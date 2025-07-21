Acelere la modernización de Java con automatización y herramientas integradas

21 de julio de 2025
Seguimos desarrollando nuestras herramientas para ayudar a los clientes a acelerar sus esfuerzos de modernización de la carga de trabajo, con nuevas capacidades en IBM® Application Modernization Accelerator V4.3 (AMA) e IBM® Application Modernization Accelerator Developer Tools V1.0 (AMA Dev Tools), que ya están disponibles de forma generalizada.
Estas nuevas características ofrecen estrategias y capacidades de modernización específicas para acelerar los esfuerzos de modernización de las aplicaciones Java empresariales que se ejecutan en tiempos de ejecución como WebSphere Application Server (tradicional) para ejecutarse en el tiempo de ejecución moderno de WebSphere Liberty, adoptar los niveles actualizados de Java SE y Jakarta EE y más.
AMA se incluye con los siguientes programas SaaS, On Prem y Add On, respectivamente:
Las herramientas de desarrollo de AMA son un conjunto de complementos IDE disponibles para los clientes de EASeJ, EAR y MoRE que utilizan Eclipse IDE o VS Code IDE. Descargue AMA Dev Tools desde su mercado IDE:
Independientemente del destino que elija, desbloquee las herramientas y los conocimientos que necesita para impulsar la innovación: su viaje de modernización comienza aquí. Explore las últimas mejoras de AMA y el impacto de AMA Dev Tools. Capacite a su equipo para modernizarse de forma más rápida y eficiente.
Comience hoy mismo su prueba de AMA
Descargue las herramientas de desarrollo de AMA
Explore el conjunto completo en la página de herramientas de JSphere