ALTK‑Evolve: el aprendizaje sobre la marcha para agentes de IA ya está disponible para los desarrolladores

Su agente no debería despertarse cada mañana sintiéndose como un becario. Con ALTK‑Evolve, aprende sobre la marcha, tarea a tarea.
ALTK‑Evolve es un marco práctico que convierte la experiencia de los agentes en una guía reutilizable y justo a tiempo. El enfoque mejora la fiabilidad en tareas realistas de varios pasos, especialmente las difíciles, sin inflar el contexto, y se integra sin problemas con las pilas de agentes populares.
La mayoría de los agentes pueden releer las transcripciones de ayer, pero les cuesta aprender los principios subyacentes de un dominio. Esa brecha se manifiesta en forma de errores repetidos, un comportamiento frágil cuando cambian las entradas y una mala transferencia de las lecciones a situaciones nuevas.
La introducción de ALTK-Evolve cierra la brecha al obtener perspectivas de la experiencia en una guía portátil que los agentes pueden aplicar en todas las tareas. En lugar de reproducir los registros, el sistema aprende de ellos, destacando los patrones relevantes y descartando el ruido, de modo que cada nueva ejecución es un poco más inteligente que la anterior.
En esencia, el marco convierte los registros de ejecución sin procesar en conocimientos prácticos. Una vez que un agente completa una tarea, se analizan los registros de interacción (procesos mentales, llamadas a herramientas, resultados) para extraer reglas generalizables, en lugar de soluciones puntuales. Esas reglas candidatas se evalúan en función de su frecuencia, impacto y confianza; solo las útiles se mantienen a largo plazo.
Cuando comienza una nueva tarea, el tiempo de ejecución recupera exactamente la orientación relevante para las herramientas y el contexto en cuestión y la inyecta en el momento de la acción. El resultado es una memoria ágil que agudiza el juicio sin abrumar la instrucción.
El sistema reúne a los equipos allí donde están. Puede comenzar con una configuración sencilla para familiarizarse rápidamente con el flujo de trabajo, añadir seguimiento low-code a los agentes existentes de tipo ReAct cuando esté listo para obtener mayor visibilidad, o integrarlo a fondo en tiempos de ejecución personalizados para lograr una observabilidad y un control totales. Sea cual sea el camino que elija, el énfasis sigue siendo el mismo: aprender continuamente del trabajo real y luego aplicar esas lecciones precisamente cuando importan.
En App World, donde los agentes realizan tareas realistas con API de varios pasos, la incorporación de indicaciones en el momento oportuno procedentes del sistema de memoria aumentó la tasa de consecución de los objetivos de los escenarios en +8,9 puntos en general, registrándose las mayores mejoras en las tareas más difíciles (+14,2). Estas mejoras reflejan una verdadera generalización, más que una mera memorización: los agentes se comportaron de forma más coherente en las distintas variantes de los escenarios y mostraron menos “instabilidad” cuando el flujo de control se volvía más complejo.
ALTK-Evolve ofrece cuatro beneficios clave:
Pruebe una configuración ligera para experimentar el bucle de mejora en cuestión de minutos con sus agentes existentes, como Claude Code o IBM® Bob.
Habilite el seguimiento low-code en un agente de tipo ReAct para visualizar pensamientos, acciones y resultados; a continuación, sincroniza los registros para generar recomendaciones prácticas de mejora.
Integre a fondo con tiempos de ejecución personalizados cuando necesite una visibilidad completa de los planes, las llamadas a herramientas y los estados intermedios.
Autores adicionales: Jayaram Radhakrishnan (científico de investigación sénior), Punleuk Oun (ingeniero de software), Gaodan Fang (ingeniero de software) y Gegi Thomas (STSM)