En una era caracterizada por la IA híbrida, agéntica y soberana, IBM y AMD están trazando conjuntamente el plan para el futuro de la informática empresarial.
A medida que las empresas impulsan la IA en la producción y los gobiernos y sectores regulados ponen mayor énfasis en la soberanía digital, las decisiones de tecnología dependen cada vez más de plataformas abiertas y de confianza diseñadas para el control, la transparencia y el rendimiento. Ese impulso continúa acelerándose a medida que AMD e IBM profundizan su colaboración, alineando las CPU y GPU líderes de AMD con IBM Software, IBM Infrastructure, IBM Cloud y las plataformas híbridas abiertas de Red Hat para ofrecer IA y HPC de nivel empresarial a escala.
Esta colaboración refleja una clara realidad del mercado: la IA y la HPC ya no se conforman con el mero rendimiento bruto. Requieren plataformas integradas y preparadas para la soberanía, diseñadas para la implementación híbrida, la alineación normativa y el gobierno empresarial.
En Think 2026, IBM anunció la disponibilidad general de IBM Sovereign Core, una plataforma de software de soberanía lista para usar que combina un plano de control de IA, pruebas continuas de cumplimiento normativo y flujos de trabajo de agentes regulados. Está diseñada para ayudar a empresas, gobiernos y proveedores de servicios a implementar y gestionar entornos soberanos preparados para la IA, con un control total por parte del cliente sobre los datos, las operaciones y el gobierno.
AMD es socio de lanzamiento de IBM Sovereign Core, que aporta computación fiable y de alto rendimiento a las implementaciones de IA soberana en todo el mundo. IBM y AMD están colaborando para facilitar la implementación de IA soberana a través de IBM Sovereign Core.
Con IBM Sovereign Core, las organizaciones pueden implementar controles de soberanía continuos en infraestructura, datos, cargas de trabajo y operaciones, al tiempo que mantienen el rendimiento requerido para la IA moderna. Las CPU y GPU de AMD forman una base crítica, lo que permite a los clientes implementar entornos de IA soberanos sin sacrificar la densidad informática, las capacidades de aceleración o la eficiencia.
"El día de hoy marca una expansión de nuestra alianza estratégica con IBM, reuniendo nuestras capacidades para ayudar a los clientes empresariales a acelerar a través de la innovación abierta", dijo Philip Guido, vicepresidente ejecutivo y director comercial de AMD. "Al combinar el portfolio de informática de alto rendimiento de AMD con la experiencia de IBM en IA empresarial y la plataforma de nube híbrida abierta de Red Hat, ofrecemos soluciones integrales de IA que permiten a nuestros clientes avanzar más rápido, escalar de forma más inteligente y obtener resultados empresariales tangibles".
IBM Sovereign Core en plataformas AMD ayuda a las organizaciones a:
AMD sigue marcando el ritmo en el ámbito de la informática empresarial con arquitecturas de CPU y GPU optimizadas para la IA, las cargas de trabajo con uso intensivo de datos y la computación de alto rendimiento. Lo que está cambiando, y acelerando, es la profundidad con la que la innovación de AMD está ahora integrada en el portfolio de IBM.
Desde IBM Software y Red Hat hasta IBM Cloud y las plataformas de infraestructura, el liderazgo de AMD en el ámbito de los semiconductores se está traduciendo en resultados empresariales listos para su implementación. Esta integración más estrecha permite a los clientes que utilizan arquitecturas AMD implementar cargas de trabajo de forma coherente en centros de datos tradicionales, entornos híbridos y plataformas soberanas.
IBM Software desempeña un papel cada vez más estratégico a la hora de potenciar el valor de AMD para las empresas. A través de la automatización, la modernización de aplicaciones, los datos y la IA, IBM continúa optimizando su portfolio para entornos basados en AMD, ayudando a los clientes a traducir el rendimiento de la infraestructura en un impacto empresarial medible.
En combinación con Red Hat Enterprise Linux, Red Hat OpenShift y Red Hat AI Enterprise, esta base de software permite a las organizaciones:
Este enfoque flexible, abierto y nativo de Kubernetes garantiza la portabilidad al tiempo que proporciona a las organizaciones la confianza operativa necesaria para los casos de uso de IA regulados y de misión crítica.
El objetivo a largo plazo de IBM es transformar los sistemas empresariales de misión crítica en plataformas inteligentes y autónomas que ofrezcan resultados empresariales medibles. Esta estrategia es especialmente evidente en la evolución de IBM Db2, a medida que las plataformas de datos fundamentales pasan de ser sistemas de registro pasivos a participar de forma activa y regulada en operaciones de IA impulsadas por agentes.
Lanzado a principios de este año, IBM Db2 Genius Hub redefine Db2 como una base de datos autónoma para la era de la IA agéntica, ya que introduce operaciones basadas en IA en las tareas de mantenimiento, corrección de errores y respuesta a incidentes, con intervención humana. Esto transforma la gestión de la base de datos, que pasa de una resolución de problemas reactiva a una autonomía proactiva, y reduce considerablemente el esfuerzo manual, los costes y el tiempo necesario para resolver los problemas.
IBM ha validado Db2 Genius Hub en AMD Instinct MI300X para cumplir con los requisitos piloto de los clientes, con pruebas MI355X en marcha, lo que refuerza la computación acelerada de AMD como base para operaciones de datos autónomas escalables y gobernadas.
Las empresas y las organizaciones del sector público necesitan plataformas de IA en las que puedan confiar a escala. IBM Cloud, con CPU AMD EPIC y GPU Instinct, ofrece una base sólida para el entrenamiento y la inferencia de modelos de IA, al tiempo que admite modelos de implementación que se ajustan a los requisitos normativos, de residencia y de soberanía de datos.
En combinación con Red Hat AI Enterprise, los clientes pueden crear soluciones de IA abiertas y portables que reducen la dependencia de las pilas de software propietarias, al tiempo que mantienen un alto rendimiento y un buen control del gobierno.
En cargas de trabajo en las que el rendimiento es fundamental, como la automatización del diseño electrónico (EDA), la simulación avanzada y la computación científica, se espera que los procesadores AMD EPYC™ de 5a generación en IBM Cloud ofrezcan la densidad de núcleos, el ancho de banda de memoria y la eficiencia necesarios para un rendimiento HPC sostenido.
La infraestructura y los servicios de IBM amplían las capacidades de las CPU de AMD con funciones de programación, fiabilidad y gestión del ciclo de vida a nivel empresarial, lo que permite soportar cargas de trabajo de HPC de misión crítica en entornos híbridos y regulados.
En Think, IBM y AMD destacaron cómo la era agéntica de la IA está remodelando los requisitos de infraestructura, a medida que los agentes de IA, los grandes modelos de lenguaje y las cargas de trabajo de HPC se escalan en entornos cada vez más distribuidos. La sesión "Desarrollo de una estrategia de IA con computación en cualquier lugar con IBM Cloud y AMD" mostró cómo la sólida colaboración entre IBM y AMD está sentando las bases para una IA híbrida con computación en cualquier lugar, combinando un rendimiento excepcional con una portabilidad fluida entre entornos en la nube y locales.
La sesión demostró cómo las GPU AMD Instinct combinadas con la red de IA Pollara 400G permiten el entrenamiento y la inferencia de IA de alto rendimiento utilizando la capacidad y el ancho de banda HBM líderes del sector, mientras que los procesadores AMD EPYC proporcionan una red troncal eficiente y segura para cargas de trabajo híbridas de uso general y HPC.
Con IBM watsonx y Red Hat OpenShift, las organizaciones pueden orquestar un único ciclo de vida de la IA en nubes públicas y privadas, lo que simplifica las operaciones y mantiene el rendimiento, la apertura y el control a escala.
Los entornos modernos de IA requieren una base de datos que esté lista para usar desde el primer momento. IBM Fusion ofrece una plataforma de datos de IA preintegrada y definida por software que está lista para la producción desde el primer momento. Gracias a sus configuraciones validadas, su implementación automatizada y su gestión unificada del ciclo de vida, IBM Fusion elimina las dificultades que conlleva la creación y el funcionamiento de entornos de datos de IA, lo que permite a las organizaciones poner en marcha una plataforma de datos completa de forma rápida y coherente, sin necesidad de realizar ingeniería personalizada.
Una vez implementados, IBM Fusion e IBM Storage Scale juntos proporcionan una plataforma de datos diseñada para escalar el rendimiento de las cargas de trabajo de IA y HPC más exigentes. Los servicios de datos de alto rendimiento y baja latencia garantizan que las CPU y GPU de AMD se utilicen plenamente para el entrenamiento, la inferencia y las simulaciones de cálculo intensivo. Para acelerar aún más la adopción, IBM está desarrollando una arquitectura de referencia para los clientes de AMD que combina IBM Storage Scale con GPU AMD Instinct MI355X, proporcionando una ruta prescriptiva y lista para la producción para escalar el rendimiento de la IA al tiempo que reduce el riesgo de implementación y el tiempo de obtención de valor.
Al garantizar un flujo continuo de datos de alta calidad para impulsar la IA y el análisis, IBM Fusion ofrece los servicios de datos empresariales necesarios para ejecutar la IA a escala en entornos de producción. La plataforma incluye capacidades integradas de protección de datos, como copia de seguridad y restauración, recuperación ante desastres y resiliencia basada en políticas en implementaciones híbridas y soberanas. Los servicios de almacenamiento permiten una ubicación eficiente de los datos, la gestión del ciclo de vida y el control de acceso, mientras que los servicios de datos preparados para vectores admiten flujos de trabajo de IA que se basan en embeddings y búsqueda semántica, lo que convierte a IBM Fusion en una plataforma de datos de IA llave en mano diseñada no solo para la escalabilidad, sino también para las operaciones empresariales a largo plazo.
Ampliando su colaboración, IBM y AMD anunciaron a mediados de 2025 sus planes para desarrollar arquitecturas informáticas de próxima generación basadas en la visión de IBM de integrar las ventajas de los ordenadores cuánticos y la informática de alto rendimiento, lo que se conoce como supercomputación centrada en la cuántica.
La colaboración entre IBM y AMD aúna el liderazgo de IBM en computación cuántica con las fortalezas de AMD en CPU, GPU, aceleradores y arquitecturas de HPC, con el fin de abordar problemas que están fuera del alcance de cualquier paradigma informático por sí solo.
En lugar de considerar los sistemas cuánticos como plataformas independientes, IBM y AMD se centran en flujos de trabajo híbridos cuánticos-clásicos, en los que las distintas partes de un problema se ejecutan en el paradigma computacional más adecuado para resolverlas. En este modelo, los ordenadores cuánticos pueden abordar problemas inherentemente cuánticos, como la simulación u optimización molecular, mientras que los sistemas clásicos con tecnología AMD gestionan el proceso de datos a gran escala, la IA y la computación numérica, lo que permite obtener resultados mucho más rápidos y precisos.
La colaboración ampliada entre AMD, Red Hat e IBM (que abarca el hardware, el software, la infraestructura, la nube y, ahora, IBM Sovereign Core) ofrece una potente plataforma para la IA empresarial y soberana.
En conjunto, permiten a las organizaciones:
Esto marca la siguiente etapa de este impulso: innovación impulsada por AMD, ofrecida a través de IBM en forma de plataformas abiertas, fiables y preparadas para el entorno empresarial, diseñadas para la IA híbrida y soberana a escala.
Lea el comunicado de prensa de IBM Sovereign Core en Think
IBM. “Introducing IBM Sovereign Core: A new software foundation for sovereignty”. 15 de enero de 2026.
Techaisle. “The unseen engine: IBM’s three‑way partnership strategy is its secret weapon in the enterprise AI race”.
IBM. “IBM and AMD Collaborate with Zyphra on Next‑Generation AI Infrastructure”. 1 de octubre de 2025.
AMD. “IBM and AMD Join Forces to Build the Future of Computing”. 26 de agosto de 2025.
Red Hat. “Red Hat and AMD Strengthen Strategic Collaboration, Expand Customer Choice for AI and Virtualization Across the Hybrid Cloud”. 20 de mayo de 2025.