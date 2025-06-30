Anuncio de la disponibilidad general de IBM Db2 Bring Your Own nube on Azure

30 de junio de 2025

Autores

Satya Krishnaswamy

Director, Hybrid Data Management Development

IBM

Miran Badzak

Program Director

Databases

Debleena Mondal

Product Manager, Hybrid Data Management, Data and AI

IBM

Nos complace anunciar la disponibilidad general de Db2 Bring Your own Cloud (BYOC) on Azure. Esta solución transformadora, basada en los beneficios existentes de Db2 on Cloud, es un servicio gestionado que da soporte a las cargas de trabajo de misión crítica del mundo en IBM Cloud y AWS, y estamos encantados de llevar el servicio a Azure.

8 capacidades clave de IBM Db2

Nuestro servicio gestionado está diseñado desde cero para incorporar tecnologías nativas de la nube, lo que ayuda a los clientes a beneficiarse rápidamente de los beneficios de la nube cuando se modernizan. IBM Db2 SaaS on Azure, como AWS e IBM Cloud, proporciona escalado independiente de computación y almacenamiento, alta disponibilidad con varios nodos que dan soporte a las aplicaciones de los clientes y durabilidad a través de copias de seguridad automatizadas y recuperación puntual.

Los clientes que migran a Azure VPC con Db2 pueden aprovechar estas características clave:

  1. Escalado de una instancia de hasta 256 TiB de almacenamiento y hasta 128 vCPU de computación
  2. Escalado independiente y sin fisuras de computación y almacenamiento
  3. El aumento automático del almacenamiento garantiza que nuestro cliente nunca se quede sin almacenamiento
  4. IOPS (operaciones de entrada/resultado por segundo) y escalado de almacenamiento basado en el rendimiento, lo que facilita el aumento del rendimiento de los volúmenes de almacenamiento existentes
  5. Alta disponibilidad con 2 nodos disponibles repartidos en 2 zonas de disponibilidad
  6. Pase fácilmente de la configuración de un solo nodo a la de alta disponibilidad
  7. Copia de seguridad/restauración con instantáneas continuas de 14 días y copia de seguridad semanal completa de Db2 con la opción de copias de seguridad ilimitadas a Object Storage de Azure Blob
  8. Compatibilidad con conectividad pública/privada de Azure dentro de una VNET (red virtual) de cliente

También planeamos lanzar algunas características adicionales poco después de la disponibilidad general. Entre ellas figuran:

  • Recuperación ante desastres entre regiones para garantizar la continuidad del negocio y las operaciones si una región entera se ve afectada por una interrupción
  • Integración con Active Directory/LDAP (protocolo ligero de acceso a directorios) que facilita la conexión a directorios corporativos
  • Varias bases de datos Db2 por instancia, lo que facilita la ejecución de Db2 de forma rentable
  • Migración sencilla con copia de seguridad de la base de datos on-premises y restauración a Db2 en Azure

6 beneficios de IBM Db2 Bring Your Own nube on Azure

El lanzamiento de estos servicios en la nube como un servicio gestionado conjunto, o modelo Bring Your Own Cloud (BYOC), con la instancia de base de datos implementada directamente dentro de la nube privada del cliente, ofrece un marco sólido de integración que se alinea de manera fluida con el entorno de nube existente del cliente.

Nuestros clientes ahora podrán disfrutar de los siguientes beneficios mientras poseen sus datos dentro de su entorno:

  1. Cumplimiento y seguridad: permite a los clientes ejecutar la instancia de la base de datos dentro de su cuenta de nube de Azure o nube privada, lo que les permite beneficiarse de su posición de seguridad para cumplir con sus requisitos más estrictos.
  2. Monitorización y auditoría: permite la monitorización y auditoría granulares, incluidos los controles a nivel de red que crean una visibilidad y un control sin precedentes.
  3. Coubicación de datos: ayuda a nuestros clientes a colocar sus fuentes de datos dentro de sus propias VPC o cuenta de Azure, lo que garantiza una conectividad fluida con recursos y aplicaciones. Elimina la necesidad de redes externas.
  4. Eficiencia de la infraestructura: aproveche los descuentos de los proveedores de servicios en la nube con la infraestructura de la cuenta de Azure del cliente para optimizar el uso y los costes de la infraestructura.
  5. Escalabilidad y elasticidad: proporciona la capacidad de ajustar de forma dinámica los recursos informáticos en función de las necesidades cambiantes.
  6. Servicios gestionados: gestionados por expertos en Db2 para que nuestros clientes puedan centrarse en lo que realmente les importa.

Creado para las cargas de trabajo de misión crítica del mundo en Azure

IBM Db2 on Azure está diseñado para abordar todos los requisitos críticos para el negocio, sirviendo como una solución revolucionaria para las empresas que desean hacer la transición a SaaS y establecer Azure como su principal proveedor de servicios en la nube.

