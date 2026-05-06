En Think 2026, IBM anunció la disponibilidad general de IBM Sovereign Core, una plataforma de software de soberanía lista para usar que combina un plano de control de IA, pruebas continuas de cumplimiento normativo y flujos de trabajo de agentes regulados. Está diseñada para ayudar a empresas, gobiernos y proveedores de servicios a implementar y gestionar entornos soberanos preparados para la IA, con un control total por parte del cliente sobre los datos, las operaciones y el gobierno.

AMD es socio de lanzamiento de IBM Sovereign Core, que aporta computación fiable y de alto rendimiento a las implementaciones de IA soberana en todo el mundo. IBM y AMD están colaborando para facilitar la implementación de IA soberana a través de IBM Sovereign Core.

Con IBM Sovereign Core, las organizaciones pueden implementar controles de soberanía continuos en infraestructura, datos, cargas de trabajo y operaciones, al tiempo que mantienen el rendimiento requerido para la IA moderna. Las CPU y GPU de AMD forman una base crítica, lo que permite a los clientes implementar entornos de IA soberanos sin sacrificar la densidad informática, las capacidades de aceleración o la eficiencia.

"El día de hoy marca una expansión de nuestra alianza estratégica con IBM, reuniendo nuestras capacidades para ayudar a los clientes empresariales a acelerar a través de la innovación abierta", dijo Philip Guido, vicepresidente ejecutivo y director comercial de AMD. "Al combinar el portfolio de informática de alto rendimiento de AMD con la experiencia de IBM en IA empresarial y la plataforma de nube híbrida abierta de Red Hat, ofrecemos soluciones integrales de IA que permiten a nuestros clientes avanzar más rápido, escalar de forma más inteligente y obtener resultados empresariales tangibles".