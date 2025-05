Acelere su transición a SAP S/4HANA con IBM Transformation Suite for SAP Applications

La migración de cargas de trabajo SAP a la nube es mucho más compleja que la migración de cargas de trabajo de uso general. Los clientes se enfrentan a retos como los largos procesos de migración, los altos costes, las herramientas limitadas, los obstáculos de integración y las complejidades de crear una plataforma en la nube híbrida.

Para abordar estos desafíos, IBM se complace en anunciar que IBM Transformation Suite for SAP Applications estará disponible el 24 de marzo de 2025. Esta oferta integral está diseñada para simplificar y acelerar la migración a SAP S/4HANA y RISE with SAP. Al combinar software y servicios de IBM y proveedores de sectores reconocidos, automatiza las tareas esenciales de migración, incluidas las evaluaciones, la migración de datos y código, el análisis de código y las pruebas automatizadas.

Este anuncio se basa en la reciente introducción de IBM y SAP de RISE with SAP en IBM Power Virtual Server, una oferta diseñada para ayudar a reducir el riesgo y mejorar el tiempo de migración a la nube de SAP S/4HANA de IBM Power en las instalaciones a la nube en un plazo de 90 días. IBM Transformation Suite for SAP Applications mejora aún más esta propuesta de valor al proporcionar herramientas y servicios para agilizar el viaje de RISE with SAP, desde la evaluación inicial hasta el mantenimiento continuo.