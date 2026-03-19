Nos complace anunciar IBM® SQL Data Insights Pro, una nueva capacidad con IA que descubre patrones ocultos en datos de misión crítica directamente dentro de Db2 for z/OS.
IBM Z ha servido como el sistema de registro de confianza para el procesamiento transaccional de alto valor durante décadas. Dentro de estos datos de transacción hay patrones de comportamiento que pueden revelar el riesgo de fraude, la intención del cliente, anomalías operativas y mucho más. Sin embargo, muchas organizaciones siguen copiando los datos de los mainframes a plataformas de análisis externas, lo que genera costes innecesarios, complejidad operativa, latencia de los datos y riesgos en materia de gobierno y cumplimiento normativo.
SQL Data Insights Pro elimina estos desafíos al llevar la IA directamente a Db2 for z/OS. Las perspectivas se disponen de forma instantánea y segura, sin mover datos fuera de la plataforma.
Por ejemplo, un analista de fraudes puede empezar con una transacción sospechosa conocida y encontrar al instante otras que muestren patrones similares, incluidas señales ocultas en las descripciones de los pagos, sin mover los datos fuera de la plataforma. Y un equipo de análisis de clientes puede empezar con clientes recientemente abandonados e identificar a otros que muestran comportamientos similares, permitiendo una intervención más temprana.
SQL Data Insights Pro cumple esto al permitir a las organizaciones analizar datos estructurados (números, categorías y más) y texto no estructurado en su lugar mediante un único modelo unificado. Con el SQL familiar, los equipos pueden sacar a la luz registros similares en significado, comportamiento o contexto, desbloqueando perspectivas que las consultas tradicionales basadas en valores por sí solas no pueden detectar.
SQL Data Insights Pro destaca por presentar:
SQL Data Insights Pro abre nuevas posibilidades en diversos sectores. Estos son algunos ejemplos que los equipos de las organizaciones pueden aplicar hoy en día:
Estas perspectivas se generan sin exportar datos, sin pilas de IA externas y sin necesidad de tener experiencia en ciencia de datos.
SQL Data Insights Pro permite el análisis basado en el significado de todos los tipos de datos sin mover ni exponer los datos, lo que reduce la complejidad arquitectónica, minimiza el riesgo operativo, respalda los requisitos normativos y de cumplimiento y acelera el tiempo de toma de decisiones.
IBM SQL Data Insights Pro estará disponible en general a partir del 20 de marzo de 2026.
Para ayudar a los equipos a ponerse en marcha rápidamente, lanzaremos kits de inicio específicos para cada sector poco después del lanzamiento general. Estos kits incluyen conjuntos de datos seleccionados, modelos de IA prediseñados y consultas de IA de SQL listas para usar que los equipos pueden adaptar a sus propios escenarios empresariales y de datos.
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