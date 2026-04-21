En los entornos de Microsoft Azure, la seguridad de las cargas de trabajo, la infraestructura y los permisos se aplican en última instancia a través de Azure Policy, Microsoft Defender para la nube o la configuración de Azure RBAC. Y es precisamente en la configuración a escala donde suelen surgir los problemas.

La mayoría de las organizaciones ya tienen políticas de seguridad bien definidas. Muchos han adoptado controles nativos de Azure, como Azure Policy. Sin embargo, la brecha entre la intención de la política y la aplicación real sigue siendo significativa, impulsada por la rápida provisión de recursos, la traducción inconsistente de políticas o la deriva de configuración entre suscripciones y regiones.

¿El resultado? Los errores de configuración persisten, el cumplimiento se convierte en puntual y los equipos de seguridad se ven obligados a reaccionar en lugar de prevenir. Esta es la brecha que la seguridad autónoma para la nube (ASC) de IBM para Azure está diseñada para cerrar.