Introducir la IA de forma planificada en la empresa con Hackett AI XPLR e IBM® Business Operations

Las organizaciones que buscan escalar la IA de forma responsable pueden ahora identificar y priorizar oportunidades de alto valor más rápido mediante un enfoque estructurado y contextual que genera un impacto empresarial medible.
IBM se ha asociado con The Hackett Group para integrar Hackett AI XPLR en los programas de transformación, lo que ayuda a los clientes a identificar oportunidades de IA que se ajusten a su entorno y ofrezcan un impacto medible. Este enfoque reúne la inteligencia de procesos y el contexto tecnológico para que los equipos puedan identificar dónde la IA puede mejorar el rendimiento, cómo se conectan las soluciones a los sistemas existentes y qué valor pueden lograr de manera creíble.
Las empresas están acelerando sus planes de inteligencia artificial, pero muchas siguen sin saber por dónde empezar ni cómo ampliarlos. En IBM, creemos que la adopción de la IA debe comenzar con una comprensión clara de cómo se realiza el trabajo, proceso por proceso, flujo de trabajo por flujo de trabajo y cómo las oportunidades se asignan a los sistemas que ya ejecutan el negocio.
Los esfuerzos tradicionales de descubrimiento de IA suelen implicar semanas de talleres, entrevistas y análisis manuales. Al aplicar Hackett AI XPLR junto con los métodos de transformación de IBM, las organizaciones pueden agilizar este proceso reduciendo drásticamente el ciclo de semanas a días sin comprometer la diligencia, el gobierno o la profundidad.
Para ilustrar cómo funciona esto, el enfoque aplica una evaluación estructurada desde el principio del proceso. Comienza con los activos disponibles, como SOP digitales, mapas de procesos, metadatos del sistema, resultados de minería de procesos e inventarios tecnológicos, lo que reduce la interpretación manual y el trabajo de reelaboración. Luego evalúa las oportunidades dentro del panorama del sistema del cliente para asegurar que las recomendaciones sean prácticas e implementables, en lugar de duplicar capacidades ya existentes.
Para priorizar eficazmente, las oportunidades se evalúan utilizando criterios consistentes que incluyen viabilidad, valor esperado, preparación de datos, consideraciones de control e impacto del cambio. Esto permite tomar decisiones más rápidas y basadas en pruebas, y da como resultado un conjunto de oportunidades claramente definidas y listas para su aplicación.
El resultado es una lista creíble y ordenada de oportunidades de IA y un caso de valor cuantificado, entregado en un plazo acelerado.
Cuando se utilizan juntos, Hackett AI XPLR y los métodos de transformación de IBM proporcionan activos que ayudan a las organizaciones a actuar con decisión. Entre ellos figuran:
Estos resultados ayudan a las organizaciones a pasar eficientemente del descubrimiento a la planificación, con la claridad necesaria para construir una hoja de ruta que se alinee con los objetivos empresariales.
Este trabajo se basa en dos principios clave:
Como señala Ted A. Fernandez, presidente y CEO de The Hackett Group: ”La IA tiene éxito cuando se implementa utilizando el contexto empresarial específico de un cliente”. Juntos, IBM y The Hackett Group están ayudando a las organizaciones a identificar oportunidades de IA que sean prácticas, relevantes y basadas en la realidad empresarial.
A medida que las organizaciones buscan escalar la IA, es esencial tener claridad sobre dónde centrarse y cómo generar un valor medible. Este enfoque combinado ayuda a los equipos a reducir el ruido, priorizar las iniciativas de IA que se adaptan a su entorno y acelerar la implementación en días, no en semanas.
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