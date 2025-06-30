Anuncio de la disponibilidad general de IBM Db2 Bring Your Own nube on Azure

Nuestro servicio gestionado está diseñado desde cero para incorporar tecnologías nativas de la nube, lo que ayuda a los clientes a beneficiarse rápidamente de los beneficios de la nube cuando se modernizan. IBM Db2 SaaS on Azure, como AWS e IBM Cloud, proporciona escalado independiente de computación y almacenamiento, alta disponibilidad con varios nodos que dan soporte a las aplicaciones de los clientes y durabilidad a través de copias de seguridad automatizadas y recuperación puntual.

Los clientes que migran a Azure VPC con Db2 pueden aprovechar estas características clave:

Escalado de una instancia de hasta 256 TiB de almacenamiento y hasta 128 vCPU de computación Escalado independiente y sin fisuras de computación y almacenamiento El aumento automático del almacenamiento garantiza que nuestro cliente nunca se quede sin almacenamiento IOPS (operaciones de entrada/resultado por segundo) y escalado de almacenamiento basado en el rendimiento, lo que facilita el aumento del rendimiento de los volúmenes de almacenamiento existentes Alta disponibilidad con 2 nodos disponibles repartidos en 2 zonas de disponibilidad Pase fácilmente de la configuración de un solo nodo a la de alta disponibilidad Copia de seguridad/restauración con instantáneas continuas de 14 días y copia de seguridad semanal completa de Db2 con la opción de copias de seguridad ilimitadas a Object Storage de Azure Blob Compatibilidad con conectividad pública/privada de Azure dentro de una VNET (red virtual) de cliente

También planeamos lanzar algunas características adicionales poco después de la disponibilidad general. Entre ellas figuran: