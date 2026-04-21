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Seguridad autónoma para la nube en Azure: cerrar la brecha entre la intención de la política y la realidad impuesta

Autonomous Security for Cloud (ASC) de IBM representa un cambio hacia ese modelo en el que Azure Policy ya no solo se configura, sino que se genera y optimiza continuamente.

Publicado el 21 de abril de 2026

En los entornos de Microsoft Azure, la seguridad de las cargas de trabajo, la infraestructura y los permisos se aplican en última instancia a través de Azure Policy, Microsoft Defender para la nube o la configuración de Azure RBAC. Y es precisamente en la configuración a escala donde suelen surgir los problemas.

La mayoría de las organizaciones ya tienen políticas de seguridad bien definidas. Muchos han adoptado controles nativos de Azure, como Azure Policy. Sin embargo, la brecha entre la intención de la política y la aplicación real sigue siendo significativa, impulsada por la rápida provisión de recursos, la traducción inconsistente de políticas o la deriva de configuración entre suscripciones y regiones.

¿El resultado? Los errores de configuración persisten, el cumplimiento se convierte en puntual y los equipos de seguridad se ven obligados a reaccionar en lugar de prevenir. Esta es la brecha que la seguridad autónoma para la nube (ASC) de IBM para Azure está diseñada para cerrar.

Convertir las políticas de seguridad en controles nativos de Azure

ASC cambia fundamentalmente la forma en que se operacionalizan las políticas de seguridad en Azure. En lugar de basarse en definiciones de políticas estáticas, interpretadas y redactadas manualmente, ASC utiliza IA generativa y datos de referencia para:

  • Interpretar las políticas y estándares de seguridad empresarial en controles técnicos de configuración
  • Asignarlos a construcciones nativas de Azure
  • Generar automáticamente iniciativas de políticas de Azure seleccionando definiciones de políticas de Azure alineadas con el entorno

Esto significa que la seguridad ya no depende del mantenimiento manual de grandes bibliotecas de políticas. En cambio, las iniciativas de políticas se generan, refinan y aplican continuamente basándose en el contexto real de la nube.

Un modelo de bucle cerrado creado para Azure

ASC opera como un bucle de control continuo a través de tres capacidades principales:

  • Motor de políticas (comprensión): consume políticas de seguridad empresarial y las traduce en una lógica estructurada que se puede asignar directamente a las construcciones de Azure Policy.
  • Motor Recon (observación): analiza continuamente las suscripciones y los recursos de Azure para detectar cambios, nuevas implementaciones y desviaciones en la configuración.
  • Motor de inferencia (actuación): genera dinámicamente iniciativas de Azure Policy y actualiza las asignaciones de Azure Policy, garantizando que los controles estén siempre en consonancia tanto con la intención de la política como con el estado actual del entorno.

El resultado es un marco de políticas de Azure que se actualiza automáticamente, en el que las políticas evolucionan a medida que el entorno cambia, en lugar de quedar anticuadas.

Lo que esto ofrece en la práctica

Con ASC, las organizaciones pueden pasar del gobierno reactivo al control proactivo aprovechando:

  • Paquetes de Azure Policy generados automáticamente y adaptados a cada entorno
  • Actualizaciones continuas y adaptativas de las políticas, en consonancia con la evolución de los servicios y los cambios de configuración, que sustituyen a las definiciones estáticas y puntuales
  • Aplicación continua de políticas según el contexto en las suscripciones y grupos de recursos alineada con las configuraciones de recursos en tiempo real
  • Reducción de la sobrecarga operativa en la gestión de Azure Policy a escala
  • Evaluación continua del cumplimiento de todos los recursos de Azure frente a las políticas activas
  • Informes listos para la auditoría alineados con marcos como la matriz de controles en la nube de CSA

Lo más importante es que garantiza que cada recurso implementado en Azure esté gobernado por políticas actuales, relevantes y aplicadas.

El cambio a la seguridad autónoma en la nube

ASC representa un cambio hacia ese modelo en el que Azure Policy ya no solo se configura, sino que se genera y optimiza continuamente. Porque en los entornos de nube modernos, la seguridad no consiste solo en definir las políticas adecuadas; se trata de garantizar que siempre se cumplan.

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