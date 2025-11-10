Proteja los datos en uso: incorpore la computación confidencial a Red Hat OpenShift y Kubernetes en IBM® Cloud

Los contenedores aislados de Red Hat OpenShift on IBM Cloud son solo el principio. Al experimentar con esta vista previa tecnológica, puede ayudar a moldear el futuro de la computación confidencial para cargas de trabajo contenerizadas, influyendo así en las capacidades, integraciones y optimizaciones de rendimiento que más importan a empresas como la suya.

Empiece hoy con tres sencillos pasos:

Implemente una carga de trabajo confidencial de muestra en su entorno Red Hat OpenShift on IBM Cloud en un operador de contenedor aislado en Red Hat OperatorHub. Explore los flujos de trabajo de implementación, certificación y aislamiento para verificar la integridad del tiempo de ejecución con la ayuda de la documentación de IBM Confidential Containers. Comparta su feedback e ideas con el equipo de IBM Cloud para orientar la siguiente fase de desarrollo.

Esta vista previa representa más que una simple característica: es un paso hacia un futuro en el que la confianza en la nube sea intrínseca, de principio a fin e independiente de los límites de la infraestructura.

Al extender las protecciones de computación confidencial al tiempo de ejecución, abrimos la puerta a clases totalmente nuevas de aplicaciones, modelos de colaboración e innovación en entornos que antes se consideraban demasiado sensibles para la nube. El camino que tenemos por delante es uno en el que todas las cargas de trabajo, por muy críticas que sean, pueden funcionar de forma segura en cualquier lugar, y esta vista previa tecnológica es un primer vistazo a ese futuro.

Juntos, podemos crear una nube en la que todas las cargas de trabajo se ejecuten con una confianza inquebrantable, independientemente de dónde se implementen.

Dé sus primeros pasos con los contenedores aislados de Red Hat OpenShift on IBM Cloud