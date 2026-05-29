Anuncio de IBM webMethods Hybrid Integration SaaS for Government

Las agencias de gobierno tienen una necesidad creciente de modernizar los sistemas heredados, mejorar la prestación de servicios digitales y Compartir datos de forma segura entre Organizaciones. Pero para muchas agencias, la integración sigue siendo una de las mayores barreras para el progreso.

Las aplicaciones heredadas suelen quedarse en silos. Los nuevos servicios en la nube deben funcionar junto con los sistemas locales existentes. Los equipos deben exponer y gobernar las API de forma segura, gestionar los flujos de datos en entornos distribuidos y mantener la visibilidad y el control, todo ello cumpliendo estrictos requisitos de seguridad y cumplimiento.

Esa combinación de presión de modernización y complejidad de cumplimiento puede ralentizar significativamente los esfuerzos de transformación. Para ayudar a abordar este desafío, IBM webMethods Hybrid Integration SaaS for Government​ha logrado la autorización moderada de FedRAMP, proporcionando a las agencias federales una plataforma de Integración segura y conforme implementada en AWS GovCloud, un entorno de confianza de nivel federal.