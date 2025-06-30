Anuncio de la disponibilidad general de IBM Db2 Bring Your Own nube on Azure

30 de junio de 2025
Nos complace anunciar la disponibilidad general de Db2 Bring Your own Cloud (BYOC) on Azure. Esta solución transformadora, basada en los beneficios existentes de Db2 on Cloud, es un servicio gestionado que da soporte a las cargas de trabajo de misión crítica del mundo en IBM Cloud y AWS, y estamos encantados de llevar el servicio a Azure.
Nuestro servicio gestionado está diseñado desde cero para incorporar tecnologías nativas de la nube, lo que ayuda a los clientes a beneficiarse rápidamente de los beneficios de la nube cuando se modernizan. IBM Db2 SaaS on Azure, como AWS e IBM Cloud, proporciona escalado independiente de computación y almacenamiento, alta disponibilidad con varios nodos que dan soporte a las aplicaciones de los clientes y durabilidad a través de copias de seguridad automatizadas y recuperación puntual.
Los clientes que migran a Azure VPC con Db2 pueden aprovechar estas características clave:
También planeamos lanzar algunas características adicionales poco después de la disponibilidad general. Entre ellas figuran:
El lanzamiento de estos servicios en la nube como un servicio gestionado conjunto, o modelo Bring Your Own Cloud (BYOC), con la instancia de base de datos implementada directamente dentro de la nube privada del cliente, ofrece un marco sólido de integración que se alinea de manera fluida con el entorno de nube existente del cliente.
Nuestros clientes ahora podrán disfrutar de los siguientes beneficios mientras poseen sus datos dentro de su entorno:
IBM Db2 on Azure está diseñado para abordar todos los requisitos críticos para el negocio, sirviendo como una solución revolucionaria para las empresas que desean hacer la transición a SaaS y establecer Azure como su principal proveedor de servicios en la nube.