SQL Data Insights Pro elimina estos desafíos al llevar la IA directamente a Db2 for z/OS. Las perspectivas se disponen de forma instantánea y segura, sin mover datos fuera de la plataforma.

Por ejemplo, un analista de fraudes puede empezar con una transacción sospechosa conocida y encontrar al instante otras que muestren patrones similares, incluidas señales ocultas en las descripciones de los pagos, sin mover los datos fuera de la plataforma. Y un equipo de análisis de clientes puede empezar con clientes recientemente abandonados e identificar a otros que muestran comportamientos similares, permitiendo una intervención más temprana.

SQL Data Insights Pro cumple esto al permitir a las organizaciones analizar datos estructurados (números, categorías y más) y texto no estructurado en su lugar mediante un único modelo unificado. Con el SQL familiar, los equipos pueden sacar a la luz registros similares en significado, comportamiento o contexto, desbloqueando perspectivas que las consultas tradicionales basadas en valores por sí solas no pueden detectar.