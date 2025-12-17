El nuevo SDK de Python de IBM® watsonx.data integration es un gran paso adelante en esa visión, ya que ofrece a los desarrolladores e ingenieros de datos una potente forma de crear, automatizar y mantener pipelines mediante programación, reduciendo el esfuerzo manual y acelerando el tiempo de obtención de valor.
Los ingenieros de datos y los desarrolladores de ETL han valorado durante mucho tiempo la elección de cómo crear pipelines de datos, incluido el uso de interfaces visuales no-code/low-code o la codificación directa. Independientemente del estilo de autoría, los pipelines pueden definirse una vez, versionarse en Git e implementarse de forma consistente a través de flujos de trabajo CI/CD. Cada enfoque responde a diferentes necesidades y habilidades dentro de los equipos de datos.
Ahora, con el SDK de Python, los equipos pueden crear y gestionar pipelines de integración de datos utilizando uno de los lenguajes más adoptados en ingeniería de datos. Dado que los ingenieros de datos se sienten cómodos leyendo, escribiendo y revisando código Python, aplican esas mismas habilidades a IBM watsonx.data integration. Los pipelines como código desbloquearán nuevas rutas para la reutilización del código. Al poner a disposición este SDK de Python, los equipos de datos pueden elegir entre múltiples opciones de autoría que se ajusten a sus habilidades y preferencias.
Con el SDK, los equipos pueden: