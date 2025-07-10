El conector está disponible para su descarga desde PyPI utilizando las herramientas estándar de gestión de paquetes de Python. La instalación es sencilla y requiere una configuración mínima para empezar a trabajar con las capacidades vectoriales de Db2.

Para ayudarle a empezar, hemos publicado un completo cuaderno de tutoriales que demuestra cómo utilizar Db2 LangChain Connector como parte de un flujo de trabajo de Python. El tutorial cubre escenarios de uso común, incluida el embedding de documentos, la implementación de la búsqueda semántica y la construcción de pipeline RAG.

Esta versión representa nuestro compromiso de apoyar a la comunidad de desarrollo de IA de código abierto al tiempo que proporciona acceso a capacidades de gestión de datos de nivel empresarial que escalan con sus aplicaciones.

Ver el cuaderno de LangChain