De la IA oculta a la IA gobernada: cerrar la brecha de visibilidad con watsonx.governance

Al igual que la TI invisible, la IA en la sombra (en su sentido más amplio) se refiere al uso de sistemas que operan fuera de los procesos formales de gobierno, como cuando los empleados emplean aplicaciones no autorizadas de IA. Sin embargo, cada vez más implica equipos internos que construyen agentes de IA, integran nuevos modelos fundacionales, conectan servidores MCP e implementan flujos de trabajo autónomos sin suficiente visibilidad de gobierno.

A medida que las organizaciones escalan las iniciativas de IA generativa e IA agéntica, los equipos de gobierno se enfrentan a un reto de visibilidad cada vez mayor. Se están construyendo nuevos sistemas de IA en unidades de negocio, equipos de desarrollo y programas de innovación más rápido de lo que los procesos tradicionales de gobierno pueden seguir el ritmo.

"La mayoría de las organizaciones han intentado responder a eso con catálogos de inventario heredados, y siguen formando parte de ese 27 % que no sabe dónde se utiliza su IA. Porque el problema no es solo saber qué activos se tienen. Se trata de entender el contexto empresarial que los rodea", afirma Maryam Ashoori, vicepresidenta de producto e ingeniería e inventora maestra de IBM en IBM Think 2026.