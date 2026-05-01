Anuncio del piloto de comercio electrónico de watsonx Orchestrate para agentes de IA

IBM está lanzando una prueba piloto de comercio electrónico de duración limitada que permite a los clientes adquirir y seleccionar agentes de IA desarrollados por socios directamente desde IBM.com, junto con una suscripción a watsonx Orchestrate.
Por primera vez, los clientes pueden descubrir, adquirir y empezar a utilizar un conjunto seleccionado de agentes preparados para la empresa a través de una experiencia de compra única y unificada en el sitio público de productos de IBM.
Este piloto elimina la fricción de uno de los mayores retos a los que se enfrentan las organizaciones a la hora de adoptar la IA agéntica: pasar rápidamente de la evaluación a la producción. En lugar de navegar por múltiples proveedores, contratos y rutas de incorporación, los clientes pueden acceder a agentes de IA probados que están listos para operar dentro de flujos de trabajo empresariales reales desde el primer día.
A medida que las organizaciones se mueven más allá de la experimentación con la IA y hacia una implementación operativa real, la coordinación se hace esencial. Los agentes de IA aportan más valor cuando trabajan juntos (entre sistemas, equipos y procesos) en lugar de operar de forma aislada.
Watsonx Orchestrate se creó para permitir este tipo de coordinación. Proporciona la capa de orquestación que permite a los agentes de IA colaborar dentro de los flujos de trabajo de la empresa, con gobierno, monitorización y controles incorporados. Esto garantiza que las acciones impulsadas por los agentes sigan siendo transparentes, auditables y alineadas con las políticas de la organización.
Este piloto de comercio electrónico se basa en esos fundamentos y combina watsonx Orchestrate con un conjunto seleccionado de agentes de IA que dan respuesta a las necesidades habituales de las empresas (desde la investigación y el acceso a datos hasta la inteligencia de ventas y el compromiso con el cliente), lo que permite a los clientes poner en práctica la IA agéntica con mayor rapidez y confianza.
Como parte de este piloto, los clientes pueden adquirir watsonx Orchestrate junto con hasta seis agentes de IA desarrollados por Watsonx Orchestrate Partner a un precio promocional limitado.
Se seleccionaron los siguientes agentes para mostrar a los clientes lo que es posible cuando la inteligencia se coordina entre flujos de trabajo, desde el momento en que se plantea una pregunta, pasando por la investigación y la generación de perspectivas, hasta la ejecución de ventas y el compromiso con el cliente. Cada agente ofrece valor independiente dentro de su dominio, pero juntos, habilitados por watsonx Orchestrate, funcionan como un flujo de trabajo integrado que impulsa un mayor impacto empresarial.
Las preguntas y peticiones son solo el punto de partida. Estos agentes aceleran el camino desde la consulta hasta respuestas creíbles y que se pueden ejecutar combinando datos web en vivo, conocimiento interno y flujos de trabajo de investigación coordinados.
Las perspectivas sin ejecución no son más que ruido. Estos agentes sirven de puente: conectan lo que usted sabe sobre el mercado con los próximos pasos que darán sus equipos.
Cuando se orquestan juntos, estos agentes respaldan un flujo fluido de extremo a extremo: identifique las cuentas correctas, elabore el mensaje correcto y llegue a los clientes a través del canal correcto automáticamente.
Symplistic.ContentIQ, de Symplistic.ai, transforma sitios web, documentos y bases de conocimiento en agentes conversacionales que ofrecen respuestas precisas y conscientes del contexto a través de un pipeline RAG totalmente automatizado.
Para organizaciones que cuentan con vastas bibliotecas de contenido, este agente convierte lo que antes era estático en algo dinámico, ofreciendo a empleados y clientes una forma más inteligente de encontrar lo que necesitan, cuando lo necesitan.
Ningún agente por sí solo ofrece una visión completa, pero cuando los agentes de investigación aportan perspectivas que sirven de base para la toma de decisiones, los agentes de conocimiento garantizan que todas las conversaciones se basen en información precisa y los agentes de interacción llegan a las personas adecuadas en el momento oportuno, independientemente de su función, equipo o flujo de trabajo. Eso es orquestación de agentes en acción.
Tanto si se dedica a las ventas, a las operaciones, al servicio de atención al cliente o a la gestión del conocimiento, el verdadero poder no reside en un solo agente. Reside en lo que ocurre cuando trabajan juntos, coordinados a través de una única plataforma, con el fin de alcanzar un objetivo común.
Este piloto está diseñado para hacerlo posible, ayudando a los clientes a dar primeros pasos con la IA agéntica con mayor rapidez y confianza. Al reunir inteligencia, orquestación y confianza en una sola experiencia, IBM está dando un paso práctico hacia la simplificación de la forma en que las organizaciones acceden, implementan y escalan la IA agéntica en toda la empresa. Eso es watsonx Orchestrate.
Descubra y compre agentes de IA a través del piloto de comercio electrónico
Inicie una prueba sin coste para ver la orquestación de agente en acción