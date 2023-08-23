Anuncio del Migration Acceleration Program con IBM® Power Virtual Server

El Cloud Migration Acceleration Program está diseñado para satisfacer la necesidad de un proceso simplificado y acelerado de evaluación y toma de decisiones para migrar cargas de trabajo on-premises de Power a Power Virtual Server. El programa tiene como objetivo ayudar a los clientes a tomar decisiones más informadas para respaldar su transformación tecnológica:

Proceso agilizado: el Migration Acceleration Program ofrece un proceso que incluye orientación prescriptiva, planificación empresarial, técnica exhaustiva y soporte estratégico por parte de los especialistas en migración e incorporación de IBM. Muchas empresas han adoptado este programa para sus necesidades de migración a la nube.

el Migration Acceleration Program ofrece un proceso que incluye orientación prescriptiva, planificación empresarial, técnica exhaustiva y soporte estratégico por parte de los especialistas en migración e incorporación de IBM. Muchas empresas han adoptado este programa para sus necesidades de migración a la nube. Orientación profesional de IBM Expert Labs: los clientes reciben orientación de especialistas en tecnología que tienen acceso a patrones de migración probados, código, herramientas y arquitecturas desplegables diseñadas específicamente para IBM Cloud. Los clientes tienen acceso a formación técnica, certificaciones y evaluaciones para mejorar sus capacidades y experiencia en migración. Esto proporciona a los clientes los recursos y el soporte necesarios para gestionar su migración a Power Virtual Server.

los clientes reciben orientación de especialistas en tecnología que tienen acceso a patrones de migración probados, código, herramientas y arquitecturas desplegables diseñadas específicamente para IBM Cloud. Los clientes tienen acceso a formación técnica, certificaciones y evaluaciones para mejorar sus capacidades y experiencia en migración. Esto proporciona a los clientes los recursos y el soporte necesarios para gestionar su migración a Power Virtual Server. Puntual y estructurado: el Cloud Migration Acceleration Program guía a los clientes a través de un proceso estructurado para migrar las cargas de trabajo a la nube. Incluye una carga de trabajo piloto de evaluación, planificación y prueba de valor (PoV). El programa sigue un modelo gradual de participación del cliente con talleres de descubrimiento, planificación y diseño de soluciones.

el Cloud Migration Acceleration Program guía a los clientes a través de un proceso estructurado para migrar las cargas de trabajo a la nube. Incluye una carga de trabajo piloto de evaluación, planificación y prueba de valor (PoV). El programa sigue un modelo gradual de participación del cliente con talleres de descubrimiento, planificación y diseño de soluciones. Ahorro de costes: existen incentivos financieros para ayudar a compensar los costes de migración. IBM ofrece incentivos financieros en forma de créditos de IBM Cloud, que cubren hasta el 50 % del coste de la migración. [1] Para poder participar en el programa, los clientes deben estar inscritos en el plan de ahorro Enterprise de IBM.

Mover cargas de trabajo y aplicaciones a la nube puede ser una tarea transformadora y costosa. Sin embargo, el Cloud Migration Acceleration Program con IBM Power Virtual Server presenta una valiosa oportunidad para que las empresas migren a la nube de una manera diseñada para ser rentable y eficiente. Al abordar las preocupaciones financieras y otorgar acceso a los recursos y la experiencia esenciales, brindamos apoyo para facilitar una transición fluida y económica durante todo el proceso de migración.