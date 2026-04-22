Adobe e IBM: ofrecer experiencias del cliente agénticas y con IA

Adobe e IBM se comprometen a ayudar a los clientes a aprovechar todo el valor de la IA generativa y la IA agéntica en marketing, creación de contenidos y gobierno de marca.
Al incorporar tecnologías IBM® watsonx a la plataforma de experiencia de Adobe, los clientes conjuntos de IBM y Adobe pueden ofrecer orquestación de experiencia del cliente para optimizar los puntos de contacto de marketing, asegurando al mismo tiempo la confianza y transparencia en el contenido que crean. Al mismo tiempo, Red Hat OpenShift permite gestionar y distribuir el contenido y los activos de Experience Platform en la infraestructura híbrida elegida por el cliente, lo que garantiza la agilidad necesaria para entornos empresariales complejos y altamente regulados.
En Adobe Summit, esta colaboración se ve reforzada por el reconocimiento del sector. IBM tiene el honor de recibir el premio 2026 Adobe Customer Experience Orchestration AI Technology Partner of the Year para IBM watsonx. Este premio refleja la solidez de nuestra asociación con Adobe y nuestro compromiso compartido de ofrecer experiencias del cliente innovadoras con IA a escala.
En Adobe Summit, IBM muestra cómo estamos colaborando aún más con Adobe para personalizar contenidos, comunicaciones y experiencias a gran escala, haciendo que el marketing sea más relevante para los consumidores que nunca, sin comprometer el gobierno, la transparencia ni el control.
IBM y Adobe se asocian para aportar un nuevo nivel de inteligencia, gobierno y eficiencia operativa a Adobe Experience Platform para desbloquear flujos de trabajo agénticos de nivel empresarial creados para la empresa.
Al integrar IBM watsonx en las aplicaciones de Experience Platform, los profesionales del marketing pueden gestionar y controlar tanto los modelos predictivos de machine learning como los LLM y los agentes con una transparencia de nivel empresarial, lo que garantiza que las perspectivas utilizadas para optimizar los recorridos, comprender las intenciones de los clientes y orientar las decisiones de gasto sigan siendo fiables y explicables.
Generar confianza a gran escala es fundamental para este enfoque. IBM watsonx.governance proporciona capacidades para realizar un seguimiento de todo el ciclo de vida del modelo, estandarizando la forma en que se evalúan el rendimiento, la equidad y el contenido. IBM y Adobe están explorando conjuntamente herramientas impulsadas por LLM para permitir a las empresas implementar soluciones de Adobe e IBM y orquestar experiencias del cliente donde su arquitectura lo requiera, permitiendo experiencias de IA fiables en entornos híbridos sin sacrificar el gobierno.
Los flujos de trabajo agénticos y de IA también tienen un enorme potencial para las empresas más allá del ámbito del marketing. IBM y Adobe han colaborado para que la potencia de Adobe Experience Platform Agent Orchestrator y los agentes de IA estén disponibles para su uso dentro de Agent Catalog de watsonx Orchestrate. Los clientes de IBM pueden acceder a Adobe Marketing Agent directamente desde el catálogo para aprovechar la inteligencia de la experiencia del cliente de Adobe junto con otros agentes y herramientas empresariales de su elección. La versión beta de Adobe Marketing Agent estará disponible a través del Agent Catalog el 30 de abril de 2026.
IBM continúa asociándose con Adobe para reforzar el valor de sus capacidades nativas de agente mejorando los agentes de Adobe con fuentes de datos propias y de terceros de forma escalable y gobernada. utilizando watsonx.data. Los agentes aportan el mayor valor cuando tienen el contexto necesario para llevar a cabo sus tareas. Sin embargo, proporcionar ese contexto de forma flexible y eficiente es difícil sin una base bien gobernada e indexada de datos empresariales. Ofrecer confianza a escala no solo requiere modelos potentes, sino también datos controlados y de alta calidad.
A medida que la IA se fortalece gracias a los datos que la alimentan, IBM ayuda a las empresas a desbloquear el valor completo de sus datos empresariales existentes al servicio de la IA y los flujos de trabajo agénticos, asegurando que los datos estén unificados, sean precisos y se utilicen de forma responsable para lograr mejores resultados
IBM Consulting ayuda a los clientes a modernizar sus operaciones de marketing conectando su ecosistema de datos, sistemas, decisiones, contenido y flujos de trabajo en un modelo operativo cohesivo y habilitado para IA. Al combinar las tecnologías de vanguardia de Adobe con la experiencia de IBM en IA confiable para la empresa, las organizaciones pueden desbloquear todo el valor de la IA agéntica a través de marketing, creación de contenido y gobierno de marca.
Con una amplia experiencia diseñando e implementando rápidamente experiencias orquestadas por IA de extremo a extremo, IBM Consulting se centra en construir sistemas (no puntos de contacto aislados) donde agentes inteligentes, flujos de trabajo automatizados y procesos multifuncionales operen en sincronía. Nuestro enfoque anticipa las necesidades del cliente, coordina acciones entre equipos dispares y elimina fricciones causadas por funciones aisladas. Aprovechando la potencia de las plataformas de Adobe, IBM Consulting permite a las marcas ofrecer experiencias más adaptables, conectadas y conscientes del contexto que aceleran los resultados deseados.
IBM aplica estas mismas capacidades internamente, transformando nuestra propia organización de marketing global mediante el rediseño de los flujos de trabajo, la modernización de la cadena de suministro de contenidos y la incorporación de procesos habilitados para IA a escala. La transformación que ha vivido en primera persona el departamento de marketing de IBM demuestra cómo Adobe e IBM ayudan a sus clientes a crear modelos operativos de marketing basados en IA, que ofrecen una mayor productividad, outputs más rápidos, menores costes operativos y experiencias de cliente más personalizadas, con el fin de impulsar el crecimiento empresarial.