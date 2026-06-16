Impulsar la IA agéntica para la productividad y la automatización inteligente en IBM Z

IBM Z RAG Agent cuenta con nuevas características que permiten un razonamiento más inteligente, un contexto más profundo y un alcance más amplio, entre las que se incluyen el razonamiento de múltiples pasos, la acumulación de contexto y la búsqueda en la web.

Con razonamiento de múltiples pasos

Las preguntas complejas se dividen automáticamente en pasos más pequeños y solucionables. El agente responde a cada paso de forma independiente y, a continuación, sintetiza una recomendación final. Por ejemplo, si pregunta: "¿Cómo puedo reducir los costos de las aplicaciones COBOL al tiempo que mejoro la agilidad y me preparo para la integración en la nube?", el agente descompone la información en controladores que influyen en los costes, opciones de modernización e integración en la nube, sintetizándola en una respuesta clara.

Con acumulación de contexto

El agente puede realizar múltiples búsquedas internas utilizando el razonamiento adaptativo antes de dar su respuesta, acumulando información a medida que avanza para refinar las consultas y construir una comprensión más completa del tema antes de dar su respuesta. Por ejemplo, una pregunta sobre qué idiomas admite un producto puede implicar búsquedas adicionales para cada idioma mencionado en la búsqueda inicial para proporcionar más detalles sobre el nivel de soporte.

Con búsqueda web

Existe la opción de configurar el agente ZRAG para ampliar la búsqueda, de modo que cuando la información no esté disponible en el contenido ingerido o sea urgente, el agente pueda complementar la documentación interna de IBM Z con fuentes externas de confianza. Por ejemplo, si pregunta: "¿Cuáles son los últimos anuncios de IBM z16?" el agente puede complementar el conocimiento interno con perspectivas externas actualizadas.

¿El resultado final? El agente no solo recupera información, sino que acumula conocimientos a través de búsquedas, razona a través de preguntas complejas y se expande más allá del corpus RAG, cuando es necesario, para dar respuestas más completas.