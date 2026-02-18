Anuncio de los 40 años de AIX: la base autónoma para la era crítica de la IA

Durante 40 años, AIX ha dado soporte a muchos de los sistemas empresariales más importantes del mundo.
En sectores como la banca, la sanidad, el gobierno y el transporte, AIX ha proporcionado sistemáticamente la estabilidad, seguridad y continuidad operativa que las organizaciones esperan de sus entornos de misión crítica.
Hoy en día, a medida que las empresas evolucionan hacia operaciones empresariales cada vez más basadas en datos e IA, AIX sigue avanzando como una base inteligente y habilitada para la automatización diseñada para dar soporte a estas necesidades emergentes.
En toda la comunidad AIX, muchos profesionales rastrean su desarrollo técnico inicial hasta esta plataforma. AIX fue donde aprendieron los fundamentos de la administración empresarial, desde SMIT hasta la gestión de volúmenes lógicos, y adquirieron experiencia en la gestión de entornos de producción.
Esta familiaridad duradera sigue formando parte del valor de AIX, lo que permite a las organizaciones beneficiarse de habilidades maduras y experiencia operativa.
Entre bastidores, AIX se ha utilizado en entornos que requieren altos niveles de estabilidad y seguridad, entre ellos:
Estos ejemplos reflejan cómo las organizaciones han confiado en AIX como parte de su infraestructura operativa.
AIX también ha servido como plataforma para importantes transiciones de infraestructura.
Cuando Airbus se hizo cargo por completo del programa A220, realizó la transición de más de 100 sistemas interconectados en entornos de PLM, ERP, MES y proveedores. Al trabajar con IBM, Airbus completó esta migración en aproximadamente 18 meses, manteniendo la producción en curso. Los resultados reportados incluyeron procesos de cierre financiero simplificados y aumento de la productividad de la ingeniería
A medida que las empresas se modernizan, necesitan plataformas que respalden operaciones coherentes y, al mismo tiempo, ofrezcan un camino a seguir. AIX ofrece:
Estas características ayudan a respaldar la continuidad operativa en entornos modernos.
A medida que las organizaciones adoptan aplicaciones con uso intensivo de datos y mejoradas por la IA, la infraestructura debe ayudar a mantener un rendimiento y una disponibilidad consistentes. AIX se alinea con esta dirección a través de:
Estos avances respaldan el papel de AIX en las cargas de trabajo empresariales críticas para la IA.
AIX está entrando en una nueva fase, en la que la automatización y la inteligencia son fundamentales en la experiencia de la plataforma. Esto incluye:
Estos desarrollos reflejan la continua evolución de AIX como plataforma diseñada para soportar operaciones más autónomas e impulsadas por la información.
La hoja de ruta de AIX publicada por IBM describe la inversión en curso en la plataforma y su integración con IBM Power. Esto incluye un enfoque continuo en la seguridad, la preparación para la nube híbrida y el soporte para cargas de trabajo de misión crítica.
AIX continúa representando las cualidades que las empresas modernas priorizan:
Explore cómo AIX puede apoyar los objetivos de modernización y preparación para IA de su organización.