Anuncio del Migration Acceleration Program con IBM® Power Virtual Server

CEO hablando e intercambiando ideas con un director de desarrollo empresarial en una oficina comercial de servicios financieros

En el panorama digital actual, las empresas buscan constantemente formas de mejorar su eficiencia operativa, escalar su infraestructura y mejorar la seguridad de datos. La nube se ha convertido en un punto de inflexión, ya que ofrece una flexibilidad, escalabilidad y rentabilidad sin precedentes. Sin embargo, migrar cargas de trabajo, datos y aplicaciones empresariales asegurando la equivalencia lógica entre la nube y el entorno on-premises puede ser una tarea abrumadora. Para hacer frente a estos retos, nos complace anunciar nuestra última iniciativa destinada a ayudar a los clientes a modernizar su infraestructura y realizar una rápida migración a IBM Cloud con IBM Power Virtual Server.

¿Por qué un programa de aceleración de la migración?

El Cloud Migration Acceleration Program está diseñado para satisfacer la necesidad de un proceso simplificado y acelerado de evaluación y toma de decisiones para migrar cargas de trabajo on-premises de Power a Power Virtual Server. El programa tiene como objetivo ayudar a los clientes a tomar decisiones más informadas para respaldar su transformación tecnológica:

  • Proceso agilizado: el Migration Acceleration Program ofrece un proceso que incluye orientación prescriptiva, planificación empresarial, técnica exhaustiva y soporte estratégico por parte de los especialistas en migración e incorporación de IBM. Muchas empresas han adoptado este programa para sus necesidades de migración a la nube.
  • Orientación profesional de IBM Expert Labs: los clientes reciben orientación de especialistas en tecnología que tienen acceso a patrones de migración probados, código, herramientas y arquitecturas desplegables diseñadas específicamente para IBM Cloud. Los clientes tienen acceso a formación técnica, certificaciones y evaluaciones para mejorar sus capacidades y experiencia en migración. Esto proporciona a los clientes los recursos y el soporte necesarios para gestionar su migración a Power Virtual Server.
  • Puntual y estructurado: el Cloud Migration Acceleration Program guía a los clientes a través de un proceso estructurado para migrar las cargas de trabajo a la nube. Incluye una carga de trabajo piloto de evaluación, planificación y prueba de valor (PoV). El programa sigue un modelo gradual de participación del cliente con talleres de descubrimiento, planificación y diseño de soluciones.
  • Ahorro de costes: existen incentivos financieros para ayudar a compensar los costes de migración. IBM ofrece incentivos financieros en forma de créditos de IBM Cloud, que cubren hasta el 50 % del coste de la migración. [1] Para poder participar en el programa, los clientes deben estar inscritos en el plan de ahorro Enterprise de IBM.

Mover cargas de trabajo y aplicaciones a la nube puede ser una tarea transformadora y costosa. Sin embargo, el Cloud Migration Acceleration Program con IBM Power Virtual Server presenta una valiosa oportunidad para que las empresas migren a la nube de una manera diseñada para ser rentable y eficiente. Al abordar las preocupaciones financieras y otorgar acceso a los recursos y la experiencia esenciales, brindamos apoyo para facilitar una transición fluida y económica durante todo el proceso de migración.

¿Por qué migrar a la nube?

Los clientes deberían considerar la posibilidad de migrar sus cargas de trabajo a la nube por varias razones:

  • Modernización de las cargas de trabajo de Power sin necesidad de cambiar la plataforma: en primer lugar, permite la modernización de la infraestructura de Power sin necesidad de sacrificar las habilidades, herramientas o plataformas existentes, diseñada para una transición fluida.
  • Ahorro de infraestructura: migrar a la nube puede ayudar a reducir los gastos de capital asociados con el mantenimiento y la actualización de la infraestructura en las instalaciones. Los centros de datos tradicionales exigen inversiones sustanciales en equipos, sistemas de refrigeración, suministro eléctrico y personal para gestionarlo todo. Por el contrario, IBM Cloud funciona con un modelo de pago por uso, por lo que las empresas solo pagan por los recursos que utilizan. Esta relación coste-eficiencia permite a las empresas reasignar su presupuesto de TI a iniciativas centradas en la innovación y el crecimiento.
  • Mayor flexibilidad: otro beneficio de migrar las cargas de trabajo a la nube es la capacidad de esta para ampliarse o reducirse en función de los requisitos dinámicos del negocio. La infraestructura tradicional on-premises a menudo se enfrenta a limitaciones para gestionar fluctuaciones en la demanda o picos repentinos en el tráfico de usuarios. Sin embargo, con la nube, las empresas pueden ampliar o reducir sus recursos en función de las necesidades en tiempo real.
  • Resultados comerciales mejorados: la modernización de la infraestructura puede generar resultados comerciales concretos. Mover las operaciones a la nube puede ayudar a mejorar la agilidad gracias a su elasticidad inherente, lo que permite a los equipos crear rápidamente nuevos entornos, experimentar con ideas e impulsar la innovación a un ritmo que no se consigue únicamente con los sistemas heredados.
  • Productividad y aceleración del personal: la migración promueve la productividad y la aceleración del personal, reasignando el trabajo de administración de infraestructuras y acelerando los ciclos de desarrollo.

Empiece a cosechar los beneficios

El Cloud Migration Acceleration Program con IBM Power Virtual Server permite a las empresas migrar sus cargas de trabajo a la nube. Con la experiencia, incentivos y metodologías de IBM, las organizaciones pueden hacer la transición de sus entornos Power on-premises a IBM Power Virtual Server. El programa proporciona una planificación integral y un apoyo estratégico para una migración exitosa. Los incentivos para acelerar la migración pueden abordar las preocupaciones financieras para una transición fluida y rentable.

IBM Power Virtual Server está diseñado para ofrecer características excepcionales de rendimiento, escalabilidad y seguridad. Está diseñado para simplificar el proceso de migración con herramientas y servicios creados a tal efecto. Aproveche el potencial de la nube con IBM Power Virtual Server y el Cloud Migration Acceleration Program.

Referencias

Consulte los siguientes recursos para obtener información adicional:

 

Autor

Bill Singleton

Vice President

Cloud Deployment & Onboarding

Ming Christensen

Director of Product Management (Power and SAP)

Terry Thomas

Director

Product Management - Power Systems Virtual Server

Notas a pie de página

[1] Los clientes del plan de ahorro de Enterprise de IBM pueden reducir sus costes de migración a la nube solicitando un incentivo de crédito promocional para utilizar en los servicios de IBM Cloud. El crédito promocional se emitirá en los seis primeros meses del proceso de migración y se calculará según un modelo escalonado basado en el coste anual de la migración. 50 % del coste de migración para el nivel 1 (costes anuales superiores a 500 000 USD), 35 % del coste de migración para el nivel 2 (costes anuales entre 250 000 y 500 000 USD), o 25 % del coste de migración para el nivel 3 (costes anuales entre 150 000 y 250 000 USD).