En los últimos años, muchos equipos de TI han visto cómo disminuía su influencia. Especialmente con la llegada de las opciones low-code y no-code (el tipo de aplicaciones que no requieren un programador tradicional), las unidades de negocio han tenido aún más libertad para eludir al departamento de TI y, al menos en el nivel menos complejo, avanzar más rápidamente. Aunque cuanto más rápido mejor, sobre todo cuando se trata de nuevas características y funciones, puede que este papel disminuido no sea el que quieran desempeñar los equipos de TI.



"El reto para los equipos de TI es cómo alinearse mejor con el negocio y ser vistos como un facilitador frente a un centro de costes. Es importante que los informáticos comprendan realmente cómo funciona la empresa y sepan qué capacidades se necesitan para poder prestar mejor esos servicios. No creo que hagamos un trabajo lo suficientemente bueno (nosotros, como colectivo) para que los profesionales de TI se sientan y formen parte del negocio, de modo que comprendan cuáles son esas funciones y responsabilidades y qué se necesita para desempeñar esas funciones cada día. Y si lo hicieran, estarían mucho mejor preparados para ayudar a construir y elegir soluciones, lo que haría que se dependiera menos de que los empresarios lo hicieran por sí mismos". —Melissa Long Dolson, vicepresidenta de integración y operaciones de IA, ventas de tecnología de IBM