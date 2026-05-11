Hoy anunciamos la disponibilidad del servidor Box MCP (Model Context Protocol) en el Agent Catalog de watsonx Orchestrate, lo que permite a las organizaciones conectar agentes de IA directamente con el contenido empresarial mediante estándares abiertos.
Este lanzamiento llega en un momento crítico. Aunque crear agentes de IA se ha vuelto relativamente fácil, la mayoría de las iniciativas tienen dificultades para ir más allá de la fase piloto debido a problemas de integración, cuellos de botella en el acceso a los datos y cuestiones de seguridad.
El resultado es una creciente tensión arquitectónica: los agentes son fáciles de crear, pero difíciles de operacionalizar a escala cuando no pueden conectarse de forma segura a los datos de la empresa. Por lo tanto, la prioridad número uno para las organizaciones que adoptan la IA agéntica es clara: conectar a los agentes con el contenido y los datos reales de la empresa de forma rápida y segura, sin sustituir los sistemas existentes.
El servidor MCP de Box en watsonx Orchestrate está diseñado para abordar exactamente este desafío, permitiendo a los agentes acceder, razonar y actuar de forma segura sobre el contenido de Box, sin complejas integraciones personalizadas. Al incorporar las capacidades de contenido de Box al ecosistema de watsonx Orchestrate a través de MCP, los clientes obtienen una nueva ventaja de productividad: agentes basados en el conocimiento empresarial y listos para respaldar el trabajo real desde el primer día.
La disponibilidad del servidor Box MCP en el watsonx Orchestrate Agent Catalog refleja un cambio más amplio en la forma en que las empresas abordan la IA agéntica, a medida que avanzan hacia formas más estandarizadas, flexibles y seguras de conectar los agentes a los sistemas empresariales.
En esencia, esta integración destaca un enfoque más abierto de la conectividad de los agentes. El servidor MCP de Box proporciona una forma estandarizada y no propietaria para que los agentes se conecten de forma segura a los contenidos de la empresa, eliminando la necesidad de integraciones personalizadas y permitiendo una arquitectura más extensible y preparada para el futuro.
Este enfoque también es intrínsecamente híbrido. Aunque Box es un potente punto de partida, el mismo patrón basado en MCP puede extenderse a otros sistemas empresariales, abarcando plataformas de contenido, aplicaciones SaaS y herramientas internas en entornos distribuidos. Watsonx Orchestrate sirve como plano de control, lo que permite a las organizaciones diseñar, gestionar y escalar ecosistemas de agentes que funcionan de manera fluida en todos los sistemas, no solo dentro de una única integración.
Igualmente importante es que esta conectividad está diseñada para inspirar confianza. Con el servidor Box MCP, los agentes heredan los modelos de permisos, los controles de acceso y la auditabilidad de Box existentes, lo que garantiza que las interacciones con el contenido empresarial sigan siendo seguras, conformes y alineadas con las políticas de la organización.
Juntos, estos principios proporcionan una base coherente y escalable para pasar de experimentos aislados de IA a implementaciones de agentes listos para la producción en toda la empresa.
Con el servidor Box MCP ahora disponible en Agent Catalog de watsonx Orchestrate, las organizaciones pueden obtener un valor inmediato, al tiempo que establecen una base más escalable y estandarizada para conectar los agentes a los datos de la empresa:
En conjunto, estos beneficios ayudan a las organizaciones a pasar de experimentos aislados con IA a la implementación de agentes que favorecen la productividad diaria.
Esta capacidad no se limita a casos de uso individuales; permite patrones empresariales repetibles que las organizaciones pueden aplicar en equipos, flujos de trabajo y sectores.
Por lo general, los equipos dedican mucho tiempo a buscar los documentos adecuados, verificar las versiones y reconstruir el contexto. Con los agentes conectados a MCP, esto pasa a:
El resultado son resultados más rápidos con menos esfuerzo manual.
El trabajo empresarial rara vez ocurre en un solo sistema, pero la mayoría de las herramientas de IA funcionan de esa manera. Al conectar a los agentes con el contenido de Box a través de una interfaz estandarizada, las organizaciones pueden:
Esto crea una experiencia más fluida en la que los agentes no solo ayudan, sino que orquestan el trabajo en todos los sistemas.
El contenido empresarial está en constante evolución, pero la automatización tradicional suele basarse en datos estáticos u obsoletos. Con acceso seguro y en tiempo real al contenido de Box:
Esto es especialmente importante en entornos de alto riesgo en los que la información desactualizada introduce riesgos.
Si bien las primeras iniciativas en materia de IA suelen centrarse en la productividad individual, la conectividad basada en MCP genera valor para toda la organización:
Debido a que este patrón está estandarizado, puede replicarse entre funciones, convirtiendo ganancias aisladas en transformaciones escalables.
En todos estos escenarios, el valor se acumula de la misma manera: los agentes se vuelven significativamente más útiles cuando pueden acceder y actuar con seguridad sobre datos empresariales de confianza en contexto.
La disponibilidad del servidor Box MCP en el Agent Catalog de Watsonx Orchestrate supone un paso importante hacia experiencias de agente más conectadas, seguras y productivas. Al combinar la base de contenido de Box con las capacidades de orquestación, monitorización, control y catálogo gobernado de watsonx Orchestrate, los clientes pueden crear agentes basados en las realidades del trabajo diario.