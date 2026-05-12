Impulse su futuro en virtualización con IBM Cloud y Red Hat

Hoy, IBM anuncia Red Hat OpenShift Virtualization Service en IBM Cloud, el servicio gestionado de Red Hat OpenShift Virtualization Service disponible en IBM Cloud.
Red Hat OpenShift Virtualization Service on IBM Cloud se entrega en servidores IBM Cloud VPC Bare Metal de nivel empresarial. El servicio proporciona un entorno de virtualización seguro, estable y predecible, diseñado para organizaciones que buscan la coherencia operativa hoy en día, y un camino claro y flexible hacia contenedores, nativos en la nube con capacidades alineadas con IA en el futuro. El servicio está generalmente disponible desde el 26 de junio de 2026, con betas cerradas disponibles a partir del 1 de junio de 2026.
El panorama de la virtualización está evolucionando rápidamente. El aumento de los costes de las licencias, los cambios bruscos de proveedores y la consolidación dentro de las plataformas heredadas han hecho que muchas empresas se replanteen las bases que utilizan para ejecutar máquinas virtuales de misión crítica. Los equipos de virtualización enfrentan más presión que nunca para garantizar estabilidad, cumplimiento y operaciones predecibles, mientras navegan por presupuestos cada vez más reducidos y entornos cada vez más complejos.
En todos los sectores, los líderes de tecnología se enfrentan a retos similares:
Las máquinas virtuales siguen siendo esenciales para aplicaciones como ERP, EHR, banca central, analítica y sistemas de negocio que no pueden reescribirse rápidamente. Lo que las organizaciones necesitan es un entorno de hipervisor estable que les permita ejecutar las cargas de trabajo actuales mientras habilitan opciones futuras como el desarrollo nativo en la nube, la adopción de Kubernetes, la automatización DevOps con cargas de trabajo de IA en su calendario.
Red Hat OpenShift Virtualization Service en IBM Cloud ofrece precisamente esto: una plataforma de virtualización gestionada, segura y preparada para el entorno empresarial, con una hoja de ruta a largo plazo basada en tecnologías abiertas y capacidades opcionales para el futuro.
La plataforma funciona con Red Hat OpenShift Virtualization (KubeVirt + KVM) y se implementa en un perfil de clúster dedicado solo para máquinas virtuales optimizado específicamente para cargas de trabajo de virtualización. Este diseño ofrece:
IBM proporciona el entorno como un servicio gestionado, lo que permite a los clientes implementar máquinas virtuales de forma inmediata sin necesidad de configuraciones adicionales. Se trata primero de una plataforma VM, con vías opcionales para la adopción de contenedores o herramientas nativas de la nube cuando los equipos decidan explorarlas.
Esto la convierte en una opción ideal para organizaciones que buscan una alternativa fiable a los hipervisores heredados sin comprometerse con un rediseño completo de la aplicación.
El servicio incorpora varias capas técnicas que trabajan juntas para proporcionar fiabilidad, coherencia y rendimiento predecible.
1. Perfil dedicado de clúster para virtualización
Este perfil elimina la sobrecarga centrada en los contenedores y ajusta el entorno para la densidad de máquinas virtuales, la programación de la CPU y la coherencia de la red. Se parece al comportamiento operativo de los hipervisores tradicionales y, a la vez, se beneficia de la orquestación de Kubernetes.
2. Red Hat OpenShift Virtualization (KubeVirt + KVM)
KubeVirt integra máquinas virtuales tradicionales en Kubernetes tratándolas como recursos personalizados. El resultado es una capa de abstracción unificada en la que tanto las máquinas virtuales como los contenedores se pueden gestionar de forma coherente a través de Kubernetes RBAC, redes OpenShift y CRD estándar para las operaciones del ciclo de vida de las máquinas virtuales. Esto proporciona a los equipos de VM un mayor control al tiempo que mantiene la compatibilidad con los flujos de trabajo establecidos.
3. Red Hat OpenShift Data Foundation (ODF)
Red Hat OpenShift Data Foundation ofrece almacenamiento en bloques y en archivos de alta disponibilidad y gestiona los datos persistentes de las máquinas virtuales. Admite cargas de trabajo con estado, instantáneas y clonación, así como ciclos de actualización de bajo impacto. Esto garantiza una experiencia de almacenamiento coherente a lo largo de todo el ciclo de vida.
4. Integración nativa con los servicios de IBM Cloud
El servicio se conecta directamente con los sistemas de gobierno y seguridad de IBM Cloud: IAM para identidad y acceso, Key Protect para la gestión de claves de cifrado, IBM Cloud Monitoring and Logs para visibilidad de extremo a extremo y aislamiento de red VPC para mayor seguridad. Estas integraciones se gestionan, lo que elimina la necesidad de que los equipos orquesten estos componentes ellos mismos.
1. Las operaciones gestionadas simplifican las tareas de mantenimiento diario
Un aspecto desafiante de las plataformas de virtualización son las operaciones del segundo día: aplicación de parches, actualizaciones, corrección y mantenimiento del cumplimiento. El modelo de servicio gestionado de IBM elimina gran parte de esta sobrecarga al gestionar:
Esto proporciona a las empresas una capa de virtualización estable y predecible y reduce el "ruido" operativo que a menudo consume a los equipos de infraestructura. La plataforma en la nube de IBM está respaldada por un SLA1 garantizado financieramente al 99,99 %, lo que la hace viable para cargas de trabajo sensibles y siempre activas. Lea más aquí.
2. Una ruta de transición de máquina virtual a máquina virtual de bajo riesgo
Para muchas organizaciones, el mayor obstáculo para adoptar una nueva plataforma es el miedo a la complejidad de la migración. El servicio proporciona un flujo de trabajo estructurado de VM a VM diseñado para reducir las interrupciones y apoyar las transiciones predecibles. Utilizando las herramientas de migración de Red Hat y la asistencia de los expertos de IBM y Red Hat, las organizaciones pueden:
Esto permite a los equipos salir de los hipervisores antiguos sin rediseñar las cargas de trabajo, reestructurar los equipos ni reescribir los procesos de operaciones. El objetivo es la continuidad y la estabilidad durante la transición, no la transformación forzada.
3. Automatización y consistencia a nivel de flota
A medida que crecen los parques de máquinas virtuales, la necesidad de una gestión centralizada y de automatización se vuelve fundamental. El servicio admite la escala impulsada por la automatización utilizando dos herramientas clave.
La plataforma de automatización Ansible agiliza la gestión del ciclo de vida automatizando tareas como el aprovisionamiento de máquinas virtuales, la aplicación de políticas, la aplicación de configuraciones y los flujos de trabajo de mantenimiento repetibles. Al permitir que los equipos reutilicen guías de estrategias existentes, se preservan las inversiones actuales en automatización y se acelera la coherencia operativa. Complementando esto, Red Hat Advanced Cluster Management para virtualización ofrece gobierno a nivel de flota, visibilidad unificada, cumplimiento basado en políticas y optimización de recursos en múltiples clústeres. En conjunto, estas capacidades permiten a las empresas gestionar entornos de máquinas virtuales a gran escala con mayor consistencia, eficiencia y control.
4. Seguridad sólida para cargas de trabajo empresariales y reguladas
La seguridad y el gobierno están integrados directamente en la plataforma, empezando por el refuerzo de la seguridad a nivel de plataforma, que incluye normas de seguridad con restricciones para los pods, máquinas virtuales que se ejecutan sin privilegios de root, la separación de funciones obligatoria y la comunicación cifrada en todo el clúster. El ecosistema de IBM Cloud refuerza aún más esta base a través de la identidad unificada con IAM, la gestión de claves con Key Protect, el registro y la observabilidad para los registros de auditoría, y el aislamiento de VPC para mantener estrictos límites de red. Además, las regiones multizona de IBM Cloud proporcionan alta disponibilidad, separación de dominios de fallos y capas de infraestructura redundantes, lo que proporciona la resiliencia que requieren los sectores con estrictas necesidades de cumplimiento, como los servicios financieros, la sanidad, el gobierno y las telecomunicaciones.
5. Evolución a su propio ritmo
Aunque el servicio se centra en las cargas de trabajo de máquinas virtuales, también ofrece una vía flexible para introducir contenedores, prácticas DevOps, herramientas nativas de Kubernetes o cargas de trabajo de IA. Las organizaciones pueden ejecutar máquinas virtuales hoy y ampliarlas a Red Hat OpenShift on IBM Cloud cuando estén preparadas. Los equipos pueden:
No hay plazos impuestos, solo un camino claro y bien respaldado para cuando la empresa lo desee.
El servicio Red Hat OpenShift Virtualization Service en IBM Cloud ofrece a las organizaciones una base segura, predecible y gestionada para sus entornos de máquinas virtuales. Proporciona una vía práctica para alejarse de las plataformas de virtualización heredadas al permitir transiciones de VM a VM de bajo riesgo, estabilizando costes y reduciendo la carga operativa mediante operaciones del ciclo de vida gestionadas por IBM y soporte de SRE. Con seguridad de nivel empresarial, controles de cumplimiento y un SLA con respaldo financiero del 99,99 %, la plataforma está diseñada para ejecutar cargas de trabajo de misión crítica con confianza.
Igualmente importante, ofrece la flexibilidad para que los equipos evolucionen su entorno con el tiempo. Ya sea que las organizaciones decidan introducir contenedor, adoptar prácticas DevOps o Explorar capacidades preparadas para la IA, la plataforma ofrece un camino claro y opcional, sin forzar cambios antes de que el negocio esté listo.
Para las empresas que buscan estabilidad a largo plazo, elección tecnológica abierta y una estrategia de virtualización fiable y lista para el futuro, Red Hat OpenShift Virtualization Service en IBM Cloud ofrece una base sólida y resiliente para apoyar las prioridades actuales y las ambiciones del futuro.
Las organizaciones pueden comenzar con un piloto, validar la interoperabilidad o trabajar con expertos de IBM y Red Hat en la planificación de migraciones.