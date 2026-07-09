Presentamos IBM Bob Premium Package for Z: acelerar la modernización de las aplicaciones de mainframe empresariales

La IA está cambiando la forma en que las organizaciones abordan la modernización de IBM® Z, pero generar o traducir código es solo una parte del reto. Modernizar las aplicaciones de mainframe empresariales implica comprender el panorama completo de las aplicaciones, evaluar las dependencias, validar los cambios y hacer evolucionar los sistemas de misión crítica sin comprometer la resiliencia, la seguridad ni el rendimiento.
Hoy, IBM anuncia la disponibilidad general de IBM Bob Premium Package for Z, una evolución de IBM watsonx Code Assistant for Z para ofrecer IA avanzada a escala empresarial para el desarrollo de aplicaciones de mainframe. Diseñado específicamente para entornos IBM Z, el paquete Premium aporta nuevos niveles de eficiencia, productividad e inteligencia en todo el ciclo de vida del desarrollo de aplicaciones, ayudando a las organizaciones a modernizarse con velocidad, precisión y confianza.
IBM Bob es un socio de desarrollo de IA para desarrolladores empresariales que ayuda a planificar, ejecutar, validar y gobernar tareas de modernización en varios pasos a lo largo del ciclo de vida del desarrollo de software (SDLC). Combina la IA con la orquestación agéntica para impulsar activamente flujos de trabajo complejos de desarrollo directamente dentro del IDE. Gracias a su avanzada capacidad de razonamiento, IBM Bob impulsa activamente las tareas de desarrollo directamente desde el IDE, superando la simple asistencia y pasando a la ejecución, lo que permite realizar trabajos de ingeniería complejos entre un 20 % y un 40 % más rápido y reducir el esfuerzo entre un 50 % y un 80 % en flujos de trabajo estructurados, mediante una automatización orquestada de los flujos de trabajo de principio a fin.1
Basado en IBM Bob, el Premium Package for Z introduce la amplia experiencia de IBM Z directamente en la experiencia de IBM Bob. Incorpora un lenguaje específico para cada plataforma, conciencia del middleware y análisis avanzados para ofrecer inteligencia adaptada al entorno empresarial y a las aplicaciones de mainframe. El resultado es un contexto más rico, una perspectiva más profunda y resultados más significativos para los desarrolladores y arquitectos de mainframe.
La solución se ofrece a través de modos, habilidades y herramientas de mainframe diseñados específicamente que se alinean con la forma en que los equipos empresariales diseñan, evolucionan y modernizan las aplicaciones de IBM Z.
Integrado directamente en el IDE, Bob Premium Package for Z permite editar, realizar análisis de código y depurar aplicaciones de z/OS, y se complementa con información contextual como los metadatos de la aplicación, la conciencia del lenguaje y del middleware, y herramientas específicas para la plataforma. Los desarrolladores obtienen visibilidad y perspectivas de extremo a extremo sin abandonar su flujo de trabajo.
Juntas, estas capacidades ayudan a los desarrolladores a completar más rápido las complejas tareas de modernización de IBM Z, desde la comprensión de los panoramas de aplicación hasta la refactorización de código monolítico y el avance de las iniciativas de modernización con IA agéntica. Al aprovechar Z Understand y el análisis estático para crear una vista consultable del panorama de aplicaciones de mainframe, Bob Premium Package for Z ayuda a los equipos a evaluar el impacto del cambio en amplias dependencias de programas y bases de código con mayor confianza que el análisis manual por sí solo.
Por ejemplo, un desarrollador encargado de mejorar una aplicación COBOL de seguros puede iniciar un flujo de trabajo de modernización de varios pasos con una sola instrucción:
“Necesito añadir una columna a la tabla de pólizas de automóviles que indique si el vehículo es eléctrico. ¿Podrías aplicar mis normas de codificación y actualizar todos los programas afectados?
Con esta instrucción, la herramienta aplicará sus profundos conocimientos especializados en mainframes específicos de Z a través de un flujo de trabajo regulado de principio a fin. El gobierno, la escalabilidad, la ejecución y el razonamiento se unifican en una única experiencia fluida, lo que ofrece resultados predecibles y fiables al tiempo que reduce drásticamente el esfuerzo manual.
IBM Bob Premium Package for Z ofrece visibilidad de toda la aplicación, documentación completa, comprensión más profunda del código y asistencia alineada con los estándares, todo ello diseñado para la escala, la complejidad y el rigor de los entornos empresariales IBM Z.
Al ampliar IBM Bob con las décadas de experiencia de IBM en IBM Z a través de flujos de trabajo específicos, inteligencia de dominio y contexto empresarial, ayuda a los equipos a acelerar la comprensión de las aplicaciones, automatizar el análisis de impacto y modernizarse con la confianza, la calidad y el control que exigen los sistemas de misión crítica.
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