Adobe e IBM: ofrecer experiencias del cliente agénticas y con IA

Al incorporar tecnologías IBM® watsonx a la plataforma de experiencia de Adobe, los clientes conjuntos de IBM y Adobe pueden ofrecer orquestación de experiencia del cliente para optimizar los puntos de contacto de marketing, asegurando al mismo tiempo la confianza y transparencia en el contenido que crean. Al mismo tiempo, Red Hat OpenShift permite gestionar y distribuir el contenido y los activos de Experience Platform en la infraestructura híbrida elegida por el cliente, lo que garantiza la agilidad necesaria para entornos empresariales complejos y altamente regulados.

En Adobe Summit, esta colaboración se ve reforzada por el reconocimiento del sector. IBM tiene el honor de recibir el premio 2026 Adobe Customer Experience Orchestration AI Technology Partner of the Year para IBM watsonx. Este premio refleja la solidez de nuestra asociación con Adobe y nuestro compromiso compartido de ofrecer experiencias del cliente innovadoras con IA a escala.

En Adobe Summit, IBM muestra cómo estamos colaborando aún más con Adobe para personalizar contenidos, comunicaciones y experiencias a gran escala, haciendo que el marketing sea más relevante para los consumidores que nunca, sin comprometer el gobierno, la transparencia ni el control.