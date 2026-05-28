Ansible para IBM Z: avance de la automatización empresarial con z/OS Core Collection 2.0

La Enterprise automatización ha alcanzado un punto de inflexión. Ya no se define por ganancias de eficiencia aisladas, sino por la capacidad de operar todas las plataformas (sistemas en la nube, distribuidos y de misión crítica) a través de un único tejido de automatización de confianza.

Con la IBM z/OS core collection 2.0 para Red Hat Ansible Automation Platform, IBM Z avanza aún más hacia ese futuro. Las organizaciones pueden ahora gestionar sistemas IBM Z utilizando el mismo marco de automatización gobernada en el que dependen en el resto de su empresa, aportando una disciplina coherente en políticas, control y operaciones a sus cargas de trabajo más críticas.

Esto representa un cambio fundamental: de la automatización específica de la plataforma a la orquestación a nivel empresarial, permitiendo a los líderes escalar la automatización con confianza.