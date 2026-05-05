En IBM Think 2026, IBM anuncia la próxima evolución de las capacidades de observabilidad de IA generativa de Instana: AI Agent and LLM Observability.
En IBM Think 2026, IBM anuncia la próxima evolución de las capacidades de observabilidad de IA generativa de Instana: AI Agent and LLM Observability. Esto se basa en la observabilidad de la IA generativa para ofrecer una inteligencia más profunda, automatización y contexto empresarial, lo que ayuda a los equipos a pasar de una resolución de problemas reactiva a unas operaciones de IA proactivas y reguladas.
A medida que las organizaciones pasan de experimentar con IA generativa a implementarla en aplicaciones de misión crítica, surge un nuevo desafío: entender cómo se comportan realmente estos sistemas en producción.
La IA generativa ya no se usa de forma aislada. Está cada vez más integrado en los flujos de trabajo agénticos, en los que los agentes interactúan con API, pipelines de datos y servicios empresariales para impulsar resultados empresariales reales. Cuando se producen problemas, el análisis de la causa raíz se vuelve significativamente más complejo, abarcando tanto los sistemas tradicionales como las capas de decisión impulsadas por IA.
Estos sistemas son dinámicos y adaptativos. Los modelos, las instrucciones y los flujos de trabajo evolucionan continuamente, introduciendo nuevos niveles de complejidad operativa, riesgo e incertidumbre que los enfoques de monitorización tradicionales no estaban diseñados para abordar. Por eso la observabilidad debe continuar evolucionando.
En octubre de 2025, IBM Instana introdujo GenAI Observability, proporcionando visibilidad fundamental en aplicaciones de IA.
Los equipos lo están utilizando para monitorizar el rendimiento de la IA generativa, rastrear las solicitudes a través de la IA y los servicios tradicionales, y realizar un seguimiento de los tokens y el coste a través de los modelos.
Sin embargo, a medida que las organizaciones implementan sistemas basados en agentes a escala, la naturaleza de los desafíos de observabilidad ha cambiado. Los equipos pasan de monitorizar modelos individuales a gestionar flujos de trabajo dinámicos de varios pasos de IA integrados en procesos empresariales reales. Este cambio introduce nuevos requisitos, incluyendo la necesidad de:
La visibilidad sigue siendo esencial. Pero a medida que los sistemas de IA se vuelven más autónomos e interconectados, las organizaciones necesitan construir sobre esa base para obtener una comprensión y un control más profundos.
Los sistemas de IA son dinámicos. Los nuevos agentes, modelos y dependencias evolucionan constantemente. Su seguimiento manual requiere mucho tiempo y es propenso a errores.
AI Agent and LLM Observability introduce la detección automática, identificando continuamente los componentes de IA y mapeando cómo interactúan en toda la aplicación. Esto crea una visión en tiempo real y de extremo a extremo de agentes y flujos de trabajo, LLM subyacentes y dependencias entre servicios e infraestructuras, para que los equipos puedan entender inmediatamente cómo encaja la IA en los sistemas de producción, sin esfuerzo manual.
Con la IA, el éxito no es sólo el tiempo de actividad, sino la calidad del output. Las evaluaciones incorporadas permiten ahora a los equipos evaluar el rendimiento de los modelos y agentes en relación con su finalidad prevista. Mediante técnicas como LLM-as-a-judge, los equipos pueden medir la precisión, la relevancia, la coherencia y otros criterios definidos por el usuario.
Las evaluaciones pueden realizarse con regularidad o en hitos clave, como después de las actualizaciones del modelo o de las instrucciones, proporcionando una forma estructurada de detectar a tiempo desviaciones, alucinaciones o degradaciones. Esto sustituye la comprobación manual por una gestión de calidad escalable.
El comportamiento de la IA cambia con el tiempo, lo que dificulta definir qué es lo "normal". Con la línea base adaptativa, Instana aprende patrones en rendimiento, comportamiento y coste, y detecta automáticamente desviaciones significativas.
Ya se trate de un pico de latencia, una anomalía en los costes o un comportamiento inesperado, los equipos pueden identificar los problemas a tiempo y actuar antes de que afecten a los usuarios.
Con los sistemas de IA, no basta con saber lo que ha ocurrido. Tienes que entender por qué.
AI Agent and LLM Observability introduce la visibilidad a nivel de tarea, mostrando cómo los agentes razonan y toman decisiones. Los equipos pueden seguir los flujos de trabajo de principio a fin, viendo las llamadas de LLM, las interacciones de las herramientas y la secuencia de acciones que condujeron a un resultado.
Esto permite diagnosticar problemas complejos y aportar responsabilidad a las decisiones impulsadas por IA.
A medida que la IA se integra en los procesos empresariales, las organizaciones necesitan algo más que monitorización de la IA, necesitan confianza, control y responsabilidad.
Con AI Agent and LLM Observability, IBM Instana ayuda a los equipos a:
El agente de IA y la observabilidad de LLM ya están disponibles en versión preliminar pública.
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