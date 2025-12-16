Inteligencia artificial Automatización de TI

IA agéntica para una modernización más inteligente del mainframe con IBM® watsonx Code Assistant for Z

La versión 2.8 ayuda a las empresas a desbloquear nuevos niveles de eficiencia e inteligencia en su proceso de modernización a través de una experiencia agente, con las capacidades familiares del producto convergiendo ahora en un flujo de trabajo unificado e intuitivo.

Publicado el 16 de diciembre de 2025
Vista aérea de un hombre con gafas que trabaja en un escritorio escribiendo en un teclado.

Para satisfacer la creciente demanda de eficiencia impulsada por la IA, IBM está mejorando su conjunto de herramientas que lleva la modernización y la automatización directamente a los desarrolladores y arquitectos de mainframe. IBM watsonx Code Assistant for Z es un asistente integral para desarrolladores de modernización de aplicaciones mainframe, impulsado por IA y automatización.

Según un estudio reciente del IBM Institute for Business Value, se espera que las cargas de trabajo habilitadas para IA, muchas impulsadas por IA agéntica, aumenten de solo el 3 % en 2024 al 25 % para el año 2026. Eso representa un aumento de ocho veces, lo que indica un cambio en la forma en que las empresas optimizan los flujos de trabajo para ayudar a desbloquear nuevos niveles de agilidad y eficiencia.

Una nueva experiencia de agencia

El nuevo flujo de trabajo agéntico ayuda a los desarrolladores a completar tareas rápidamente, desde comprender el panorama de aplicaciones hasta reducir la complejidad mediante la refactorización de código monolítico. Por ejemplo, para actualizar una tabla de Db2, un desarrollador podría introducir la instrucción siguiente para activar una tarea de modernización de varios pasos:  "Necesito añadir una columna a la tabla de políticas de motores que recoja si el vehículo es un coche eléctrico. ¿Puede ayudarme a actualizar todos los programas con este campo?"

Con esta instrucción, el flujo de trabajo agéntico está diseñado para identificar automáticamente las dependencias, realiza un análisis de impacto, genera código al tiempo que garantiza que se han aplicado las reglas de codificación y compila y construye para su verificación. Este enfoque agéntico puede mejorar la calidad, aumentar la productividad y acelerar la entrega, y al mismo tiempo se creó para ayudar a los desarrolladores a alcanzar sus objetivos de modernización más rápido y con un menor riesgo. 

Panel de control de la experiencia de chat de la agencia

Conjunto de herramientas basado en MCP

Para que esto sea posible, IBM aprovecha el Model Context Protocol (MCP), diseñado para permitir que la solución de IA se conecte sin problemas con herramientas, servicios y fuentes de datos mediante una interfaz común. Watsonx Code Assistant for Z incluye ahora con un conjunto de herramientas MCP específicas para mainframe que soportan estos flujos de trabajo agénticos, como:

  • Z Understand Metadata Retrieval creado para garantizar que se capture e incorpore la aplicación empresarial completa.
  • Impact Analysis para identificar las dependencias de la aplicación, que aprovecha el análisis estático de Z Understand Metadata.
  • Code Generation and Coding Standards para producir código de alta calidad que se ajuste a las normas de codificación del mainframe empresarial.

Generación de documentación

Dado que las aplicaciones de IBM Z suelen abarcar décadas de desarrollo, esto deja a los equipos con documentación fragmentada, obsoleta o faltante, lo que ralentiza la incorporación, complica la colaboración entre equipos y aumenta la dependencia de los escasos expertos. La nueva capacidad de generación de documentación aborda estos retos aprovechando un flujo de trabajo agéntico y metadatos profundos de Z Understand, diseñados para ayudar a producir automáticamente información de alta calidad y navegable sobre aplicaciones y programas a escala, en toda la empresa. Una característica clave es Business Rule Discovery, diseñada para programas Z grandes y complejos, que ofrece una amplia cobertura de reglas, explicaciones precisas alineadas con la intención empresarial y una segmentación consciente del código diseñada para reducir las dificultades comunes de la fragmentación genérica de LLM. 

Las nuevas capacidades se vuelven significativamente más potentes cuando se enriquecen con fuentes de datos del cliente, como diccionarios de datos y glosarios empresariales, ya que cada empresa define sus variables de formas únicas y significativas. Estas fuentes proporcionan al LLM un contexto autorizado, lo que ayuda al sistema a alinear los resultados con la semántica real de la organización, en lugar de inferir o adivinar significados de variables o abreviaturas.

Al integrar el significado específico del cliente directamente en el flujo de trabajo de la IA, el diccionario de datos transforma el análisis COBOL en una experiencia precisa, fiable y consciente del negocio.

Comience hoy mismo

