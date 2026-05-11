Este lanzamiento llega en un momento crítico. Aunque crear agentes de IA se ha vuelto relativamente fácil, la mayoría de las iniciativas tienen dificultades para ir más allá de la fase piloto debido a problemas de integración, cuellos de botella en el acceso a los datos y cuestiones de seguridad.

El resultado es una creciente tensión arquitectónica: los agentes son fáciles de crear, pero difíciles de operacionalizar a escala cuando no pueden conectarse de forma segura a los datos de la empresa. Por lo tanto, la prioridad número uno para las organizaciones que adoptan la IA agéntica es clara: conectar a los agentes con el contenido y los datos reales de la empresa de forma rápida y segura, sin sustituir los sistemas existentes.

El servidor MCP de Box en watsonx Orchestrate está diseñado para abordar exactamente este desafío, permitiendo a los agentes acceder, razonar y actuar de forma segura sobre el contenido de Box, sin complejas integraciones personalizadas. Al incorporar las capacidades de contenido de Box al ecosistema de watsonx Orchestrate a través de MCP, los clientes obtienen una nueva ventaja de productividad: agentes basados en el conocimiento empresarial y listos para respaldar el trabajo real desde el primer día.