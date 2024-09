Hoy en día, el éxito de las empresas se mide por el tiempo de actividad y las altas puntuaciones de satisfacción de los clientes. La TI es el eslabón crítico, porque en nuestro mundo altamente digitalizado, la TI es el negocio que hace que las aplicaciones y la salud de las aplicaciones sean una prioridad no solo para los equipos de TI y los directores de sistemas de información, sino para todo el equipo directivo.



La reciente explosión de la IA generativa y las posibilidades que conlleva sitúan a la TI (sus equipos, herramientas y procesos) en una coyuntura crítica. Existen enormes oportunidades para que la TI, impulsada por la IA, se convierta no solo en indispensable para la organización, sino también en un motor clave para la productividad de los empleados, la innovación, la gestión responsable y los cambios culturales sísmicos.



Pero también surgen retos. Obtener el ROI, gestionar las expectativas de los empleados y crear sistemas de confianza para la ética y la gobernanza puede parecer abrumador. Sin embargo, los riesgos de mantener un statu quo anquilosado o, peor aún, de quedarse rezagado frente a la competencia, son aún mayores. A medida que las empresas buscan el camino más inteligente para avanzar, es hora de que los directores de sistemas de información y sus equipos de TI elaboren un plan impulsado por la IA, uno que sea "AI first" en lugar de "AI plus", ya que poner la IA en primer lugar cambia la forma de pensar, operar y trabajar con sus empleados, clientes y proveedores.



A partir de la investigación y los conocimientos de los profesionales de la IA y la TI de IBM, esta guía ofrece formas de adaptar, actualizar o replantearse el enfoque de su propia estrategia de TI e IA.