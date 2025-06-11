11 de junio de 2025
Hoy, IBM presenta la integración de watsonx.data para ayudar a las organizaciones a escalar la entrega fiable de datos para análisis e IA, al tiempo que libera a los equipos de datos de las limitaciones de los enfoques fragmentados y centrados en herramientas a través de un único plano de control de integración de datos.
Las estrategias de integración de datos mal diseñadas pueden impedir la entrega de datos de alta calidad, seguros y conformes a las normativas, socavando el análisis en tiempo real, las iniciativas de IA, la modernización del almacén de datos y otros proyectos estratégicos.
A medida que aumenta el volumen de pipelines de datos, a los ingenieros de datos les resulta difícil gestionar las consideraciones de costes, rendimiento y calidad. La mayoría de los ingenieros de datos dedican el 50 % o más de su tiempo simplemente a mantener los pipelines y la infraestructura existentes, y el 95 % de los líderes de TI informan de que los problemas de integración impiden la adopción de la IA.
Las empresas están lidiando con el ciclo implacable de los cambios de paradigma del almacenamiento de datos. Este cambio perpetuo ha traído consigo una proliferación abrumadora de herramientas de integración de datos, pipelines de datos difíciles de mantener y una disminución del valor a largo plazo de los activos de datos. La escasez de talento en ingeniería de datos y la incapacidad de reutilizar los pipelines existentes han dado lugar a costes sustanciales y deuda técnica.
Imagine un mundo en el que no se vea obligado a reescribir los pipelines de datos con cada tendencia emergente, donde la lógica empresarial dentro de los pipelines de datos esté desacoplada de la infraestructura de almacenamiento. Imagine un enfoque en el que pueda crear un resultado empresarial sin tener que elegir un estilo de integración (transmisión en tiempo real, ETL/ELT por lotes o replicación). Evitemos que los equipos de datos tengan que cambiar de contexto o forzar el ajuste de los requisitos en soluciones puntuales. ¿Y si sus ingenieros de datos tuvieran la flexibilidad de trabajar con su experiencia preferida de creación con no-code, low-code y code-first para aprovechar al máximo las habilidades existentes en su organización?
Con watsonx.data integration, IBM ofrece un plano de control unificado para crear pipelines reutilizables desacoplados de un único estilo de integración o arquitectura de almacenamiento, eliminando la dependencia de herramientas especializadas. Es la única solución de integración de datos adaptativa diseñada para reducir el tiempo dedicado a mantener y reescribir los pipelines antiguos y eliminar la proliferación de herramientas al tiempo que optimiza los costes y el rendimiento.
Watsonx.data integration está diseñado para ofrecer varios beneficios para preparar su estrategia de integración de datos para el futuro:
Watsonx.data integration permite a las organizaciones ofrecer datos listos para la IA con cualquier estilo de integración a través de un único plano de control de integración de datos. Las organizaciones ya no tendrán que reescribir constantemente los pipelines con cada nuevo cambio tecnológico y podrán adoptar un futuro de entrega de datos flexible, eficiente y fiable. Watsonx.data integration está disponible como producto independiente o como capacidad integrada dentro de IBM watsonx.data para organizaciones que buscan capacidades conjuntas de integración de datos, lakehouse de datos e inteligencia de datos.
Únase a nosotros en directo en este webinar de IBM donde profundizaremos en cómo watsonx.data integration puede capacitar a los equipos de datos para escalar la entrega de datos para iniciativas de IA y análisis, o solicite una demo en directo para obtener asesoramiento personalizado sobre cómo watsonx.data integration puede ayudar a su organización a minimizar la proliferación de herramientas, reducir la deuda técnica y optimizar el coste y el rendimiento de sus pipelines de datos. Juntos, redefinamos los límites de lo que es posible con la integración de datos.
Descubra cómo puede escalar la entrega de datos fiables para acelerar la innovación con IA dentro de su empresa.