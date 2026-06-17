IBM watsonx.data intelligence aporta un contexto fiable a los agentes de IA en entornos autogestionados

IBM anuncia la inteligencia de datos agénticos en watsonx.data intelligence, que da a los agentes de IA acceso al contexto de confianza que necesitan para descubrir, comprender y trabajar con datos empresariales.
Los agentes de IA se están integrando rápidamente en el funcionamiento de las organizaciones, automatizando tareas, analizando información y acelerando la toma de decisiones. Pero su eficacia depende de un factor crítico: el acceso a datos fiables y bien entendidos.
Sin una comprensión clara de los datos subyacentes y de cómo se definen, relacionan y gobiernan, los agentes se ven obligados a confiar en señales incompletas, lo que aumenta el riesgo de obtener resultados inexactos.
Para abordar esto, IBM está introduciendo Agentic Data Intelligence en watsonx.data intelligence, ampliando su disponibilidad más allá de la oferta SaaS anunciada el pasado abril a implementaciones autogestionadas. Esto permite a las organizaciones ejecutarlo en su propia infraestructura con control total sobre los datos, el gobierno de datos y los requisitos de seguridad, aportando al mismo tiempo un contexto empresarial y operativo de confianza directamente a las interacciones con los agentes de IA.
Los agentes de IA son más efectivos cuando están conectados a la capa de conocimiento empresarial, con acceso a definiciones de negocio, linaje, políticas de gobierno y perspectivas sobre la calidad de los datos. Gran parte de esta información ya existe, pero permanece desconectada de donde operan los agentes, lo que limita la interpretación fiable y reduce la confianza en los flujos de trabajo impulsados por IA.
La inteligencia de datos de agencia está diseñada para satisfacer esta necesidad al incorporar las capacidades de watsonx.data intelligence a las interacciones del agente de IA. Utilizando el Model Context Protocol (MCP), un estándar emergente para conectar sistemas de IA con datos y herramientas empresariales, los agentes pueden acceder dinámicamente a metadatos fiables y contexto de gobierno desde watsonx.data intelligence en tiempo de ejecución.
Esto permite a los agentes ir más allá del acceso a datos y operar con una comprensión compartida del significado empresarial, las relaciones, la propiedad y las políticas. Estas integraciones funcionan en herramientas y aplicaciones existentes, incluyendo IBM Bob, watsonx Orchestrate, Claude, GitHub Copilot, copilotos empresariales y aplicaciones de IA personalizadas.
Con este modelo, los agentes pueden acceder a:
Como resultado, los agentes pueden descubrir datos relevantes más rápido y producir outputs más precisos, explicables y alineados con los estándares empresariales.
Aunque el contexto confiable es esencial, muchas tareas de inteligencia y gobierno de datos requieren procesos estructurados y buenas prácticas para ejecutarse eficazmente. La inteligencia de datos agénticos aborda esto a través de las habilidades de los agentes, que permiten a los agentes actuar sobre los datos de forma coherente.
Las habilidades de los agentes proporcionan a los agentes de IA flujos de trabajo reutilizables para completar tareas comunes de datos. En lugar de determinar cada paso de forma independiente, los agentes siguen secuencias predefinidas que reflejan cómo se lleva a cabo este trabajo en la práctica y se pueden aplicar en escenarios similares.
Estos flujos de trabajo abarcan actividades como:
Muchas de estas tareas implican múltiples herramientas, dependencias y pasos ordenados. Sin una guía clara, la ejecución puede volverse inconsistente, con pasos que se omiten o se realizan fuera de secuencia.
Las habilidades de los agentes definen cómo debe llevarse a cabo este trabajo, incluyendo las acciones paso a paso y las buenas prácticas subyacentes. Dado que estos flujos de trabajo son reutilizables, se pueden aplicar repetidamente, lo que mejora la coherencia y reduce la necesidad de diseñar o coordinar procesos cada vez.
Las tareas que de otro modo requerirían coordinar varias herramientas se gestionan a través de un único flujo de trabajo guiado, lo que reduce el esfuerzo manual y permite obtener resultados más predecibles.
Cuando un usuario interactúa con un agente de IA utilizado dentro de la organización, Agentic Data Intelligence permite a ese agente utilizar el contexto operativo de watsonx.data intelligence para interpretar y responder a la solicitud.
El agente identifica los activos de datos relevantes y los términos de negocio, recupera señales de linaje y calidad de los datos para entender las relaciones y la fiabilidad, y verifica las políticas de propiedad y gobierno antes de generar una respuesta. Para las tareas comunes y recurrentes, las habilidades del agente guían cómo el agente realiza el flujo de trabajo, aplicando pasos predefinidos y prácticas establecidas.
Como esto ocurre en tiempo de ejecución, los agentes operan con datos controlados actuales, no con copias estáticas o duplicadas. Esto hace que el gobierno de datos, el linaje, la calidad y los productos de datos formen parte de cómo los agentes de IA interpretan las solicitudes y producen resultados.
Con acceso a la comprensión semántica, los agentes de IA pueden apoyar los flujos de trabajo clave de datos y gobierno en toda la organización.
Para ver cómo los agentes de IA interactúan con los metadatos gobernados a través del servidor MCP, vea la demostración a continuación.
Agentic Data Intelligence está disponible en watsonx.data intelligence para una implementación autogestionada, lo que brinda a las organizaciones un control total sobre sus datos, gobierno de datos y seguridad. Esto es especialmente relevante en sectores regulados o sensibles a la seguridad.
Al mismo tiempo, al poner el contexto operativo a disposición de los agentes de IA que ya están en uso, los equipos pueden ampliar los flujos de trabajo existentes sin rediseñar sus cimientos. Esto acelera la adopción, reduce la sobrecarga de integración y ayuda a las organizaciones a obtener valor más rápido.
La siguiente fase de la IA empresarial dependerá no solo de mejores modelos, sino de la eficacia con la que esos modelos utilicen el conocimiento organizativo fiable.
Agentic Data Intelligence integra el gobierno, el linaje, la calidad de los datos y la experiencia en flujos de trabajo en el funcionamiento de los agentes de IA, lo que proporciona una base escalable para flujos de trabajo impulsados por la IA y fundamentados en la realidad empresarial. Al integrar un contexto de confianza directamente en las interacciones de los agentes y dotar a estos de habilidades reutilizables, las organizaciones pueden actuar con mayor rapidez sin dejar de mantener el control, la transparencia y la confianza.
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