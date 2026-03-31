La IA en IBM® Z: abriendo camino hacia el futuro de la innovación empresarial

Hoy compartimos una mirada al futuro con una nueva perspectiva de la IA para IBM Z. La hoja de ruta que se presenta a continuación ofrece una visión “full stack” del valor que aportamos, desde la infraestructura hasta el nivel operativo, pasando por las aplicaciones y los datos.
En los últimos años, la IA ha evolucionado rápidamente, e IBM Z ha evolucionado con ella. La plataforma está preparada para la IA agéntica, desde una orquestación segura hasta aceleradores integrados en la plataforma diseñados especialmente, así como una experiencia asistida por IA.
Se trata de una innovación que puede aportar valor hoy para mejorar la productividad, ganar eficiencia y reducir el riesgo. Los clientes han acelerado su transformación digital, mejorado las predicciones de seguros, detectando más fraudes en tiempo real, dinamizado sus habilidades de TI y mucho más.
De cara al futuro, estamos transformando el full stack para ofrecer una experiencia más simplificada y centrada en la IA, y estamos ampliando nuestras opciones de IA para desbloquear más valor para sus aplicaciones y datos.
IBM Z ofrece la infraestructura de alto rendimiento y baja latencia esencial para las cargas de trabajo de misión crítica. A medida que la IA ha evolucionado hacia los requisitos modernos, IBM Z está en una posición única para dar soporte a estos pipelines de datos y cargas de trabajo gracias a un enfoque totalmente integrado que incluye hardware, integración operativa y software que permite a los usuarios aprovechar al máximo sus datos.
IBM Z presenta un diseño y características de hardware avanzados, entre los que destacan los procesadores Telum y Telum II con aceleradores de IA en chip. Hace poco, se introdujo IBM Spyre Accelerator con el fin de ampliar y ofrecer una mayor escalabilidad para la versatilidad de modelos múltiples y la inteligencia artificial. Estas capacidades permiten la inferencia en tiempo real y la ejecución de modelos directamente en la plataforma, combinando el entorno de datos seguro y de alta integridad y la escalabilidad y el rendimiento que necesitan los clientes.
Aunque IBM Z es más conocido por su procesamiento de transacciones a velocidad y escala, la IA está permitiendo nuevas capacidades para interactuar con esas mismas transacciones en tiempo real, como la detección del fraude y la gestión de reclamaciones de seguros con IA generativa. IBM Z ahora aprovecha las soluciones de IA generativa para simplificar y optimizar la forma en que los desarrolladores, operadores y programadores interactúan y gestionan la plataforma.
Las oportunidades para que los clientes desarrollen programas impulsados por IA están disponibles hoy, apoyando iniciativas estratégicas, no solo PoC o proyectos.
Desde el lanzamiento del procesador Telum en 2022 (y las capacidades de machine learning disponibles incluso antes), IBM ha estado a la vanguardia de la habilitación del valor de la IA empresarial a escala.
La adopción de la IA está creciendo y el volumen de datos está aumentando a un ritmo rápido, pero el verdadero valor diferenciador aún está por llegar. Las empresas necesitan transformar sus procesos y modelos operativos para maximizar el valor y el ROI. La transformación empresarial no ocurre de la noche a la mañana: requiere una visión, un plan y un enfoque iterativo, y por supuesto, la plataforma adecuada.
Comprender el futuro de su infraestructura, software y herramientas será crítico para el éxito.
Los programas empresariales infundidos con IA son iniciativas verdaderamente estratégicas dentro de una organización que integran la inteligencia artificial en todas las funciones, los procesos y los sistemas empresariales para impulsar decisiones más inteligentes, la automatización y la innovación. En lugar de tratar la IA como una herramienta, un programa que impulsa la IA incorpora las capacidades de la IA en el núcleo de las operaciones empresariales.
En la actualidad, existe una amplia gama de casos de uso de la IA en IBM Z, cada uno de ellos diseñado para aprovechar al máximo la ventaja única que supone aplicar la IA a los datos de la plataforma. Al optar por innovar en IBM Z, puede maximizar el valor y las inversiones en IA hoy y en los años venideros.
Seguiremos publicando actualizaciones a medida que avancemos en esta hoja de ruta. Por ahora, explore las novedades de la IA para Z.
Obtenga más información sobre cómo el mainframe modernizado está preparado para la IA.