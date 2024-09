Si toda empresa es ahora una empresa tecnológica, se deduce que todos los ejecutivos del equipo directivo deben convertirse en tecnólogos más cualificados. Para muchas empresas, la IA y la automatización están pasando de ser un enfoque del equipo directivo a serlo también del consejo de administración.



Con un escrutinio de tan alto nivel, la presión para adoptar la IA generativa y otras tecnologías con IA es más fuerte que nunca. Esta carga también coincide con la presión constante para que las operaciones de TI funcionen 24x7, mientras los equipos de TI ofrecen simultáneamente nuevas funciones, mantienen a los clientes contentos y fieles y garantizan que los costes sean lo más bajos posible.



"Si no estás prestando el servicio adecuado a quienquiera que sea tu elector o cliente, no importa si estás en el sector público, en la industria de las telecomunicaciones o en la fabricación. En última instancia, si ese servicio no es bueno y no estás proporcionando las capacidades que necesitan, el resto no importa realmente, porque el cliente se ha ido". —Melissa Long Dolson, vicepresidenta de integración y operaciones de IA, ventas de tecnología de IBM