La IA en IBM® Z: abriendo camino hacia el futuro de la innovación empresarial

En los últimos años, la IA ha evolucionado rápidamente, e IBM Z ha evolucionado con ella. La plataforma está preparada para la IA agéntica, desde una orquestación segura hasta aceleradores integrados en la plataforma diseñados especialmente, así como una experiencia asistida por IA.

Se trata de una innovación que puede aportar valor hoy para mejorar la productividad, ganar eficiencia y reducir el riesgo. Los clientes han acelerado su transformación digital, mejorado las predicciones de seguros, detectando más fraudes en tiempo real, dinamizado sus habilidades de TI y mucho más.

De cara al futuro, estamos transformando el full stack para ofrecer una experiencia más simplificada y centrada en la IA, y estamos ampliando nuestras opciones de IA para desbloquear más valor para sus aplicaciones y datos.