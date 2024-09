Sus colegas y competidores saben que actuar en función de las medidas ESG es bueno para las empresas. Los tesoros de datos e investigaciones lo demuestran. El informe del IBM Institute for Business Value 2023, The ESG data acertijo, encuestó a 2500 ejecutivos de 22 sectores. Según el informe, los líderes en datos y capacidades de ESG tienen un 43 % más de probabilidades de obtener mejores resultados en términos de rentabilidad, y un 52 % más de probabilidades de afirmar que los esfuerzos de ESG tienen un enorme impacto en la rentabilidad. 1



Cuando los datos ASG se consideran un medio para aumentar el valor empresarial, generan información que crea oportunidades e impulsa el rendimiento. Sin embargo, solo unas pocas empresas han alcanzado este nivel. En lugar de explotar los datos ASG estratégicamente y utilizarlos para identificar oportunidades de innovación y racionalización, muchas organizaciones se centran únicamente en cumplir los requisitos inmediatos de conformidad. Los directivos empresariales deben replantearse la transparencia ASG para lograr mejores resultados.