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Inteligencia artificial Automatización de TI

Ansible para IBM Z: avance de la automatización empresarial con z/OS Core Collection 2.0

Con el lanzamiento de IBM z/OS Core Collection 2.0, la automatización empresarial da un paso significativo hacia la unificación de las operaciones en entornos de nube, distribuidos e IBM Z.

Publicado el 28 de mayo de 2026

La Enterprise automatización ha alcanzado un punto de inflexión. Ya no se define por ganancias de eficiencia aisladas, sino por la capacidad de operar todas las plataformas (sistemas en la nube, distribuidos y de misión crítica) a través de un único tejido de automatización de confianza.

Con la IBM z/OS core collection 2.0 para Red Hat Ansible Automation Platform, IBM Z avanza aún más hacia ese futuro. Las organizaciones pueden ahora gestionar sistemas IBM Z utilizando el mismo marco de automatización gobernada en el que dependen en el resto de su empresa, aportando una disciplina coherente en políticas, control y operaciones a sus cargas de trabajo más críticas.

Esto representa un cambio fundamental: de la automatización específica de la plataforma a la orquestación a nivel empresarial, permitiendo a los líderes escalar la automatización con confianza.

Resultados de automatización que importan a nivel empresarial

Lo que importa hoy en día a las empresas no es más automatización, sino una mejor automatización que sea predecible, gobernable y resiliente a escala.

La última versión 2.0 de IBM z/OS Core Collection continúa avanzando en la misión de Red Hat Ansible Certified Content for IBM Z al promover IBM Z como un endpoint gobernado y estandarizado dentro de la automatización empresarial alineado con el mismo modelo operativo de automatización Ansible que el resto de la nube distribuida, local o híbrido.

  • Control coherente en todas las plataformas, incluida IBM Z: Red Hat Ansible Certified Content for IBM Z (Ansible for IBM Z) que opera en la plataforma de automatización de Ansible permite a las organizaciones aplicar prácticas uniformes de gobierno de automatización, auditabilidad y control de cambios. Esto elimina la necesidad de procesos de automatización paralelos o anticuados específicos del mainframe.
  • Estandarización de los flujos de trabajo operativos básicos: al definir el contenido de automatización compatible para las actividades comunes de z/OS, las organizaciones se mover de los scripts mantenidos individualmente y del conocimiento institucional. Esto crea un modelo de ejecución coherente para las operaciones críticas, reduciendo la variabilidad y reforzando la disciplina operativa.
  • Alineación con la estrategia de automatización empresarial: IBM Z ya no se trata como un entorno independiente con herramientas a medida. En su lugar, participa directamente en el ecosistema de la plataforma de automatización de Ansible, lo que permite a las empresas ampliar las inversiones en automatización existentes a IBM Z en lugar de duplicarlas.
  • Modelo de personal escalable sin fragmentación: con IBM Z integrado en el mismo marco de automatización que el resto de la empresa, los equipos pueden operar utilizando herramientas y procesos compartidos. Esto reduce la necesidad de modelos operativos profundamente aislados, al tiempo que preserva el rigor requerido para los sistemas de misión crítica.
  • Adopción incremental dentro de los sistemas de registro existentes: Ansible para IBM Z permite a las organizaciones introducir la automatización para cargas de trabajo z/OS ya establecidas sin necesidad de interrupciones. Esto apoya un enfoque de modernización controlada, incorporando prácticas estándar de automatización alrededor de las operaciones existentes en lugar de reemplazarlas.

Integración de IBM Z en el ciclo de vida de la automatización de extremo a extremo con Terraform

Y lo que es igual de importante, la versión 2.0 recientemente lanzada de la colección principal de z/OS posiciona a IBM Z para participar de forma natural en ciclos de vida de automatización más amplios que abarcan el aprovisionamiento, la configuración y las operaciones.

Aquí es donde se unen tecnologías como Terraform y Ansible. Terraform define y aprovisiona el estado de la infraestructura, mientras que Ansible Orchestrate la configuración, la aplicación de políticas y las operaciones en curso. Combinados, permiten la automatización de extremo a extremo en toda la empresa, lo que lleva a IBM Z al mismo ciclo de vida basado en código que los sistemas distribuidos y en la nube.

Dado que la automatización asistida por IA acelera la creación de los flujos de trabajo, esta base garantiza que la ejecución siga siendo determinista, auditable y gobernada.

Automatización Enterprise en la práctica

Los clientes están aplicando Ansible for IBM Z en una amplia gama de escenarios operativos para obtener los resultados de automatización descritos anteriormente. Uno de los ejemplos más impactantes ha sido la renovación y gestión de certificados SSL, donde la automatización ayuda a reducir el esfuerzo manual y el riesgo operativo en entornos de producción.

Más allá de la gestión de certificados, las organizaciones están ampliando la automatización a todo el ciclo de vida operativo de IBM Z para alinearse con los estándares y flujos de trabajo empresariales:

  • Integración del aprovisionamiento de infraestructura y la implementación de aplicaciones IBM Z en canalizaciones de CI/CD, lo que permite una entrega coherente y repetible en todas las plataformas.
  • Creación, aprovisionamiento y configuración de subsistemas de middleware z/OS, incluidos IBM CICS e IBM IMS, utilizando flujos de trabajo de automatización estandarizados.
  • Gestión de la configuración de red y seguridad de z/OS mediante una automatización controlada y auditable.
  • Recopilación de datos de auditoríay configuración de seguridad, estado del sistema y comprobaciones de estado para respaldar el cumplimiento y la visibilidad operativa.
  • Restablecimiento de contraseñas y gestión del acceso de nuevos usuarios mediante una automatización gobernada y basada en roles.

Juntos, estos casos de uso ilustran cómo Ansible for IBM Z y la reciente versión de la colección principal de IBM z/OS ayudan a las organizaciones a aplicar un gobierno coherente, reducir el riesgo operativo y modernizar las operaciones diarias, utilizando las mismas prácticas de automatización en IBM Z y el resto de la empresa.

Desbloquee un nuevo nivel de agilidad con IBM Z

A medida que la automatización converge con marcos de infraestructura como código como Terraform y el desarrollo asistido por IA, las empresas adquieren la capacidad de orquestar tanto la configuración como la provisión en un flujo de trabajo cohesivo y único. Esto permitirá que los entornos se definan, implementen y gobiernen de extremo a extremo mediante código. Para IBM Z, esto desbloquea un nuevo nivel de agilidad, al tiempo que preserva la disciplina, la seguridad y la fiabilidad que esperan las organizaciones.

Con Ansible para IBM Z y el reciente lanzamiento de IBM z/OS Core Collection 2.0, IBM Z ya no está simplemente automatizado. Está integrada en el tejido de automatización de la empresa como una plataforma predecible, gobernada por políticas y preparada para lo que venga después.

Se trata de una redefinición de cómo el mainframe participa en la empresa moderna.

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Skyla Loomis

General Manager, IBM Z Software

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