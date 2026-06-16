Impulsar la IA agéntica para la productividad y la automatización inteligente en IBM Z

IBM continúa ampliando los límites de la innovación en IA para IBM Z con la introducción de IBM watsonx Assistant for Z v3.3.
Hoy en día, los equipos se enfrentan a una presión cada vez mayor para ampliar sus reservas de talento y, al mismo tiempo, cumplir con las crecientes expectativas de productividad. IBM watsonx Assistant for Z está diseñado específicamente para abordar estos desafíos al permitir que los usuarios de todos los niveles de experiencia interactúen a través de agentes de IA inteligentes y conversacionales, lo que hace que la plataforma sea más accesible, eficiente y preparada para el futuro.
La última versión de IBM watsonx Assistant for Z v3.3 introduce nuevas capacidades diseñadas para simplificar las operaciones empresariales, mejorar la productividad y ayudar a las organizaciones a escalar la IA de forma más eficaz en entornos de misión crítica.
Esta versión incluye mejoras centradas en la flexibilidad de implementación, la orquestación, el soporte de modelos de IA, la infraestructura de inferencia y la transformación del conocimiento.
Las nuevas capacidades y mejoras incluyen:
Las siguientes mejoras ayudan a las organizaciones a simplificar las operaciones, mejorar la productividad y acelerar la adopción de la IA en los entornos IBM Z.
La compatibilidad con la multitenencia permite a las organizaciones implementar instancias de servicio dedicadas con un alto nivel de aislamiento, gobierno y flexibilidad operativa. Esta característica permite que cada instancia se configure, gestione y escale de forma independiente para soportar requisitos únicos, ya sean departamentos internos o entornos separados de desarrollo y producción.
Por ejemplo, una empresa como IBM puede implementar varias instancias de IBM watsonx Assistant for Z, cada una con un conjunto distinto de usuarios, datos y configuraciones. Estas instancias pueden estar alineadas con departamentos de negocio, regiones, unidades de negocio o entornos, como desarrollo, pruebas y producción. Este enfoque permite a los equipos abordar sus casos de uso específicos preservando la separación y el gobierno entre cargas de trabajo. Al proporcionar una mayor flexibilidad de implementación, el soporte multiusuario ayuda a los equipos a innovar más rápido, a la vez que reduce los riesgos y simplifica la administración.
Una capa de orquestación unificada que comprende la intención del usuario, recopila el contexto relevante y deriva dinámicamente las solicitudes a los agentes o herramientas adecuados ayuda a las organizaciones a simplificar las interacciones con la IA, mejorar la productividad y acelerar la toma de decisiones.
Ahora, un usuario puede preguntarle al Asistente Z: "Indícame el estado actual del sistema y cualquier posible problema". El orquestador central puede enrutar esta solicitud al agente correspondiente, por ejemplo, IBM Z OMEGAMON Insights Agent, un agente CICS o un agente IMS, para proporcionar al usuario la información solicitada.
Esta versión introduce la compatibilidad con Granite 4.1 con Spyre, lo que permite hacer inferencias más rápidas y eficaces, a la vez que mantiene la seguridad y la localidad de los datos empresariales confidenciales. Los clientes que ejecutan su modelo en x86 pueden seguir utilizando Llama 3.3-70b-Instruct. Juntas, estas mejoras proporcionan a las organizaciones acceso a modelos avanzados de IA que pueden ayudar a mejorar la productividad y respaldar experiencias impulsadas por IA más sofisticadas.
Esta versión presenta nuevos servidores de inferencia de IA entregados a través de Red Hat AI Inference Server (RHAIIS) y AI Optimizer for Z. Esta arquitectura actualizada combina el enrutamiento inteligente y el control centralizado en IBM Z con capacidades de servicio de modelos de alto rendimiento, creando una base más flexible y escalable para las cargas de trabajo de IA empresarial. El enfoque está diseñado para mejorar el rendimiento y la eficiencia y, al mismo tiempo, permitir un gobierno coherente en los entornos de IA híbrida. Al evolucionar la arquitectura de inferencia, las organizaciones pueden soportar mejor las crecientes demandas de IA mientras mantienen la supervisión y el control operativos.
Con las mejoras en IBM Z Workload Scheduler Insights Agent, el agente ahora admite preguntas de conocimiento específicas de IBM Z Workload Scheduler. Esto mejora el filtrado de la información relacionada con el trabajo utilizando criterios operativos y mejora los tiempos de respuesta.
Ahora se admiten consultas basadas en criterios de filtro, como el valor de estado, el nombre de la estación de trabajo y el nombre del trabajo. Pueden mostrar trabajos con error, todos los trabajos que comienzan con OCON, trabajos que se ejecutan en la estación de trabajo CPU1 y trabajos en la secuencia de trabajos XYZ. Las consultas que aprovechan la base de conocimientos del IBM Z Workload Scheduler ahora pueden preguntar cosas como: "¿Cuál es el significado del estado del trabajo XYZ?", o "¿Cuál es el significado del parámetro CPBPLIM?"
Además, el agente admite el uso de terminología específica de mainframe. Por ejemplo, puede solicitar "aplicaciones" en lugar de "flujos de trabajo". Estas mejoras ayudan a los equipos de operaciones a acceder rápidamente a la información de programación relevante y a obtener una mayor visibilidad de la actividad de la carga de trabajo.
IBM Z RAG Agent cuenta con nuevas características que permiten un razonamiento más inteligente, un contexto más profundo y un alcance más amplio, entre las que se incluyen el razonamiento de múltiples pasos, la acumulación de contexto y la búsqueda en la web.
Con razonamiento de múltiples pasos
Las preguntas complejas se dividen automáticamente en pasos más pequeños y solucionables. El agente responde a cada paso de forma independiente y, a continuación, sintetiza una recomendación final. Por ejemplo, si pregunta: "¿Cómo puedo reducir los costos de las aplicaciones COBOL al tiempo que mejoro la agilidad y me preparo para la integración en la nube?", el agente descompone la información en controladores que influyen en los costes, opciones de modernización e integración en la nube, sintetizándola en una respuesta clara.
Con acumulación de contexto
El agente puede realizar múltiples búsquedas internas utilizando el razonamiento adaptativo antes de dar su respuesta, acumulando información a medida que avanza para refinar las consultas y construir una comprensión más completa del tema antes de dar su respuesta. Por ejemplo, una pregunta sobre qué idiomas admite un producto puede implicar búsquedas adicionales para cada idioma mencionado en la búsqueda inicial para proporcionar más detalles sobre el nivel de soporte.
Con búsqueda web
Existe la opción de configurar el agente ZRAG para ampliar la búsqueda, de modo que cuando la información no esté disponible en el contenido ingerido o sea urgente, el agente pueda complementar la documentación interna de IBM Z con fuentes externas de confianza. Por ejemplo, si pregunta: "¿Cuáles son los últimos anuncios de IBM z16?" el agente puede complementar el conocimiento interno con perspectivas externas actualizadas.
¿El resultado final? El agente no solo recupera información, sino que acumula conocimientos a través de búsquedas, razona a través de preguntas complejas y se expande más allá del corpus RAG, cuando es necesario, para dar respuestas más completas.
Para ayudar a las organizaciones a explorar las capacidades de IA más rápidamente, IBM watsonx Assistant for Z v3.3 introduce una configuración de implementación ligera para entornos de prueba de concepto. Esta opción de implementación permite a los clientes evaluar las capacidades dentro de su propio entorno controlado al tiempo que aprovechan sus propios conocimientos empresariales y agentes prediseñados. Las organizaciones pueden consumir información patentada, interactuar con los datos de los clientes y recibir perspectivas contextuales en tiempo real, lo que ayuda a acelerar la experimentación y la validación de los casos de uso de la IA.
Los agentes de IA ofrecen el mayor valor cuando pueden acceder a un conocimiento estructurado y de alta calidad. Sin embargo, la mayor parte del conocimiento organizativo existe en formatos que los sistemas RAG tienen dificultades para procesar. Las presentaciones, transcripciones de reuniones, PDF y grabaciones de vídeo suelen contener perspectivas críticas, pero su naturaleza no estructurada puede limitar la precisión de la recuperación y dificultar que los sistemas de IA muestren información relevante.
Knowledge Transformer es un servicio con IA que convierte contenido no estructurado (vtt, mp4, ppt, pdf, docx, txt y md) en documentos Markdown estructurados y clasificados según una taxonomía, optimizados para sistemas RAG. Al aumentar la densidad del conocimiento y la precisión contextual, permite a los agentes de IA ofrecer respuestas significativamente más precisas. Por ejemplo, una sesión técnica de 90 minutos grabada como vídeo con diapositivas puede contener conceptos clave, ejemplos de código y decisiones arquitectónicas. Knowledge Transformer los extrae y los organiza en un documento de marcado estructurado con secciones claras y una taxonomía con capacidad de búsqueda.
Cuando se ingiere en IBM ZRAG, el contenido transformado puede ofrecer una precisión de recuperación sustancialmente mejor, lo que permite respuestas precisas que habrían sido imposibles de obtener desde el formato original.
IBM Project Polaris introducirá una experiencia de usuario z/OS simplificada y de próxima generación diseñada en torno a las necesidades de los profesionales de mainframe en los inicios de su carrera, con una integración profunda con watsonx Assistant for Z y ofreciendo orientación de nivel experto y recomendaciones contextuales para ayudar a los usuarios a trabajar de forma más eficiente y con confianza.
Se espera que IBM watsonx Assistant for Z v3.3 esté disponible de forma general a partir del 26 de junio de 2026.
Esta última versión está repleta de innovaciones que llevarán sus capacidades de IA agéntica al siguiente nivel. Gracias a los nuevos avances en orquestación, flexibilidad de implementación, compatibilidad con modelos de IA y transformación del conocimiento, podrá simplificar la complejidad, aumentar la productividad y acelerar la obtención de resultados, todo ello sin renunciar a la seguridad, el gobierno y la fiabilidad que se espera de los entornos IBM Z.
Optimice sus flujos de trabajo, automatice tareas y obtenga perspectivas más amplias sobre sus operaciones con IBM watsonx Assistant for Z. Para obtener más información sobre IBM watsonx Assistant for Z, visite la página del producto IBM o póngase en contacto con su representante de IBM.
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