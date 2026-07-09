Presentamos IBM Bob Premium Package for Z: acelerar la modernización de las aplicaciones de mainframe empresariales

IBM Bob es un socio de desarrollo de IA para desarrolladores empresariales que ayuda a planificar, ejecutar, validar y gobernar tareas de modernización en varios pasos a lo largo del ciclo de vida del desarrollo de software (SDLC). Combina la IA con la orquestación agéntica para impulsar activamente flujos de trabajo complejos de desarrollo directamente dentro del IDE. Gracias a su avanzada capacidad de razonamiento, IBM Bob impulsa activamente las tareas de desarrollo directamente desde el IDE, superando la simple asistencia y pasando a la ejecución, lo que permite realizar trabajos de ingeniería complejos entre un 20 % y un 40 % más rápido y reducir el esfuerzo entre un 50 % y un 80 % en flujos de trabajo estructurados, mediante una automatización orquestada de los flujos de trabajo de principio a fin.1

Basado en IBM Bob, el Premium Package for Z introduce la amplia experiencia de IBM Z directamente en la experiencia de IBM Bob. Incorpora un lenguaje específico para cada plataforma, conciencia del middleware y análisis avanzados para ofrecer inteligencia adaptada al entorno empresarial y a las aplicaciones de mainframe. El resultado es un contexto más rico, una perspectiva más profunda y resultados más significativos para los desarrolladores y arquitectos de mainframe.