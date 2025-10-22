Anuncio de la integración de IBM® Db2 Vector Store para LlamaIndex

Nos complace anunciar la integración de IBM Db2 Vector Store para LlamaIndex, un paquete Python de código abierto que permite a los desarrolladores utilizar Db2 como almacén de vectores en flujos de trabajo de aplicaciones de modelos de lenguaje de gran tamaño (LLM) creados con LlamaIndex.
Basada en el tipo de datos vectorial nativo de Db2, esta integración combina la escalabilidad y fiabilidad de Db2 con la flexibilidad de uno de los marcos de código abierto más utilizados para el desarrollo de LLM.
Esta versión se basa en nuestra integración anterior de Db2 LangChain, ampliando el soporte de Db2 para los marcos de trabajo de Python más populares utilizados para crear aplicaciones de IA agéntica y recuperación aumentada. Juntas, estas integraciones facilitan a los desarrolladores prototipar, experimentar e implementar con Db2 como base de confianza para la innovación en IA de código abierto.
El conector Python simplifica el desarrollo de aplicaciones de generación aumentada por recuperación (RAG) y de aplicaciones con IA, mediante el uso de Db2 como almacén de vectores para la búsqueda semántica y la recuperación de contexto. Esta integración aborda una necesidad crítica en la comunidad de desarrolladores de IA: acceso sin problemas a capacidades de almacenamiento vectorial de nivel empresarial en Db2 a través de un marco familiar basado en Python.
Al combinar las capacidades de orquestación de datos de LlamaIndex con la fiabilidad y el rendimiento de nivel empresarial de Db2, los desarrolladores pueden crear aplicaciones inteligentes más rápido manteniendo el gobierno, la seguridad y la escala necesarios para los entornos de producción.
LlamaIndex proporciona un marco flexible para crear y gestionar aplicaciones de IA sensibles al contexto. La integración de Db2 Vector Store amplía este marco con una interfaz nativa de Python que permite a los desarrolladores:
Todas las operaciones se realizan mediante flujos de trabajo familiares de Python, lo que facilita la integración de Db2 en aplicaciones modernas de IA generativa e IA agéntica sin necesidad de conocimientos especializados en bases de datos.
La integración de Db2 Vector Store para LlamaIndex simplifica la forma en que los desarrolladores crean aplicaciones con recuperación aumentada y con IA. Con el tipo de datos vectoriales de Db2, los equipos pueden almacenar y consultar incrustaciones a escala utilizando flujos de trabajo familiares de Python sin una configuración compleja ni una lógica vectorial personalizada.
Esta integración une la experimentación rápida y la implementación empresarial, combinando la flexibilidad de LlamaIndex con la fiabilidad, seguridad y gobierno de Db2 para que los desarrolladores puedan centrarse en la innovación, no en la infraestructura.
El conector está disponible para su descarga desde PyPI utilizando las herramientas estándar de gestión de paquetes de Python. La instalación es sencilla y requiere una configuración mínima para empezar a trabajar con las capacidades vectoriales de Db2.
Para ayudarle a empezar, hemos publicado un cuaderno tutorial que demuestra cómo utilizar la integración de Db2 LlamaIndex como parte de un flujo de trabajo de Python. El tutorial cubre escenarios de uso común, incluida la incrustación de documentos, la búsqueda semántica y la construcción de pipelines RAG.
Esta versión refuerza nuestro compromiso de apoyar a la comunidad de IA de código abierto al tiempo que proporciona acceso a capacidades de gestión de datos de nivel empresarial que escalan con sus aplicaciones.