Top 50 Best Enterprise Products, acelerando su impacto en IA, nube híbrida, automatización, ciberseguridad, datos y análisis. IBM Guardium Data Protection fue clasificado en el puesto n.º 1 en “Mejores Productos de protección de datos”, y se reconocieron 13 ofertas adicionales de IBM en diez categorías.
Los G2 Best Software Awards destacan las principales empresas y productos de software del mundo, basándose únicamente en valoraciones y reseñas de clientes del año natural anterior.
La metodología utiliza un algoritmo de puntuación propio que combina la satisfacción del cliente con la presencia en el mercado para elaborar las clasificaciones de cada año. Para calificar para su inclusión en las listas de Mejores Empresas de Software o Mejores Productos de Software de 2026, una empresa debe haber recibido al menos 50 reseñas aprobadas en todos sus productos enumerados en G2 durante el año natural 2025.
Esto garantiza que cada reconocimiento esté respaldado por comentarios significativos y transparentes de los clientes.
A continuación se muestra una lista de los productos ganadores:
Estos reconocimientos refuerzan el compromiso de IBM de ofrecer innovación de nivel empresarial basada en arquitecturas escalables, marcos de seguridad sólidos y eficiencias operativas que impulsan un valor medible en entornos de producción globales.
