ABBYY e IBM® watsonx.ai Orchestrate transforman la automatización de KYC a escala empresarial

Hoy, ABBYY e IBM están ampliando su asociación para ofrecer una solución que prioriza el cumplimiento para instituciones de servicios financieros y seguros que exigen precisión, auditabilidad y agilidad operativa. Al combinar la Document AI avanzada y la Process AI de ABBYY con los agentes impulsados por IA de IBM watsonx.ai Orchestrate, estamos transformando todo el proceso Know Your Customer (KYC), desde la recepción de documentos hasta la monitorización del cumplimiento, en un flujo de trabajo transparente, escalable e inteligente.

Esto va más allá de automatizar tareas. Es una orquestación dinámica e integral con conocimiento sobre riesgos en tiempo real integrado.