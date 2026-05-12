Impulse su futuro en virtualización con IBM Cloud y Red Hat

1. Las operaciones gestionadas simplifican las tareas de mantenimiento diario

Un aspecto desafiante de las plataformas de virtualización son las operaciones del segundo día: aplicación de parches, actualizaciones, corrección y mantenimiento del cumplimiento. El modelo de servicio gestionado de IBM elimina gran parte de esta sobrecarga al gestionar:

El ciclo de vida completo de los operadores de virtualización de OpenShift

Las actualizaciones del plano de control y de los nodos de trabajo

El parcheo continuo de seguridad

La recuperación automatizada de fallos

La corrección de nodos de trabajo

La monitorización y el soporte de SRE 24/7

Esto proporciona a las empresas una capa de virtualización estable y predecible y reduce el "ruido" operativo que a menudo consume a los equipos de infraestructura. La plataforma en la nube de IBM está respaldada por un SLA1 garantizado financieramente al 99,99 %, lo que la hace viable para cargas de trabajo sensibles y siempre activas. Lea más aquí.

2. Una ruta de transición de máquina virtual a máquina virtual de bajo riesgo

Para muchas organizaciones, el mayor obstáculo para adoptar una nueva plataforma es el miedo a la complejidad de la migración. El servicio proporciona un flujo de trabajo estructurado de VM a VM diseñado para reducir las interrupciones y apoyar las transiciones predecibles. Utilizando las herramientas de migración de Red Hat y la asistencia de los expertos de IBM y Red Hat, las organizaciones pueden:

Descubrir y evaluar las cargas de trabajo

Convertir imágenes de máquinas virtuales desde plataformas heredadas

Migrar las máquinas virtuales por etapas o todas a la vez

Validar las aplicaciones antes de la puesta en marcha

Mantener patrones de red y almacenamiento

Esto permite a los equipos salir de los hipervisores antiguos sin rediseñar las cargas de trabajo, reestructurar los equipos ni reescribir los procesos de operaciones. El objetivo es la continuidad y la estabilidad durante la transición, no la transformación forzada.

3. Automatización y consistencia a nivel de flota

A medida que crecen los parques de máquinas virtuales, la necesidad de una gestión centralizada y de automatización se vuelve fundamental. El servicio admite la escala impulsada por la automatización utilizando dos herramientas clave.

La plataforma de automatización Ansible agiliza la gestión del ciclo de vida automatizando tareas como el aprovisionamiento de máquinas virtuales, la aplicación de políticas, la aplicación de configuraciones y los flujos de trabajo de mantenimiento repetibles. Al permitir que los equipos reutilicen guías de estrategias existentes, se preservan las inversiones actuales en automatización y se acelera la coherencia operativa. Complementando esto, Red Hat Advanced Cluster Management para virtualización ofrece gobierno a nivel de flota, visibilidad unificada, cumplimiento basado en políticas y optimización de recursos en múltiples clústeres. En conjunto, estas capacidades permiten a las empresas gestionar entornos de máquinas virtuales a gran escala con mayor consistencia, eficiencia y control.

4. Seguridad sólida para cargas de trabajo empresariales y reguladas

La seguridad y el gobierno están integrados directamente en la plataforma, empezando por el refuerzo de la seguridad a nivel de plataforma, que incluye normas de seguridad con restricciones para los pods, máquinas virtuales que se ejecutan sin privilegios de root, la separación de funciones obligatoria y la comunicación cifrada en todo el clúster. El ecosistema de IBM Cloud refuerza aún más esta base a través de la identidad unificada con IAM, la gestión de claves con Key Protect, el registro y la observabilidad para los registros de auditoría, y el aislamiento de VPC para mantener estrictos límites de red. Además, las regiones multizona de IBM Cloud proporcionan alta disponibilidad, separación de dominios de fallos y capas de infraestructura redundantes, lo que proporciona la resiliencia que requieren los sectores con estrictas necesidades de cumplimiento, como los servicios financieros, la sanidad, el gobierno y las telecomunicaciones.

5. Evolución a su propio ritmo

Aunque el servicio se centra en las cargas de trabajo de máquinas virtuales, también ofrece una vía flexible para introducir contenedores, prácticas DevOps, herramientas nativas de Kubernetes o cargas de trabajo de IA. Las organizaciones pueden ejecutar máquinas virtuales hoy y ampliarlas a Red Hat OpenShift on IBM Cloud cuando estén preparadas. Los equipos pueden:

Ejecutar máquinas virtuales y contenedores en paralelo

Adoptar GitOps y CI/CD de forma incremental

Aprovechar la infraestructura impulsada por IA

Introducir capacidades nativas en la nube sin interrupciones

No hay plazos impuestos, solo un camino claro y bien respaldado para cuando la empresa lo desee.