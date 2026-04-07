ALTK‑Evolve: el aprendizaje sobre la marcha para agentes de IA ya está disponible para los desarrolladores

ALTK‑Evolve es un marco práctico que convierte la experiencia de los agentes en una guía reutilizable y justo a tiempo. El enfoque mejora la fiabilidad en tareas realistas de varios pasos, especialmente las difíciles, sin inflar el contexto, y se integra sin problemas con las pilas de agentes populares.

La mayoría de los agentes pueden releer las transcripciones de ayer, pero les cuesta aprender los principios subyacentes de un dominio. Esa brecha se manifiesta en forma de errores repetidos, un comportamiento frágil cuando cambian las entradas y una mala transferencia de las lecciones a situaciones nuevas.

La introducción de ALTK-Evolve cierra la brecha al obtener perspectivas de la experiencia en una guía portátil que los agentes pueden aplicar en todas las tareas. En lugar de reproducir los registros, el sistema aprende de ellos, destacando los patrones relevantes y descartando el ruido, de modo que cada nueva ejecución es un poco más inteligente que la anterior.