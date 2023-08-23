Anuncio del Migration Acceleration Program con IBM® Power Virtual Server

En el panorama digital actual, las empresas buscan constantemente formas de mejorar su eficiencia operativa, escalar su infraestructura y mejorar la seguridad de datos. La nube se ha convertido en un punto de inflexión, ya que ofrece una flexibilidad, escalabilidad y rentabilidad sin precedentes. Sin embargo, migrar cargas de trabajo, datos y aplicaciones empresariales asegurando la equivalencia lógica entre la nube y el entorno on-premises puede ser una tarea abrumadora. Para hacer frente a estos retos, nos complace anunciar nuestra última iniciativa destinada a ayudar a los clientes a modernizar su infraestructura y realizar una rápida migración a IBM Cloud con IBM Power Virtual Server.
El Cloud Migration Acceleration Program está diseñado para satisfacer la necesidad de un proceso simplificado y acelerado de evaluación y toma de decisiones para migrar cargas de trabajo on-premises de Power a Power Virtual Server. El programa tiene como objetivo ayudar a los clientes a tomar decisiones más informadas para respaldar su transformación tecnológica:
Mover cargas de trabajo y aplicaciones a la nube puede ser una tarea transformadora y costosa. Sin embargo, el Cloud Migration Acceleration Program con IBM Power Virtual Server presenta una valiosa oportunidad para que las empresas migren a la nube de una manera diseñada para ser rentable y eficiente. Al abordar las preocupaciones financieras y otorgar acceso a los recursos y la experiencia esenciales, brindamos apoyo para facilitar una transición fluida y económica durante todo el proceso de migración.
Los clientes deberían considerar la posibilidad de migrar sus cargas de trabajo a la nube por varias razones:
El Cloud Migration Acceleration Program con IBM Power Virtual Server permite a las empresas migrar sus cargas de trabajo a la nube. Con la experiencia, incentivos y metodologías de IBM, las organizaciones pueden hacer la transición de sus entornos Power on-premises a IBM Power Virtual Server. El programa proporciona una planificación integral y un apoyo estratégico para una migración exitosa. Los incentivos para acelerar la migración pueden abordar las preocupaciones financieras para una transición fluida y rentable.
IBM Power Virtual Server está diseñado para ofrecer características excepcionales de rendimiento, escalabilidad y seguridad. Está diseñado para simplificar el proceso de migración con herramientas y servicios creados a tal efecto. Aproveche el potencial de la nube con IBM Power Virtual Server y el Cloud Migration Acceleration Program.
Consulte los siguientes recursos para obtener información adicional:
[1] Los clientes del plan de ahorro de Enterprise de IBM pueden reducir sus costes de migración a la nube solicitando un incentivo de crédito promocional para utilizar en los servicios de IBM Cloud. El crédito promocional se emitirá en los seis primeros meses del proceso de migración y se calculará según un modelo escalonado basado en el coste anual de la migración. 50 % del coste de migración para el nivel 1 (costes anuales superiores a 500 000 USD), 35 % del coste de migración para el nivel 2 (costes anuales entre 250 000 y 500 000 USD), o 25 % del coste de migración para el nivel 3 (costes anuales entre 150 000 y 250 000 USD).