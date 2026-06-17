IBM watsonx.data intelligence aporta un contexto fiable a los agentes de IA en entornos autogestionados

Los agentes de IA son más efectivos cuando están conectados a la capa de conocimiento empresarial, con acceso a definiciones de negocio, linaje, políticas de gobierno y perspectivas sobre la calidad de los datos. Gran parte de esta información ya existe, pero permanece desconectada de donde operan los agentes, lo que limita la interpretación fiable y reduce la confianza en los flujos de trabajo impulsados por IA.

La inteligencia de datos de agencia está diseñada para satisfacer esta necesidad al incorporar las capacidades de watsonx.data intelligence a las interacciones del agente de IA. Utilizando el Model Context Protocol (MCP), un estándar emergente para conectar sistemas de IA con datos y herramientas empresariales, los agentes pueden acceder dinámicamente a metadatos fiables y contexto de gobierno desde watsonx.data intelligence en tiempo de ejecución.

Esto permite a los agentes ir más allá del acceso a datos y operar con una comprensión compartida del significado empresarial, las relaciones, la propiedad y las políticas. Estas integraciones funcionan en herramientas y aplicaciones existentes, incluyendo IBM Bob, watsonx Orchestrate, Claude, GitHub Copilot, copilotos empresariales y aplicaciones de IA personalizadas.

Con este modelo, los agentes pueden acceder a:

Activos de datos catalogados

Definiciones empresariales

Relaciones de linaje y dependencias

Productos de datos e información de propiedad

Políticas y controles de gobierno

Como resultado, los agentes pueden descubrir datos relevantes más rápido y producir outputs más precisos, explicables y alineados con los estándares empresariales.

Aunque el contexto confiable es esencial, muchas tareas de inteligencia y gobierno de datos requieren procesos estructurados y buenas prácticas para ejecutarse eficazmente. La inteligencia de datos agénticos aborda esto a través de las habilidades de los agentes, que permiten a los agentes actuar sobre los datos de forma coherente.