Anuncio de los 40 años de AIX: la base autónoma para la era crítica de la IA

Durante 40 años, AIX ha dado soporte a muchos de los sistemas empresariales más importantes del mundo.  

Publicado el 18 de febrero de 2026
En sectores como la banca, la sanidad, el gobierno y el transporte, AIX ha proporcionado sistemáticamente la estabilidad, seguridad y continuidad operativa que las organizaciones esperan de sus entornos de misión crítica.

Hoy en día, a medida que las empresas evolucionan hacia operaciones empresariales cada vez más basadas en datos e IA, AIX sigue avanzando como una base inteligente y habilitada para la automatización diseñada para dar soporte a estas necesidades emergentes.

Una base que da forma a las personas y al rendimiento 

En toda la comunidad AIX, muchos profesionales rastrean su desarrollo técnico inicial hasta esta plataforma. AIX fue donde aprendieron los fundamentos de la administración empresarial, desde SMIT hasta la gestión de volúmenes lógicos, y adquirieron experiencia en la gestión de entornos de producción. 

Esta familiaridad duradera sigue formando parte del valor de AIX, lo que permite a las organizaciones beneficiarse de habilidades maduras y experiencia operativa.  

Fiabilidad que no se ve, pero se espera

Entre bastidores, AIX se ha utilizado en entornos que requieren altos niveles de estabilidad y seguridad, entre ellos:

  • Sistemas financieros que procesan grandes volúmenes de transacciones diarias
  • Sistemas clínicos que requieren una disponibilidad constante
  • Entornos del sector público con expectativas de seguridad específicas
  • Sistemas aéreos y logísticos que coordinan operaciones complejas

Estos ejemplos reflejan cómo las organizaciones han confiado en AIX como parte de su infraestructura operativa.

Cuando la transformación requiere estabilidad 

AIX también ha servido como plataforma para importantes transiciones de infraestructura. 

Cuando Airbus se hizo cargo por completo del programa A220, realizó la transición de más de 100 sistemas interconectados en entornos de PLM, ERP, MES y proveedores. Al trabajar con IBM, Airbus completó esta migración en aproximadamente 18 meses, manteniendo la producción en curso. Los resultados reportados incluyeron procesos de cierre financiero simplificados y aumento de la productividad de la ingeniería

Diseñado para las realidades empresariales modernas 

A medida que las empresas se modernizan, necesitan plataformas que respalden operaciones coherentes y, al mismo tiempo, ofrezcan un camino a seguir. AIX ofrece:

  • Live Kernel Update (LKU) para aplicar actualizaciones seleccionadas sin reiniciar el sistema.
  • Estrecha integración con IBM® Power, lo que ayuda a optimizar el rendimiento para cargas de trabajo exigentes.
  • Capacidades de seguridad adecuadas para organizaciones con necesidades de cumplimiento estrictas.

Estas características ayudan a respaldar la continuidad operativa en entornos modernos.

De misión crítica a crítico 

A medida que las organizaciones adoptan aplicaciones con uso intensivo de datos y mejoradas por la IA, la infraestructura debe ayudar a mantener un rendimiento y una disponibilidad consistentes. AIX se alinea con esta dirección a través de:

  • La guía pública de Oracle que indica la alineación prevista de la Oracle IA Database 26ai con AIX en 2026 (sujeta a los procesos de certificación de Oracle; los clientes deben consultar My Oracle Support para obtener más información) 
  • Patrones de operaciones continuas en IBM Power11, diseñados para ayudar a mantener la disponibilidad del servicio durante los cambios planificados 

Estos avances respaldan el papel de AIX en las cargas de trabajo empresariales críticas para la IA.

La era autónoma: una base que evoluciona con usted 

AIX está entrando en una nueva fase, en la que la automatización y la inteligencia son fundamentales en la experiencia de la plataforma. Esto incluye:

  • Automatización ampliada a través de las funciones de Ansible para la aplicación de parches, el cumplimiento de políticas y las operaciones del sistema, mejoradas por Ansible Lightspeed con tecnología watsonx.
  • Acceso a un ecosistema en crecimiento de bibliotecas y marcos relacionados con IA, optimizados para IBM Power10 y Power11.
  • Mayor extensibilidad de código abierto, con más de 500 paquetes en AIX Toolbox y gestión de paquetes basada en DNF para una administración simplificada.

Estos desarrollos reflejan la continua evolución de AIX como plataforma diseñada para soportar operaciones más autónomas e impulsadas por la información.

Diseñado para lo que está por venir 

La hoja de ruta de AIX publicada por IBM describe la inversión en curso en la plataforma y su integración con IBM Power. Esto incluye un enfoque continuo en la seguridad, la preparación para la nube híbrida y el soporte para cargas de trabajo de misión crítica.

AIX continúa representando las cualidades que las empresas modernas priorizan:

  • Fiabilidad
  • Continuidad
  • Rendimiento probado
  • Diseño con visión de futuro

Explore cómo AIX puede apoyar los objetivos de modernización y preparación para IA de su organización. 

Azucena Castro

Product Marketer Manager, AIX & Oracle Workloads

IBM