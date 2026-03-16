Introducir la IA de forma planificada en la empresa con Hackett AI XPLR e IBM® Business Operations

Las empresas están acelerando sus planes de inteligencia artificial, pero muchas siguen sin saber por dónde empezar ni cómo ampliarlos. En IBM, creemos que la adopción de la IA debe comenzar con una comprensión clara de cómo se realiza el trabajo, proceso por proceso, flujo de trabajo por flujo de trabajo y cómo las oportunidades se asignan a los sistemas que ya ejecutan el negocio.

Los esfuerzos tradicionales de descubrimiento de IA suelen implicar semanas de talleres, entrevistas y análisis manuales. Al aplicar Hackett AI XPLR junto con los métodos de transformación de IBM, las organizaciones pueden agilizar este proceso reduciendo drásticamente el ciclo de semanas a días sin comprometer la diligencia, el gobierno o la profundidad.

Para ilustrar cómo funciona esto, el enfoque aplica una evaluación estructurada desde el principio del proceso. Comienza con los activos disponibles, como SOP digitales, mapas de procesos, metadatos del sistema, resultados de minería de procesos e inventarios tecnológicos, lo que reduce la interpretación manual y el trabajo de reelaboración. Luego evalúa las oportunidades dentro del panorama del sistema del cliente para asegurar que las recomendaciones sean prácticas e implementables, en lugar de duplicar capacidades ya existentes.

Para priorizar eficazmente, las oportunidades se evalúan utilizando criterios consistentes que incluyen viabilidad, valor esperado, preparación de datos, consideraciones de control e impacto del cambio. Esto permite tomar decisiones más rápidas y basadas en pruebas, y da como resultado un conjunto de oportunidades claramente definidas y listas para su aplicación.

El resultado es una lista creíble y ordenada de oportunidades de IA y un caso de valor cuantificado, entregado en un plazo acelerado.