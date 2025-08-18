ABBYY e IBM® watsonx.ai Orchestrate transforman la automatización de KYC a escala empresarial

15 de agosto de 2025
Hoy, ABBYY e IBM están ampliando su asociación para ofrecer una solución que prioriza el cumplimiento para instituciones de servicios financieros y seguros que exigen precisión, auditabilidad y agilidad operativa. Al combinar la Document AI avanzada y la Process AI de ABBYY con los agentes impulsados por IA de IBM watsonx.ai Orchestrate, estamos transformando todo el proceso Know Your Customer (KYC), desde la recepción de documentos hasta la monitorización del cumplimiento, en un flujo de trabajo transparente, escalable e inteligente.
Esto va más allá de automatizar tareas. Es una orquestación dinámica e integral con conocimiento sobre riesgos en tiempo real integrado.
El KYC manual es lento, propenso a errores y costoso. Las herramientas de automatización tradicionales a menudo se quedan cortas en términos de validación de documentos cruzados, preparación para auditorías y control de procesos en tiempo real. Los equipos de cumplimiento siguen luchando con sistemas desconectados, señales de riesgo poco claras y una creciente presión regulatoria.
ABBYY + IBM watsonx.ai Orchestrate acaban con eso. Con esta integración, las instituciones pueden agilizar la incorporación, reducir el riesgo de fraude y aplicar políticas de cumplimiento automáticamente, impulsadas por IA que comprende tanto los procesos como los documentos.
Cada actividad se registra. Cada acción es explicable. Cada paso es auditable.
La integración de ABBYY + IBM watsonx Orchestrate permite a las instituciones:
Un proveedor de seguros global que incorpora nuevos asegurados debe capturar documentos de identidad, validar información y garantizar el cumplimiento de AML/KYC en múltiples jurisdicciones.
Con ABBYY + IBM:
¿El resultado? Incorporación más segura y rápida con cumplimiento continuo.
Juntos, ABBYY e IBM ofrecen un nuevo estándar de oro para la automatización KYC, creado para sectores regulados en los que la confianza, la transparencia y la agilidad no son negociables. Desde la recepción inicial de documentos hasta la monitorización continua de riesgos, esta integración permite a los equipos de cumplimiento pasar de reactivos a proactivos, sin añadir complejidad.
Desde la fricción de procesos hasta la inteligencia de procesos: KYC se ha vuelto más inteligente.
Vea la integración en acción.
Solicite una demostración personalizada