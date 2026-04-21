Autonomous Security for Cloud (ASC) de IBM representa un cambio hacia ese modelo en el que Azure Policy ya no solo se configura, sino que se genera y optimiza continuamente.
En los entornos de Microsoft Azure, la seguridad de las cargas de trabajo, la infraestructura y los permisos se aplican en última instancia a través de Azure Policy, Microsoft Defender para la nube o la configuración de Azure RBAC. Y es precisamente en la configuración a escala donde suelen surgir los problemas.
La mayoría de las organizaciones ya tienen políticas de seguridad bien definidas. Muchos han adoptado controles nativos de Azure, como Azure Policy. Sin embargo, la brecha entre la intención de la política y la aplicación real sigue siendo significativa, impulsada por la rápida provisión de recursos, la traducción inconsistente de políticas o la deriva de configuración entre suscripciones y regiones.
¿El resultado? Los errores de configuración persisten, el cumplimiento se convierte en puntual y los equipos de seguridad se ven obligados a reaccionar en lugar de prevenir. Esta es la brecha que la seguridad autónoma para la nube (ASC) de IBM para Azure está diseñada para cerrar.
ASC cambia fundamentalmente la forma en que se operacionalizan las políticas de seguridad en Azure. En lugar de basarse en definiciones de políticas estáticas, interpretadas y redactadas manualmente, ASC utiliza IA generativa y datos de referencia para:
Esto significa que la seguridad ya no depende del mantenimiento manual de grandes bibliotecas de políticas. En cambio, las iniciativas de políticas se generan, refinan y aplican continuamente basándose en el contexto real de la nube.
ASC opera como un bucle de control continuo a través de tres capacidades principales:
El resultado es un marco de políticas de Azure que se actualiza automáticamente, en el que las políticas evolucionan a medida que el entorno cambia, en lugar de quedar anticuadas.
Con ASC, las organizaciones pueden pasar del gobierno reactivo al control proactivo aprovechando:
Lo más importante es que garantiza que cada recurso implementado en Azure esté gobernado por políticas actuales, relevantes y aplicadas.
ASC representa un cambio hacia ese modelo en el que Azure Policy ya no solo se configura, sino que se genera y optimiza continuamente. Porque en los entornos de nube modernos, la seguridad no consiste solo en definir las políticas adecuadas; se trata de garantizar que siempre se cumplan.