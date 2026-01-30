Construcción de cadenas de suministro resilientes con IBM® Sterling

Con su completo conjunto de soluciones para la cadena de suministro, IBM Sterling está diseñado para ayudarle a adaptarse, crecer y prosperar en un panorama empresarial en constante evolución.
En un informe reciente de IDC MarketScape, IBM fue reconocida como líder en el espacio de la red de comercio de cadena de suministro multiempresa. Este galardón subraya el compromiso de IBM con ofrecer soluciones sólidas y preparadas para el futuro que permitan a las empresas globales navegar por las complejidades de las cadenas de suministro modernas, que no solo deben estar conectadas, sino también ser inteligentes y adaptables.
En esta evaluación, IDC señala que IBM Sterling Supply Chain Suite está diseñado para permitir una colaboración fluida, inteligente y resiliente en las cadenas de suministro globales.
En el entorno actual, caracterizado por una disrupción constante, los responsables de las cadenas de suministro se ven sometidos a una presión cada vez mayor para actuar con mayor rapidez, colaborar más estrechamente y operar con mayor visibilidad más allá de sus cuatro paredes. Como señala IDC, las redes de comercio de cadenas de suministro multiempresa se están convirtiendo rápidamente en un elemento imprescindible para las organizaciones que buscan resiliencia, visibilidad y orquestación en ecosistemas complejos.
Con IBM Sterling, no solo invierte en un producto; está asegurando una ventaja estratégica a través de la innovación continua y el éxito probado. El informe destaca los puntos fuertes de IBM Sterling, en su capacidad para gestionar redes de cumplimiento complejas y a gran escala con velocidad, inteligencia y flexibilidad a través de una potente combinación de tecnología avanzada, capacidades de integración profunda e inteligencia operativa inigualable. Estas características se traducen en beneficios empresariales tangibles, como la reducción de los costes operativos, una mayor visibilidad y una mejor colaboración con los proveedores.
Las opciones de implementación flexibles de IBM Sterling satisfacen las diversas necesidades de los sectores, tanto si opera en la nube, on-premises o en entornos híbridos. IDC también reconoce la probada escala empresarial de IBM, que admite más de 3000 millones de transacciones de pedidos al año en marcas globales, con un tiempo de actividad del 99,99 % y un rendimiento ajustado para eventos pico como el Black Friday y las ventas flash.
Igualmente importante, IDC destaca la profunda integración de la IA en toda la plataforma de IBM, que permite realizar análisis predictivos, incorporar socios de forma automatizada y generar alertas cognitivas para ayudar a las organizaciones a actuar con mayor rapidez y de forma más estratégica. Estas capacidades ayudan a las organizaciones a mejorar la agilidad y reforzar la colaboración en unas cadenas de suministro cada vez más externalizadas y distribuidas.
Al considerar su estrategia de cadena de suministro, recuerde que IBM Sterling es más que una simple herramienta, es un socio en su viaje hacia la resiliencia de la cadena de suministro. Con su completa gama de soluciones, desde el intercambio de datos B2B hasta la gestión de pedidos, IBM Sterling está diseñado para ayudarle a adaptarse, crecer y prosperar en un entorno empresarial en constante evolución.
Explore cómo IBM Sterling puede ayudarle a desbloquear nuevos niveles de eficiencia, colaboración y resiliencia, y para comprender los criterios de evaluación, el análisis detallado de proveedores y por qué IBM se posicionó como líder en este mercado crítico, lea el informe completo.
