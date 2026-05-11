Degradado de un panel de control inclinado que muestra el Agent Catalog de watsonx Orchestrate con morado en la parte superior
Inteligencia artificial Automatización de TI

El servidor Box MCP ya está disponible en el watsonx Orchestrate Agent Catalog

Hoy anunciamos la disponibilidad del servidor Box MCP (Model Context Protocol) en el Agent Catalog de watsonx Orchestrate, lo que permite a las organizaciones conectar agentes de IA directamente con el contenido empresarial mediante estándares abiertos.

Publicado el 11 de mayo de 2026

Este lanzamiento llega en un momento crítico. Aunque crear agentes de IA se ha vuelto relativamente fácil, la mayoría de las iniciativas tienen dificultades para ir más allá de la fase piloto debido a problemas de integración, cuellos de botella en el acceso a los datos y cuestiones de seguridad.

El resultado es una creciente tensión arquitectónica: los agentes son fáciles de crear, pero difíciles de operacionalizar a escala cuando no pueden conectarse de forma segura a los datos de la empresa. Por lo tanto, la prioridad número uno para las organizaciones que adoptan la IA agéntica es clara: conectar a los agentes con el contenido y los datos reales de la empresa de forma rápida y segura, sin sustituir los sistemas existentes.

El servidor MCP de Box en watsonx Orchestrate está diseñado para abordar exactamente este desafío, permitiendo a los agentes acceder, razonar y actuar de forma segura sobre el contenido de Box, sin complejas integraciones personalizadas. Al incorporar las capacidades de contenido de Box al ecosistema de watsonx Orchestrate a través de MCP, los clientes obtienen una nueva ventaja de productividad: agentes basados en el conocimiento empresarial y listos para respaldar el trabajo real desde el primer día.

Construir sobre cimientos agénticos abiertos, híbridos y seguros

La disponibilidad del servidor Box MCP en el watsonx Orchestrate Agent Catalog refleja un cambio más amplio en la forma en que las empresas abordan la IA agéntica, a medida que avanzan hacia formas más estandarizadas, flexibles y seguras de conectar los agentes a los sistemas empresariales.

En esencia, esta integración destaca un enfoque más abierto de la conectividad de los agentes. El servidor MCP de Box proporciona una forma estandarizada y no propietaria para que los agentes se conecten de forma segura a los contenidos de la empresa, eliminando la necesidad de integraciones personalizadas y permitiendo una arquitectura más extensible y preparada para el futuro.

Este enfoque también es intrínsecamente híbrido. Aunque Box es un potente punto de partida, el mismo patrón basado en MCP puede extenderse a otros sistemas empresariales, abarcando plataformas de contenido, aplicaciones SaaS y herramientas internas en entornos distribuidos. Watsonx Orchestrate sirve como plano de control, lo que permite a las organizaciones diseñar, gestionar y escalar ecosistemas de agentes que funcionan de manera fluida en todos los sistemas, no solo dentro de una única integración.

Igualmente importante es que esta conectividad está diseñada para inspirar confianza. Con el servidor Box MCP, los agentes heredan los modelos de permisos, los controles de acceso y la auditabilidad de Box existentes, lo que garantiza que las interacciones con el contenido empresarial sigan siendo seguras, conformes y alineadas con las políticas de la organización.

Juntos, estos principios proporcionan una base coherente y escalable para pasar de experimentos aislados de IA a implementaciones de agentes listos para la producción en toda la empresa.

Beneficios clave de Box MCP en watsonx Orchestrate

Con el servidor Box MCP ahora disponible en Agent Catalog de watsonx Orchestrate, las organizaciones pueden obtener un valor inmediato, al tiempo que establecen una base más escalable y estandarizada para conectar los agentes a los datos de la empresa:

  • Incorporación más rápida de agentes: acceda al servidor Box MCP directamente desde el Agent Catalog para reducir el tiempo necesario para conectar los agentes al contenido empresarial de meses de trabajo de integración personalizada a días.
  • Outputs contextuales y de mayor calidad: permita a los agentes localizar, recuperar y razonar sobre el contenido de Box en contexto, mejorando la precisión, relevancia y utilidad de las respuestas y acciones.
  • Confianza y gobierno empresarial integrados: asegúrese de que los agentes operan dentro de los modelos de permisos de Box existentes, manteniendo la seguridad, el cumplimiento y la auditabilidad sin configuración adicional.
  • Reducción de la complejidad y el coste de la integración: elimine la necesidad de conectores únicos y de un mantenimiento continuo mediante la adopción de un enfoque estandarizado de conectividad entre el agente y los datos.
  • Flexibilidad a través de estándares abiertos: utilice MCP para ampliar este patrón más allá de Box, dando soporte a un ecosistema híbrido más amplio de sistemas empresariales sin vendor lock-in.

En conjunto, estos beneficios ayudan a las organizaciones a pasar de experimentos aislados con IA a la implementación de agentes que favorecen la productividad diaria.

Donde los clientes ven un valor inmediato

Esta capacidad no se limita a casos de uso individuales; permite patrones empresariales repetibles que las organizaciones pueden aplicar en equipos, flujos de trabajo y sectores.

Desde la recuperación de la información hasta la ejecución inteligente

Por lo general, los equipos dedican mucho tiempo a buscar los documentos adecuados, verificar las versiones y reconstruir el contexto. Con los agentes conectados a MCP, esto pasa a:

  • Agentes que localizan, resumen y actúan sobre el contenido en tiempo real
  • Flujos de trabajo que pasan de la búsqueda manual a la ejecución automatizada y consciente del contexto
  • Decisiones respaldadas por un conocimiento empresarial completo y actualizado

El resultado son resultados más rápidos con menos esfuerzo manual.

De flujos de trabajo fragmentados a experiencias orquestadas

El trabajo empresarial rara vez ocurre en un solo sistema, pero la mayoría de las herramientas de IA funcionan de esa manera. Al conectar a los agentes con el contenido de Box a través de una interfaz estandarizada, las organizaciones pueden:

  • Incruste contenido directamente en los flujos de trabajo de extremo a extremo
  • Permita que los agentes se muevan entre sistemas manteniendo el contexto
  • Reduzca el cambio entre herramientas y procesos desconectados

Esto crea una experiencia más fluida en la que los agentes no solo ayudan, sino que orquestan el trabajo en todos los sistemas.

Del conocimiento estático al contexto empresarial en tiempo real

El contenido empresarial está en constante evolución, pero la automatización tradicional suele basarse en datos estáticos u obsoletos. Con acceso seguro y en tiempo real al contenido de Box:

  • Los agentes operan con información actual y autorizada
  • Los outputs son más precisos, relevantes y fiables
  • Los equipos pueden confiar en los agentes para tomar decisiones y acciones críticas para el negocio

Esto es especialmente importante en entornos de alto riesgo en los que la información desactualizada introduce riesgos.

Desde aumentos de productividad aislados hasta un impacto empresarial escalable

Si bien las primeras iniciativas en materia de IA suelen centrarse en la productividad individual, la conectividad basada en MCP genera valor para toda la organización:

  • Trabajo basado en el conocimiento: los equipos pueden acceder al instante a documentos, contratos e investigaciones relevantes y actuar en consecuencia
  • Equipos orientados al cliente: las ventas y el soporte pueden responder más rápido con los materiales y perspectivas más actualizados
  • Operaciones internas: RR. HH., TI y finanzas pueden automatizar flujos de trabajo basados en documentos con mayor consistencia y rapidez

Debido a que este patrón está estandarizado, puede replicarse entre funciones, convirtiendo ganancias aisladas en transformaciones escalables.

La ventaja constante

En todos estos escenarios, el valor se acumula de la misma manera: los agentes se vuelven significativamente más útiles cuando pueden acceder y actuar con seguridad sobre datos empresariales de confianza en contexto.

Explorar las posibilidades a continuación

La disponibilidad del servidor Box MCP en el Agent Catalog de Watsonx Orchestrate supone un paso importante hacia experiencias de agente más conectadas, seguras y productivas. Al combinar la base de contenido de Box con las capacidades de orquestación, monitorización, control y catálogo gobernado de watsonx Orchestrate, los clientes pueden crear agentes basados en las realidades del trabajo diario.

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Valentina Rudas Montoya

Product Marketing Manager, watsonx Orchestrate

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