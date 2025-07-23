Cree sistemas resilientes y listos para auditorías por diseño con IBM® Concert

La escasa resiliencia de las aplicaciones no solo amenaza el tiempo de actividad, sino que también socava su capacidad para cumplir con las normas de cumplimiento.

Los reguladores están subiendo las apuestas: en marcos como el RGPD, las organizaciones pueden enfrentarse a multas de hasta 20 millones de euros o el 4 % de los ingresos anuales. Y, sin embargo, el 84 % de las empresas siguen operando de forma reactiva, abordando el cumplimiento solo durante los ciclos de auditoría, lo que las hace vulnerables el resto del tiempo.

El cumplimiento es cada vez más complejo. La gestión de marcos como DORA, SOC 2, FedRAMP y PCI en sistemas heredados y nativos de la nube es manual, fragmentada y propensa a errores. Las mismas deficiencias sistémicas que provocan tiempos de inactividad, como sistemas mal configurados, controles inexistentes o certificados caducados, también provocan fallos en las auditorías.

IBM Concert resuelve ambos problemas a la vez, haciendo que el cumplimiento sea un resultado natural de la creación de sistemas más resilientes.