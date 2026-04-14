La IA está redefiniendo el futuro de los deportes: las startups ya pueden entrar en juego

Al igual que otros sectores, las ligas deportivas, los equipos y los torneos generan una cantidad ingente de datos, ya sean análisis de jugadores, cifras de audiencia de los aficionados o de otro tipo. Sin embargo, hasta hace poco, gran parte de esos datos se habían infrautilizado en el mundo del deporte, en comparación con la mayoría de los demás sectores maduros. La IA está cambiando ese paradigma por completo, cambiando el juego.

En equipos, ligas, emisoras y más, la IA se está convirtiendo en un actor clave que está transformando la toma de decisiones. El sector deportivo está en condiciones de obtener enormes beneficios gracias a una oleada de nuevas empresas emergentes que consideran a estas entidades deportivas como las oportunidades de negocio a gran escala, a tiempo completo y durante todo el año que realmente son.

Las empresas emergentes que impulsan este cambio no están creando mejoras graduales, sino que están definiendo la arquitectura fundamental de un sector listo para una transformación a gran escala, haciendo que lo que antes era inconmensurable ahora sea mensurable.

¿Qué significa esto y dónde reside la oportunidad para las entidades deportivas?

Para los aficionados : la IA ofrece perspectivas en tiempo real durante las retransmisiones, contenido personalizado, participación digital inmersiva y experiencias de estadio de próxima generación que profundizan la conexión y amplían la participación más allá del propio evento.

: la IA ofrece perspectivas en tiempo real durante las retransmisiones, contenido personalizado, participación digital inmersiva y experiencias de estadio de próxima generación que profundizan la conexión y amplían la participación más allá del propio evento. Para equipos y ligas : la IA consume y analiza datos de rendimiento a una velocidad y escala sin precedentes, desde el seguimiento de los jugadores y la biomecánica, hasta la comprensión de los matices de la estrategia específica del ámbito deportivo, convirtiendo la complejidad en inteligencia que se puede ejecutar. La IA también es capaz de analizar la eficacia de las operaciones dentro del estadio y determinar cómo ampliar las iniciativas de fidelización de los aficionados, por ejemplo, entrando en nuevos mercados o llegando a nuevos segmentos de público.

: la IA consume y analiza datos de rendimiento a una velocidad y escala sin precedentes, desde el seguimiento de los jugadores y la biomecánica, hasta la comprensión de los matices de la estrategia específica del ámbito deportivo, convirtiendo la complejidad en inteligencia que se puede ejecutar. La IA también es capaz de analizar la eficacia de las operaciones dentro del estadio y determinar cómo ampliar las iniciativas de fidelización de los aficionados, por ejemplo, entrando en nuevos mercados o llegando a nuevos segmentos de público. Para los jugadores: con la llegada de los wearables y las nuevas tecnologías sanitarias, los jugadores y los entrenadores disponen de nuevos datos para el seguimiento de la salud. La IA también proporciona perspectivas, estadísticas y resúmenes nunca vistos que pueden ayudar a descubrir nuevos patrones y perspectivas para mejorar su juego.

Dada la gran cantidad de innovaciones que se están produciendo en todo el ecosistema del negocio del deporte, la ventaja competitiva dependerá cada vez más de la eficacia con la que los equipos de las organizaciones incorporen la inteligencia artificial a su estrategia.