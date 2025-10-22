Anuncio de la integración de IBM® Db2 Vector Store para LlamaIndex

Basada en el tipo de datos vectorial nativo de Db2, esta integración combina la escalabilidad y fiabilidad de Db2 con la flexibilidad de uno de los marcos de código abierto más utilizados para el desarrollo de LLM.

Esta versión se basa en nuestra integración anterior de Db2 LangChain, ampliando el soporte de Db2 para los marcos de trabajo de Python más populares utilizados para crear aplicaciones de IA agéntica y recuperación aumentada. Juntas, estas integraciones facilitan a los desarrolladores prototipar, experimentar e implementar con Db2 como base de confianza para la innovación en IA de código abierto.