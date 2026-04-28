Presentamos el paquete IBM® Bob Premium para Z

IBM anuncia un hito significativo en nuestra estrategia para ayudar a las empresas a modernizar las aplicaciones de mainframe, aportando nuevos niveles de eficiencia, productividad e inteligencia al ciclo de vida de desarrollo de aplicaciones de IBM Z.
Nos complace presentar el paquete IBM Bob Premium para Z, que integra y mejora las capacidades de IBM watsonx Code Assistant for Z para ofrecer características avanzadas para aplicaciones mainframe empresariales. La versión de avance técnico del paquete IBM Bob Premium para Z ya está disponible.
Los desarrolladores actuales esperan contar con un entorno de desarrollo integrado (IDE) de vanguardia y con capacidad de interacción, y los equipos que trabajan en aplicaciones para IBM Z pueden disfrutar de ello con IBM Bob.
IBM Bob es una herramienta de desarrollo con IA dirigida a desarrolladores empresariales que permite planificar, ejecutar, validar y gestionar tareas de modernización de varios pasos a lo largo del ciclo de vida del desarrollo de software (SDLC). Combina la IA con la orquestación agéntica para impulsar activamente flujos de trabajo complejos de desarrollo directamente dentro del IDE.
Basado en IBM Bob, el paquete Premium para Z aporta una profunda experiencia en lenguaje de dominio IBM Z y middleware directamente a la experiencia de IBM Bob. Añade contexto específico para Z, herramientas avanzadas de análisis e inteligencia consciente de la empresa que puede proporcionar a la plataforma perspectivas para el desarrollo de aplicaciones en mainframes. Al estar disponible a través de un IDE integrado, se pueden editar, analizar y depurar aplicaciones z/OS, al tiempo que se aprovecha una amplia variedad de señales contextuales, como los metadatos de las aplicaciones, el reconocimiento del lenguaje y del middleware, y herramientas específicas de la plataforma. Todas estas capacidades permiten obtener una visibilidad global de las aplicaciones, una documentación exhaustiva, una comprensión del código y una asistencia alineada con los estándares, diseñadas para la escala y la complejidad de los entornos empresariales IBM Z.
La experiencia se ofrece a través de modos de mainframe diseñados específicamente dentro de Bob, que se adaptan a la forma en que los equipos empresariales diseñan, desarrollan y modernizan las aplicaciones Z:
El modo arquitecto permite analizar aplicaciones mainframe a nivel de sistema, lo que ayuda a los equipos a comprender su estructura, dependencias, objetivos empresariales e impacto de los cambios antes de realizar actualizaciones. Al combinar metadatos detallados de las aplicaciones con inteligencia multimodelo, ofrece perspectivas contextualizadas a nivel empresarial que pueden aumentar la productividad de los desarrolladores, facilitar una planificación segura y orientar las decisiones arquitectónicas hacia el valor empresarial.
El modo código lleva a cabo tareas de desarrollo complejas y que requieren mucho tiempo, y lo hace aprovechando socios inteligentes y flujos de trabajo automatizados para obtener resultados rápidos y eficientes. Genera, refactoriza y transforma el código conforme a los estándares utilizando un contexto "Z-aware", y luego ayuda a optimizarlo, depurarlo y mejorarlo mediante perspectivas priorizadas y la resolución automatizada de incidencias, lo que contribuye a reducir la deuda técnica, el riesgo y el tiempo de entrega.
Ya está disponible una versión preliminar técnica privada y gratuita del paquete IBM Bob Premium para Z. Los clientes pueden solicitar acceso completando los pasos siguientes. Una vez aceptados, los clientes recibirán un correo electrónico de confirmación con acceso a las extensiones necesarias.
Inscríbase en Think 2026, que se celebrará del 4 al 7 de mayo de 2026 en Boston, Massachusetts, y asista a la sesión técnica “Deliver AI‑powered development to Z with IBM Bob”, que tendrá lugar el 5 de mayo de 2026 de 10:30 a 10:45 (hora del este), donde podrá ver en acción el paquete Bob Premium para Z.
Para obtener más información sobre IBM Bob, lea el blog del anuncio y explore la versión de prueba sin coste para ver cómo los desarrolladores pueden empezar a crear código de calidad más rápidamente.
Las capacidades disponibles durante la versión preliminar técnica pueden diferir de las de la versión general del servicio. La hoja de ruta puede sufrir modificaciones.