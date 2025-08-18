ABBYY e IBM® watsonx.ai Orchestrate transforman la automatización de KYC a escala empresarial

15 de agosto de 2025

Hoy, ABBYY e IBM están ampliando su asociación para ofrecer una solución que prioriza el cumplimiento para instituciones de servicios financieros y seguros que exigen precisión, auditabilidad y agilidad operativa. Al combinar la Document AI avanzada y la Process AI de ABBYY con los agentes impulsados por IA de IBM watsonx.ai Orchestrate, estamos transformando todo el proceso Know Your Customer (KYC), desde la recepción de documentos hasta la monitorización del cumplimiento, en un flujo de trabajo transparente, escalable e inteligente.

Esto va más allá de automatizar tareas. Es una orquestación dinámica e integral con conocimiento sobre riesgos en tiempo real integrado.

Descripción general de la solución y propuesta de valor de la integración

El KYC manual es lento, propenso a errores y costoso. Las herramientas de automatización tradicionales a menudo se quedan cortas en términos de validación de documentos cruzados, preparación para auditorías y control de procesos en tiempo real. Los equipos de cumplimiento siguen luchando con sistemas desconectados, señales de riesgo poco claras y una creciente presión regulatoria.

ABBYY + IBM watsonx.ai Orchestrate acaban con eso. Con esta integración, las instituciones pueden agilizar la incorporación, reducir el riesgo de fraude y aplicar políticas de cumplimiento automáticamente, impulsadas por IA que comprende tanto los procesos como los documentos.

Tres diferencias clave con la integración de ABBYY + IBM 

  1. ABBYY Document AI extrae datos estructurados de facturas de servicios públicos, extractos bancarios y otros documentos de incorporación, incluso si están mal escaneados o varían por país.
  2. A continuación, IBM watsonx.ai Orchestrate enruta esos datos limpios a través del flujo de trabajo KYC, validando las entradas, iniciando seguimientos e integrándose directamente con las plataformas de conformidad internas.
  3. ABBYY Process Intelligence monitoriza cada caso, capturando datos operativos e identificando excepciones en tiempo real. Si surge un problema (falta de documentación, una brecha de cumplimiento o un patrón sospechoso), el sistema alerta a los equipos adecuados y activa una acción correctiva del agente.

Cada actividad se registra. Cada acción es explicable. Cada paso es auditable.

Cómo funciona la integración

La integración de ABBYY + IBM watsonx Orchestrate permite a las instituciones:

  • Consumir y estructurar documentos de incorporación a escala con ABBYY Document AI
  • Activar pasos de flujo de trabajo inteligentes a través de agentes Orchestrate (por ejemplo, comprobaciones de riesgos, solicitudes de reenvío, escalaciones)
  • Monitorizar continuamente el cumplimiento de los procesos con ABBYY Process AI
  • Responder automáticamente a las brechas de cumplimiento reiniciando, enrutando o remediando el flujo de trabajo
  • Garantizar la trazabilidad completa y la preparación para auditorías en cada interacción KYC

ABBYY + IBM ofrecen propuestas de valor clave 

  1. Más allá de la automatización a la inteligencia orquestada: desde la obtención de datos hasta la ejecución de decisiones, cada paso se coordina y monitoriza, lo que garantiza que nada se escape.
  2. Visibilidad de riesgos en tiempo real: ABBYY Process AI detecta cuellos de botella, desviaciones de cumplimiento y excepciones de forma proactiva, ayudándole a resolver los problemas antes de que se conviertan en riesgos.
  3. Cumplimiento integrado: cada paso de KYC se registra, mide y alinea con los requisitos normativos internos y externos, para que siempre esté preparado para las auditorías.
  4. Escalabilidad de nivel empresarial: a medida que crecen los volúmenes de incorporación, también lo hace el sistema, sin sacrificar la supervisión ni el rendimiento.

Beneficios empresariales de ABBYY + IBM

  1. Incorporación más rápida con menos pasos manuales
  2. Reducción del riesgo de cumplimiento mediante controles y alertas automatizados
  3. Mejora de la preparación para las auditorías y la transparencia del gobierno
  4. Menor coste operativo gracias a la orquestación inteligente
  5. Mayor satisfacción del cliente con un tiempo de servicio más rápido

En acción: caso de uso de servicios financieros y seguros

Un proveedor de seguros global que incorpora nuevos asegurados debe capturar documentos de identidad, validar información y garantizar el cumplimiento de AML/KYC en múltiples jurisdicciones.

Con ABBYY + IBM:

  • Los documentos se capturan y estructuran en la recepción
  • Los agentes de Orchestrator validan los detalles y ponen en marcha los siguientes pasos (por ejemplo, la elaboración de perfiles de riesgo)
  • ABBYY Process AI monitoriza el flujo de trabajo en busca de desviaciones o retrasos
  • Si falta documentación o surgen indicadores de riesgo, el sistema notifica al cliente y reanuda el flujo de trabajo cuando se resuelve
  • Cada acción es rastreable, lo que respalda la política interna, la auditoría normativa y la elaboración de informes externos

¿El resultado? Incorporación más segura y rápida con cumplimiento continuo.

Un nuevo estándar para la automatización KYC

Juntos, ABBYY e IBM ofrecen un nuevo estándar de oro para la automatización KYC, creado para sectores regulados en los que la confianza, la transparencia y la agilidad no son negociables. Desde la recepción inicial de documentos hasta la monitorización continua de riesgos, esta integración permite a los equipos de cumplimiento pasar de reactivos a proactivos, sin añadir complejidad.

Desde la fricción de procesos hasta la inteligencia de procesos: KYC se ha vuelto más inteligente.

Vea la integración en acción.

