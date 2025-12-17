Todas las organizaciones sienten la presión del panorama actual en materia de datos: los equipos comerciales necesitan información más rápida, los equipos de datos se ven desbordados por sistemas frágiles y fragmentados, y los responsables del cumplimiento normativo se preocupan por la posibilidad de que se pierda información confidencial. Estas presiones se intensifican con el auge de la IA agéntica, en la que el éxito depende no solo de modelos potentes, sino de la solidez de la base de datos que los sustenta.

En el núcleo de esa base está la integración de datos: los pipelines que conectan, transforman y entregan datos para que se pueda confiar en ellos y utilizarlos. Cuando la integración falla, la IA falla. Según The GenAI Divide del MIT, el 95 % de los pilotos de IA generativa fracasan no porque los modelos no sean suficientes, sino porque la base de datos no está lista. Al mismo tiempo, se está pidiendo a los equipos de datos que construyan y gestionen más pipelines en más tipos de datos y entornos, aunque el 77 % de las organizaciones reportan una escasez de las habilidades requeridas.

Esta creciente brecha entre la demanda y la capacidad deja claro que el desarrollo de los pipelines debe ser flexible y llegar a los usuarios allí donde se encuentren. La autoría tradicional ya no es suficiente. Los usuarios empresariales quieren expresar su intención a través del lenguaje natural. Los profesionales técnicos quieren código. Y muchos equipos confían en un lienzo visual para un diseño rápido.

IBM está invirtiendo profundamente en este enfoque multimodal para watsonx.data integration pueda apoyar a cada usuario en su flujo de trabajo preferido.