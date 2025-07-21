Acelere la modernización de Java con automatización y herramientas integradas

21 de julio de 2025

Autor

Seongwook Park

Product Manager, IBM Application Modernization, DevEx tool

IBM

Seguimos desarrollando nuestras herramientas para ayudar a los clientes a acelerar sus esfuerzos de modernización de la carga de trabajo, con nuevas capacidades en IBM® Application Modernization Accelerator V4.3 (AMA) e IBM® Application Modernization Accelerator Developer Tools V1.0 (AMA Dev Tools), que ya están disponibles de forma generalizada. 

Estas nuevas características ofrecen estrategias y capacidades de modernización específicas para acelerar los esfuerzos de modernización de las aplicaciones Java empresariales que se ejecutan en tiempos de ejecución como WebSphere Application Server (tradicional) para ejecutarse en el tiempo de ejecución moderno de WebSphere Liberty, adoptar los niveles actualizados de Java SE y Jakarta EE y más.

Capacidades clave en IBM® AMA

  • Nueva planificación de destino SaaS: con la introducción de Enterprise Application Service for Java (EASeJ), ahora puede moverse a SaaS con facilidad utilizando los planes de migración personalizados
  • Nueva agrupación automatizada de aplicaciones: genere automáticamente agrupaciones de aplicaciones basadas en dependencias compartidas, como bases de datos o colas conectadas.
  • Nuevo objetivo de operaciones: ahora se proporciona soporte para Liberty administrado desde WebSphere (MoRE) versión 1.0.0.1
  • Visualización completa de los estados de las aplicaciones: entienda el alcance completo de su entorno de aplicación, como servidores de aplicaciones WebSphere o no IBM, con mapas visuales que destacan las interdependencias entre aplicaciones, bases de datos y colas de mensajería.
  • Recomendaciones de descubrimiento y modernización de Db2: identifique sus instancias de IBM® Db2 y reciba recomendaciones que se pueden ejecutar para la modernización en IBM® Cloud.

Capacidades clave en IBM® AMA Developer Tools

  • Modernice automáticamente el código de su aplicación Java empresarial existente, reduciendo el esfuerzo manual y el tiempo necesario para que el código se ejecute en el nuevo entorno de tiempo de ejecución.
  • Actualice automáticamente el código Java para utilizar los últimos niveles de Java SE.

Las herramientas AMA son una parte integral de JSphere Suite for Java

AMA se incluye con los siguientes programas SaaS, On Prem y Add On, respectivamente: 

Las herramientas de desarrollo de AMA son un conjunto de complementos IDE disponibles para los clientes de EASeJ, EAR y MoRE que utilizan Eclipse IDE o VS Code IDE. Descargue AMA Dev Tools desde su mercado IDE:

Acelere su proceso de modernización de aplicaciones

Independientemente del destino que elija, desbloquee las herramientas y los conocimientos que necesita para impulsar la innovación: su viaje de modernización comienza aquí. Explore las últimas mejoras de AMA y el impacto de AMA Dev Tools. Capacite a su equipo para modernizarse de forma más rápida y eficiente.

Comience hoy mismo su prueba de AMA

Descargue las herramientas de desarrollo de AMA

Explore el conjunto completo en la página de herramientas de JSphere

 

