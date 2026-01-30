Construcción de cadenas de suministro resilientes con IBM® Sterling

En el entorno actual, caracterizado por una disrupción constante, los responsables de las cadenas de suministro se ven sometidos a una presión cada vez mayor para actuar con mayor rapidez, colaborar más estrechamente y operar con mayor visibilidad más allá de sus cuatro paredes. Como señala IDC, las redes de comercio de cadenas de suministro multiempresa se están convirtiendo rápidamente en un elemento imprescindible para las organizaciones que buscan resiliencia, visibilidad y orquestación en ecosistemas complejos.

Con IBM Sterling, no solo invierte en un producto; está asegurando una ventaja estratégica a través de la innovación continua y el éxito probado. El informe destaca los puntos fuertes de IBM Sterling, en su capacidad para gestionar redes de cumplimiento complejas y a gran escala con velocidad, inteligencia y flexibilidad a través de una potente combinación de tecnología avanzada, capacidades de integración profunda e inteligencia operativa inigualable. Estas características se traducen en beneficios empresariales tangibles, como la reducción de los costes operativos, una mayor visibilidad y una mejor colaboración con los proveedores.