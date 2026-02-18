Los clientes clasifican a IBM entre los principales proveedores empresariales en los premios G2 Best Software Awards de 2026

Los G2 Best Software Awards destacan las principales empresas y productos de software del mundo, basándose únicamente en valoraciones y reseñas de clientes del año natural anterior.

La metodología utiliza un algoritmo de puntuación propio que combina la satisfacción del cliente con la presencia en el mercado para elaborar las clasificaciones de cada año. Para calificar para su inclusión en las listas de Mejores Empresas de Software o Mejores Productos de Software de 2026, una empresa debe haber recibido al menos 50 reseñas aprobadas en todos sus productos enumerados en G2 durante el año natural 2025.

Esto garantiza que cada reconocimiento esté respaldado por comentarios significativos y transparentes de los clientes.

A continuación se muestra una lista de los productos ganadores: