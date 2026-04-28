Presentamos el paquete IBM® Bob Premium para Z

Los desarrolladores actuales esperan contar con un entorno de desarrollo integrado (IDE) de vanguardia y con capacidad de interacción, y los equipos que trabajan en aplicaciones para IBM Z pueden disfrutar de ello con IBM Bob.

IBM Bob es una herramienta de desarrollo con IA dirigida a desarrolladores empresariales que permite planificar, ejecutar, validar y gestionar tareas de modernización de varios pasos a lo largo del ciclo de vida del desarrollo de software (SDLC). Combina la IA con la orquestación agéntica para impulsar activamente flujos de trabajo complejos de desarrollo directamente dentro del IDE.

Basado en IBM Bob, el paquete Premium para Z aporta una profunda experiencia en lenguaje de dominio IBM Z y middleware directamente a la experiencia de IBM Bob. Añade contexto específico para Z, herramientas avanzadas de análisis e inteligencia consciente de la empresa que puede proporcionar a la plataforma perspectivas para el desarrollo de aplicaciones en mainframes. Al estar disponible a través de un IDE integrado, se pueden editar, analizar y depurar aplicaciones z/OS, al tiempo que se aprovecha una amplia variedad de señales contextuales, como los metadatos de las aplicaciones, el reconocimiento del lenguaje y del middleware, y herramientas específicas de la plataforma. Todas estas capacidades permiten obtener una visibilidad global de las aplicaciones, una documentación exhaustiva, una comprensión del código y una asistencia alineada con los estándares, diseñadas para la escala y la complejidad de los entornos empresariales IBM Z.