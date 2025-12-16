IA agéntica para una modernización más inteligente del mainframe con IBM® watsonx Code Assistant for Z

Dado que las aplicaciones de IBM Z suelen abarcar décadas de desarrollo, esto deja a los equipos con documentación fragmentada, obsoleta o faltante, lo que ralentiza la incorporación, complica la colaboración entre equipos y aumenta la dependencia de los escasos expertos. La nueva capacidad de generación de documentación aborda estos retos aprovechando un flujo de trabajo agéntico y metadatos profundos de Z Understand, diseñados para ayudar a producir automáticamente información de alta calidad y navegable sobre aplicaciones y programas a escala, en toda la empresa. Una característica clave es Business Rule Discovery, diseñada para programas Z grandes y complejos, que ofrece una amplia cobertura de reglas, explicaciones precisas alineadas con la intención empresarial y una segmentación consciente del código diseñada para reducir las dificultades comunes de la fragmentación genérica de LLM.
Las nuevas capacidades se vuelven significativamente más potentes cuando se enriquecen con fuentes de datos del cliente, como diccionarios de datos y glosarios empresariales, ya que cada empresa define sus variables de formas únicas y significativas. Estas fuentes proporcionan al LLM un contexto autorizado, lo que ayuda al sistema a alinear los resultados con la semántica real de la organización, en lugar de inferir o adivinar significados de variables o abreviaturas.
Al integrar el significado específico del cliente directamente en el flujo de trabajo de la IA, el diccionario de datos transforma el análisis COBOL en una experiencia precisa, fiable y consciente del negocio.