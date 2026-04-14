La IA está redefiniendo el futuro de los deportes: las startups ya pueden entrar en juego

La IA está remodelando la economía deportiva mundial de 2,3 billones de dólares, no solo en el campo, sino también en la forma en la que nos conectamos, competimos y vivimos la experiencia del juego desde la banda o desde la palma de la mano.
Al igual que otros sectores, las ligas deportivas, los equipos y los torneos generan una cantidad ingente de datos, ya sean análisis de jugadores, cifras de audiencia de los aficionados o de otro tipo. Sin embargo, hasta hace poco, gran parte de esos datos se habían infrautilizado en el mundo del deporte, en comparación con la mayoría de los demás sectores maduros. La IA está cambiando ese paradigma por completo, cambiando el juego.
En equipos, ligas, emisoras y más, la IA se está convirtiendo en un actor clave que está transformando la toma de decisiones. El sector deportivo está en condiciones de obtener enormes beneficios gracias a una oleada de nuevas empresas emergentes que consideran a estas entidades deportivas como las oportunidades de negocio a gran escala, a tiempo completo y durante todo el año que realmente son.
Las empresas emergentes que impulsan este cambio no están creando mejoras graduales, sino que están definiendo la arquitectura fundamental de un sector listo para una transformación a gran escala, haciendo que lo que antes era inconmensurable ahora sea mensurable.
¿Qué significa esto y dónde reside la oportunidad para las entidades deportivas?
Dada la gran cantidad de innovaciones que se están produciendo en todo el ecosistema del negocio del deporte, la ventaja competitiva dependerá cada vez más de la eficacia con la que los equipos de las organizaciones incorporen la inteligencia artificial a su estrategia.
Durante más de 35 años, IBM ha sido un partner de innovación de confianza para las instituciones deportivas más emblemáticas del mundo, desde The Masters, Wimbledon, el US Open, la Fórmula 1 y la UFC. Hemos moldeado cómo el mundo observa, analiza e interactúa con el deporte, y vemos que el sector entra en un punto de inflexión generacional.
Las startups que operan en la intersección de los deportes y la tecnología no están desarrollando características aisladas. Están creando la infraestructura digital que definirá el funcionamiento del ecosistema deportivo mundial durante décadas.
El IBM® Sports Tech Startup Challenge contará con presentaciones en la Web Summit de Río, la Web Summit de Vancouver y la Web Summit de Lisboa, así como en el marco de importantes eventos tecnológicos como la a16z Tech Week 2026 en Nueva York y San Francisco. Las presentaciones ofrecen a los fundadores un espacio donde surge la innovación, brindando a las startups la oportunidad de presentar sus soluciones ante un público interesado de todo el mundo.
Las presentaciones ofrecen visibilidad no solo ante los medios de comunicación y el público, sino también ante los principales responsables de la toma de decisiones de los equipos de IBM Ventures e IBM Sports and Entertainment Partnerships, así como ante fondos de capital riesgo y líderes tecnológicos que pueden ofrecer orientación y contactos valiosos.
A finales de 2026, las startups podrán ser invitadas, a discreción de IBM, al concurso IBM Sports Tech Startup Prize en la Web Summit de Lisboa para presentar su solución de tecnología deportiva y competir por el premio. Las presentaciones serán evaluadas por ejecutivos del equipo de IBM Ventures e IBM Sports and Entertainment Partnerships, atletas famosos y líderes de la industria de capital de riesgo.
La startup ganadora puede recibir una prueba de concepto pagada por valor de hasta 100 000 USD con el equipo de IBM Sports and Entertainment Partnerships sujeta a las aprobaciones aplicables.
El IBM Sports Tech Startup Challenge no es solo un concurso de presentaciones. Es una plataforma de lanzamiento para la próxima generación de IA en el deporte.
IBM Ventures se centra en startups en fase de crecimiento (desde la fase inicial hasta la Serie B, no desde el MVP hasta la fase inicial) dedicadas a la tecnología deportiva y a mejorar el negocio del deporte. En sus evaluaciones, IBM Ventures tiene en cuenta factores como la relevancia estratégica, la composición del equipo, la calidad del producto, el tamaño del mercado y las finanzas.
Nos reunimos con los fundadores allí donde surge la innovación. Desde eventos oficiales de Web Summit en todo el mundo hasta NY y SF Tech Weeks, pasando por eventos deportivos mundiales como el Gran Premio de Gran Bretaña y Wimbledon, IBM organizará exhibiciones de startups para sacar a la luz las startups deportivas impulsadas por IA más emocionantes de todo el mundo.
Nos encantaría verle allí. Solicite su plaza a continuación para tener la oportunidad de participar en uno de nuestros eventos de presentaciones, que tendrán lugar en:
En IBM Ventures, no solo invertimos en el futuro de los deportes; estamos ayudando a construirlo. Buscamos fundadores visionarios que desarrollen soluciones preparadas para la empresa y con IA que desbloqueen resultados competitivos, operativos y comerciales significativos para las organizaciones deportivas de todo el mundo. Si es una startup global que está dando forma a la próxima era de la tecnología deportiva, queremos saber sobre usted.
Construyamos juntos el futuro del juego.
Las presentaciones del Programa Discovery son eventos independientes destinados exclusivamente a dar a conocer el programa. La participación en un evento de presentación, o la selección como participante o ganador del mismo, no confiere derecho a participar, prioridad, clasificación ni acceso al Web Summit Lisbon Prize Challenge, al que solo se puede acceder por invitación. Las invitaciones se extienden únicamente a discreción de IBM.
La participación o la victoria en un evento de presentación no garantiza una invitación al Web Summit Lisbon Prize Challenge, ni ninguna inversión, prueba de concepto, asociación comercial o relación comercial presente o futura con IBM.
Cualquier posible compromiso con la prueba de concepto está sujeto a los requisitos internos de IBM, las aprobaciones aplicables y la firma de acuerdos definitivos separados, incluyendo una declaración de trabajo mutuamente acordada.
La participación está sujeta a las leyes locales aplicables y a los términos y reglas oficiales de la promoción, que se publicarán antes de cada evento.