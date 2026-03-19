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Inteligencia artificial Automatización de TI

Aplicación de la inteligencia artificial a los datos de mainframe

Nos complace anunciar IBM® SQL Data Insights Pro, una nueva capacidad con IA que descubre patrones ocultos en datos de misión crítica directamente dentro de Db2 for z/OS.

Publicado el 19 de marzo de 2026

IBM Z ha servido como el sistema de registro de confianza para el procesamiento transaccional de alto valor durante décadas. Dentro de estos datos de transacción hay patrones de comportamiento que pueden revelar el riesgo de fraude, la intención del cliente, anomalías operativas y mucho más. Sin embargo, muchas organizaciones siguen copiando los datos de los mainframes a plataformas de análisis externas, lo que genera costes innecesarios, complejidad operativa, latencia de los datos y riesgos en materia de gobierno y cumplimiento normativo.

Presentación de IBM SQL Data Insights Pro

SQL Data Insights Pro elimina estos desafíos al llevar la IA directamente a Db2 for z/OS. Las perspectivas se disponen de forma instantánea y segura, sin mover datos fuera de la plataforma.

Por ejemplo, un analista de fraudes puede empezar con una transacción sospechosa conocida y encontrar al instante otras que muestren patrones similares, incluidas señales ocultas en las descripciones de los pagos, sin mover los datos fuera de la plataforma. Y un equipo de análisis de clientes puede empezar con clientes recientemente abandonados e identificar a otros que muestran comportamientos similares, permitiendo una intervención más temprana.

SQL Data Insights Pro cumple esto al permitir a las organizaciones analizar datos estructurados (números, categorías y más) y texto no estructurado en su lugar mediante un único modelo unificado. Con el SQL familiar, los equipos pueden sacar a la luz registros similares en significado, comportamiento o contexto, desbloqueando perspectivas que las consultas tradicionales basadas en valores por sí solas no pueden detectar.

¿Qué hace que SQL Data Insights Pro sea diferente?

SQL Data Insights Pro destaca por presentar:

  • Detección de patrones y anomalías: detecte señales, clústeres y actividades inusuales en grandes conjuntos de datos sin el riesgo ni el coste que supone trasladar datos o afectar a los acuerdos de nivel de servicio (SLA) de las aplicaciones.
  • Análisis unificado estructurado y no estructurado: datos relacionales unificados con notas, descripciones o registros para descubrir perspectivas más ricas que, de otro modo, permanecerían ocultas.
  • Tiempo de obtención de valor rápido, sin necesidad de habilidades especializadas en IA: los científicos de datos no están obligados a crear u operar pipelines de IA. SQL Data Insights Pro integra capacidades de IA directamente en Db2 for z/OS, lo que permite a los profesionales y analistas de bases de datos ejecutar consultas con IA utilizando las habilidades que ya tienen.
  • Entrenamiento de modelos de IA sin riesgos y reentrenamiento gradual de modelos: la formación de modelos se ejecuta en IFL, protegiendo las cargas de trabajo Db2 críticas. La compatibilidad con el reentrenamiento gradual permite a los modelos actualizarse de forma eficiente utilizando únicamente datos nuevos o modificados.

Impacto empresarial: qué pueden hacer las organizaciones

SQL Data Insights Pro abre nuevas posibilidades en diversos sectores. Estos son algunos ejemplos que los equipos de las organizaciones pueden aplicar hoy en día: 

Análisis de clientes y personalización

  • Fidelización de clientes: identifique a los clientes que se parecen a los que cancelaron recientemente un servicio, lo que ayuda a los equipos a intervenir antes.
  • Recomendación de productos: encuentre clientes cuyo comportamiento de compra se asemeje a los que compraron un producto en particular, lo que permite oportunidades de venta cruzada y venta adicional más específicas.

Detección de fraude, riesgos y anomalías

  • Detección del fraude: comience con una transacción sospechosa conocida y encuentre instantáneamente otras similares, incluidos patrones de comportamiento ocultos en descripciones de texto.
  • Detección de anomalías operativas: detecte sistemas o eventos operativos inusuales analizando registros estructurados junto con mensajes de texto libre.

Gestión de datos

  • Resolución de entidades: resuelva perfiles de clientes duplicados o incompletos para obtener una visión unificada del cliente.

Estas perspectivas se generan sin exportar datos, sin pilas de IA externas y sin necesidad de tener experiencia en ciencia de datos.

Perspectivas de la IA, justo donde ya residen sus datos

SQL Data Insights Pro permite el análisis basado en el significado de todos los tipos de datos sin mover ni exponer los datos, lo que reduce la complejidad arquitectónica, minimiza el riesgo operativo, respalda los requisitos normativos y de cumplimiento y acelera el tiempo de toma de decisiones.

IBM SQL Data Insights Pro estará disponible en general a partir del 20 de marzo de 2026.

Para ayudar a los equipos a ponerse en marcha rápidamente, lanzaremos kits de inicio específicos para cada sector poco después del lanzamiento general. Estos kits incluyen conjuntos de datos seleccionados, modelos de IA prediseñados y consultas de IA de SQL listas para usar que los equipos pueden adaptar a sus propios escenarios empresariales y de datos. 

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Lea el anuncio aquí

Minaz Merali

Vice President, IBM Z Data & AI

Abhishek Yadav

Director, Db2 for z/OS and Tools

IBM Z Software