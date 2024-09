En lo que respecta al temor al cambio, la solución es más compleja. A menudo, el problema no es la tecnología, sino el propio cambio. Para aprovechar las posibilidades de la IA y la automatización de TI, las organizaciones necesitarán un cambio de cultura para lograr que todos, no solo los equipos de TI, piensen de manera diferente e incluso se replanteen partes enteras de la organización. Dado que la cultura se dicta desde arriba, estos cambios deben ser un esfuerzo del equipo directivo, no algo que se deje únicamente en manos del director de sistemas de información.



La IA no reemplazará a las personas, pero las personas que la usen reemplazarán a las que no.—Trabajo aumentado para un mundo automatizado basado en IA



El éxito empresarial suele estar impulsado por un cambio de perspectiva. De acuerdo con la investigación del IBM Institute for Business Value, "las organizaciones que priorizan su modelo operativo como facilitador de la transformación superan en múltiples dimensiones a sus competidores centrados en las habilidades; por ejemplo, obtienen un 55 % más de rendimiento en términos de rentabilidad y eficiencia".



Impulsar el cambio con IA puede beneficiar a los empleados e impulsar los resultados. Por ejemplo, los proyectos de automatización de TI pueden eliminar los silos organizativos. Esto, a su vez, brinda nuevas oportunidades para innovar, colaborar e identificar las operaciones que pueden simplificarse u optimizarse, especialmente en grandes organizaciones empresariales en las que los distintos equipos suelen utilizar diferentes procedimientos, herramientas y aplicaciones.