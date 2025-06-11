Las estrategias de integración de datos mal diseñadas pueden impedir la entrega de datos de alta calidad, seguros y conformes a las normativas, socavando el análisis en tiempo real, las iniciativas de IA, la modernización del almacén de datos y otros proyectos estratégicos.

A medida que aumenta el volumen de pipelines de datos, a los ingenieros de datos les resulta difícil gestionar las consideraciones de costes, rendimiento y calidad. La mayoría de los ingenieros de datos dedican el 50 % o más de su tiempo simplemente a mantener los pipelines y la infraestructura existentes, y el 95 % de los líderes de TI informan de que los problemas de integración impiden la adopción de la IA.

Las empresas están lidiando con el ciclo implacable de los cambios de paradigma del almacenamiento de datos. Este cambio perpetuo ha traído consigo una proliferación abrumadora de herramientas de integración de datos, pipelines de datos difíciles de mantener y una disminución del valor a largo plazo de los activos de datos. La escasez de talento en ingeniería de datos y la incapacidad de reutilizar los pipelines existentes han dado lugar a costes sustanciales y deuda técnica.