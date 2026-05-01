Anuncio del piloto de comercio electrónico de watsonx Orchestrate para agentes de IA

A medida que las organizaciones se mueven más allá de la experimentación con la IA y hacia una implementación operativa real, la coordinación se hace esencial. Los agentes de IA aportan más valor cuando trabajan juntos (entre sistemas, equipos y procesos) en lugar de operar de forma aislada.

Watsonx Orchestrate se creó para permitir este tipo de coordinación. Proporciona la capa de orquestación que permite a los agentes de IA colaborar dentro de los flujos de trabajo de la empresa, con gobierno, monitorización y controles incorporados. Esto garantiza que las acciones impulsadas por los agentes sigan siendo transparentes, auditables y alineadas con las políticas de la organización.

Este piloto de comercio electrónico se basa en esos fundamentos y combina watsonx Orchestrate con un conjunto seleccionado de agentes de IA que dan respuesta a las necesidades habituales de las empresas (desde la investigación y el acceso a datos hasta la inteligencia de ventas y el compromiso con el cliente), lo que permite a los clientes poner en práctica la IA agéntica con mayor rapidez y confianza.