Acelere la modernización de Java con automatización y herramientas integradas

Seguimos desarrollando nuestras herramientas para ayudar a los clientes a acelerar sus esfuerzos de modernización de la carga de trabajo, con nuevas capacidades en IBM® Application Modernization Accelerator V4.3 (AMA) e IBM® Application Modernization Accelerator Developer Tools V1.0 (AMA Dev Tools), que ya están disponibles de forma generalizada.

Estas nuevas características ofrecen estrategias y capacidades de modernización específicas para acelerar los esfuerzos de modernización de las aplicaciones Java empresariales que se ejecutan en tiempos de ejecución como WebSphere Application Server (tradicional) para ejecutarse en el tiempo de ejecución moderno de WebSphere Liberty, adoptar los niveles actualizados de Java SE y Jakarta EE y más.