A medida que las organizaciones pasan de experimentar con IA generativa a implementarla en aplicaciones de misión crítica, surge un nuevo desafío: entender cómo se comportan realmente estos sistemas en producción.

La IA generativa ya no se usa de forma aislada. Está cada vez más integrado en los flujos de trabajo agénticos, en los que los agentes interactúan con API, pipelines de datos y servicios empresariales para impulsar resultados empresariales reales. Cuando se producen problemas, el análisis de la causa raíz se vuelve significativamente más complejo, abarcando tanto los sistemas tradicionales como las capas de decisión impulsadas por IA.

Estos sistemas son dinámicos y adaptativos. Los modelos, las instrucciones y los flujos de trabajo evolucionan continuamente, introduciendo nuevos niveles de complejidad operativa, riesgo e incertidumbre que los enfoques de monitorización tradicionales no estaban diseñados para abordar. Por eso la observabilidad debe continuar evolucionando.