Cree sistemas resilientes y listos para auditorías por diseño con IBM® Concert

23 de julio de 2025
Nos complace anunciar importantes avances en IBM Concert, incluidos dos nuevos agentes de IA: CISO Agent y Resilience Agent, junto con nuevas y potentes características de cumplimiento diseñadas para los entornos híbridos y regulados actuales.
Con IBM Concert, las organizaciones obtienen un centro de resiliencia y cumplimiento centrado en las aplicaciones que identifica de forma proactiva los riesgos, automatiza la corrección y genera pruebas listas para la auditoría, antes de que los incidentes o los reguladores llamen a la puerta.
La escasa resiliencia de las aplicaciones no solo amenaza el tiempo de actividad, sino que también socava su capacidad para cumplir con las normas de cumplimiento.
Los reguladores están subiendo las apuestas: en marcos como el RGPD, las organizaciones pueden enfrentarse a multas de hasta 20 millones de euros o el 4 % de los ingresos anuales. Y, sin embargo, el 84 % de las empresas siguen operando de forma reactiva, abordando el cumplimiento solo durante los ciclos de auditoría, lo que las hace vulnerables el resto del tiempo.
El cumplimiento es cada vez más complejo. La gestión de marcos como DORA, SOC 2, FedRAMP y PCI en sistemas heredados y nativos de la nube es manual, fragmentada y propensa a errores. Las mismas deficiencias sistémicas que provocan tiempos de inactividad, como sistemas mal configurados, controles inexistentes o certificados caducados, también provocan fallos en las auditorías.
IBM Concert resuelve ambos problemas a la vez, haciendo que el cumplimiento sea un resultado natural de la creación de sistemas más resilientes.
IBM Concert ofrece a las organizaciones una solución compartida con IA para detectar riesgos de forma temprana, garantizar el cumplimiento normativo de forma continua y automatizar la corrección en todos los entornos de aplicaciones. Tanto si se está preparando para una auditoría, recuperándose de una interrupción o reforzando un servicio crítico, Concert le ayuda a mover de la extinción de incendios reactiva al gobierno proactivo.
Cinco resultados empresariales:
Ahora en vista previa técnica, CISO Agent es un sistema de IA inteligente y autodirigido que automatiza todo el ciclo de vida del cumplimiento. Convierte las políticas en controles ejecutables por máquina y los controles en evaluaciones en vivo y planes de acción.
Capacidades clave:
Diga adiós a los problemas de auditoría de última hora. CISO Agent ofrece un cumplimiento proactivo y continuo que se adapta a su entorno y libera a su equipo.
Definir y rastrear la resiliencia ha sido durante mucho tiempo una tarea manual que requiere muchos recursos. Resilience Agent utiliza IA agéntica para analizar los artefactos de la aplicación (diagramas de arquitectura, manifiestos, libros de ejecución) y generar automáticamente perfiles de resiliencia y estrategias de monitorización.
Cómo funciona:
Reduzca el tiempo de análisis de días a minutos. Asegúrese de que cada aplicación se monitoriza para detectar los riesgos adecuados, en función de su arquitectura y su criticidad empresarial.
Además de estos dos agentes de IA, IBM Concert incluye ahora un conjunto de herramientas de cumplimiento mejoradas para simplificar la elaboración de informes y acelerar la corrección:
Nuevas características:
Elimine los rastros de pruebas fragmentados y reduzca el tiempo dedicado a la búsqueda de datos de conformidad. Capacite a los equipos con una fuente de verdad compartida que respalde los procesos de riesgo y auditoría por igual.
IBM Concert está diseñado específicamente para los complejos entornos empresariales actuales, que incluyen:
Tanto si ejecuta aplicaciones de misión crítica en AWS, contenedores en EKS o sistemas centrales en z/OS, Concert se adapta a su entorno y a su realidad normativa.
La resiliencia ya no es opcional. El cumplimiento no puede ser reactivo.
Con IBM Concert, no tiene que elegir entre agilidad y gobierno. Al converger la ingeniería de resiliencia y la automatización del cumplimiento, obtendrá la visibilidad, el control y la velocidad necesarios para satisfacer las demandas empresariales, normativas y operativas, sin concesiones.
Con el lanzamiento de CISO Agent, Resilience Agent y las características de cumplimiento de última generación, IBM Concert le permite:
Del riesgo a la preparación. Del caos al control. Este es el futuro del cumplimiento y la resiliencia, impulsado por IBM Concert.
Más información sobre IBM Concert